«Это парк, какая там может быть теплотрасса?»: в Бугринской роще вырубили деревья и кустарники
На месте начали строительные работы, но сразу прекратили
В Новосибирске в начале ноября жители домов на Пригородной заметили, что в Бугринской роще начали вырубать деревья и кустарники. Через несколько дней на месте вырубленных деревьев начались строительные работы — жители вызвали на место полицию.
Что беспокоит жильцов?
Пост о ситуации в Бугринской роще появился на странице общественной организации «Бугринский комитет» «ВКонтакте».
— Сначала здесь производилась вырубка кустарников и деревьев, названная санитарной чисткой леса. Всё бы ничего, но через несколько дней на «очищенную» зону приехал экскаватор, — говорится в тексте поста.
Председатель организации Андрей Нелидов уточнил корреспонденту НГС, что 4 ноября на территории у дома на Пригородной, 17 появились бетонные блоки. Некоторые из них выгрузили на посаженные жителями саженцы цветов и деревьев.
— Начались работы в парковой зоне Бугринской рощи. Рабочие объяснили, что от новостройки на Ватутина до частной котельной по улице Пригородная по лесу будет проложена теплотрасса. Никаких план-проектов и разрешающих документов на эти работы у рабочих не оказалось, — написано в посте общественной организации.
Кроме того, не было никаких объявлений о том, что на территории собираются проводить строительные работы. Жители вызвали на место полицию:
— Полиция приехала, у этих работников никаких разрешительных документов на момент проведения работ не было, — пояснил Антон Нелидов. — У нас не так много сохранившихся зеленых зон, которые наоборот бы благоустраивать. А у нас почему-то получается вот так. Это парк, какая там может быть теплотрасса?
После этого рабочие не появлялись около дома на Пригородной, 17.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что 4 ноября на адрес поступал вызов. На место приехали сотрудники полиции.
— В настоящий момент по данному факту проводится проверка участковыми уполномоченными, устанавливаются все обстоятельства, — сообщили в ведомстве.
По информации жильцов дома, работы проводила строительная фирма «СУ-Западное». Эта же фирма является застройщиком домов на Пригородной, 7, 9, 11, 15 и 19. При этом управляющая компания дома на Пригородной, 17 — «Золотая роща». По данным «Контур.Фокуса», у «СУ-Западное» и УК «Золотая роща» один директор — Олег Крылов.
Что говорит мэрия и застройщик?
В комментариях под постом появился официальный комментарий от мэрии Новосибирска. В нем говорится, что по состоянию на 8 ноября на участке никаких работ не проводят. Мэрия подтвердила, что работы вело «СУ-Западное»:
— С должностными лицами ООО СЗ «СУ-Западное» была проведена рабочая встреча. Установлено, что застройщиком проводились подготовительные работы в части расчистки визиров для установки межевых знаков на местности, — говорится в сообщении.
Работы по строительству теплотрассы будут проводить только при наличии утвержденного проекта по теплоснабжению, добавили в администрации.
По телефонам, указанным на сайте «СУ-Западное» никто не отвечал. Дозвониться удалось до заместителя директора Павла Лопатина:
— Я не в курсе. Всё, что там происходит, по Бугринской роще, я не в курсе, я таких решений не принимал, — сказал Павел Лопатин. Он также отказался дать контакты директора фирмы и бросил трубку.
ООО СЗ «СУ-Западное» — строительная фирма, зарегистрированная в 2013 году. Учредитель и директор компании — Олег Крылов. Выручка фирмы на конец 2021 года составила
В 2016 году жители частного сектора в Кировском районе начали судиться с «СУ-Западное» из-за строительства дома на Пригородной, 11. В