«Это парк, какая там может быть теплотрасса?»: в Бугринской роще вырубили деревья и кустарники

Кроме того, не было никаких объявлений о том, что на территории собираются проводить строительные работы. Жители вызвали на место полицию:



— Полиция приехала, у этих работников никаких разрешительных документов на момент проведения работ не было, — пояснил Антон Нелидов. — У нас не так много сохранившихся зеленых зон, которые наоборот бы благоустраивать. А у нас почему-то получается вот так. Это парк, какая там может быть теплотрасса?



После этого рабочие не появлялись около дома на Пригородной, 17.

