«Минздрав не контролирует вопрос доступности лекарств»: из аптек пропал жизненно важный препарат. Чем это грозит

— Санкции сейчас играют не очень приятную роль, но не ключевую. Все началось гораздо раньше, с игр со словом «взаимозаменяемость», и ФАС с Минздравом РФ проделали огромную работу для того, чтобы лишить возможности врача и пациента выбирать терапию. Если врач назначает лекарство по МНН (международное непатентованное наименование. — Прим. ред.), то в аптеке вам и продадут то, что есть в наличии — и не факт, что самое эффективное. Минздрав просто у нас решил, что он занимается обращением, а не обеспечением лекарств. Обеспечиваются у нас только стационары, а остальные — крутись как хочешь. Как в 2019 году у нас исчез «Преднизолон» (тот же «Метипред». — Прим. ред.). У Минздрава полгода ушло на то, чтобы понять, что произошло. В итоге выяснилось, что потребность в препарате — два миллиона упаковок, а произвели на 400 тысяч меньше, — объясняет Александр Саверский. — Минздрав не контролирует вопрос доступности лекарств. Два месяца назад он издал письмо со списком из 196 торговых наименований, которые больше не производятся или не завозятся в Россию. Препараты исчезают из Госреестра лекарственных средств, то есть люди ищут лекарство, а оно даже не зарегистрировано. Кто-то заказывает за рубежом, через Турцию везут.