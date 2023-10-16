«Минздрав не контролирует вопрос доступности лекарств»: из аптек пропал жизненно важный препарат. Чем это грозит

В октябре из многих аптек пропал препарат «Метипред». Список показаний для его назначения обширный — от ревматоидного артрита и заболеваний кожи до рака легкого и гепатита. Насколько болезненным оказалось исчезновение «Метипреда» для пациентов, наши коллеги из 74.RU спросили у главного внештатного фармаколога регионального Минздрава, а у других экспертов — в целом о пропаже с полок ряда популярных лекарств страны.
«Бесчеловечно лишать людей лекарств»
О проблеме с «Метипредом» редакции сообщила читательница 74.RU. Ее бабушка живет в
— Позвонила бабушка, попросила купить. Смотрю в интернете, а «Метипреда» в Челябинске нигде нет. Вечером в пятницу он появился в аптеке «Планета здоровья». Заехала, купила сразу несколько упаковок. Фармацевт сказала, что раскупают его очень активно, — рассказала читательница.
Своими опасениями о нехватке препарата поделилась и челябинка Елена на своей странице в соцсети:
— «Метипред» — всё. Из аптек исчез жизненно важный препарат «Метипред» — это гормон, который снимает воспаление. Пострадали больные, например, с красной волчанкой и такие, как я, с ревматоидным артритом. Список заболеваний, при которых пьют «Метипред», огромен, — написала она. — Нет сил говорить, насколько бесчеловечно лишать людей лекарств. Государству, похоже, совсем не до медицины. Если кто-то из вас во время прогулки заглянет в аптеку и спросит про «Метипред», буду благодарна. Может, где-то завалялась баночка. Напишите в личку, я сразу перечислю деньги. Спасибо.
Через несколько часов Елена написала в комментариях, что пополнила запасы препарата та же «Планета здоровья», но в других аптеках это лекарство не найти.
Редакция отправила запрос в российскую компанию «Фармкор Продакшн», которая производит препарат по заказу «Орион Корпорейшн», и опубликует ответ, как только он появится.
Есть ли альтернатива?
О том, в каких случаях назначают «Метипред» и есть ли альтернатива исчезнувшему с полок препарату, мы спросили завотделением клинической фармакологии Клиники ЮУГМУ Галину Кетову. Она отметила, что «Метипред» ранее выпускала финская компания, в этом году ушедшая с российского рынка. Инъекционную форму препарата уже начали выпускать три производителя в России, но она не так распространена, как таблетированная.
Галина Кетова — заведующая отделением клинической фармакологии Клиники Южно-Уральского медуниверситета, профессор, главный внештатный фармаколог Министерства здравоохранения Челябинской области.
— Показания [к приему «Метипреда»] — заболевания соединительной ткани, ревматические заболевания, это глюкокортикоид, обладающий различными эффектами. Часто препарат мы применяем как противовоспалительный, — объяснила Галина Кетова. — В Госреестре есть три производителя, выпускающие инъекции, таблетки пока только у одной отечественной компании. Но нужно проконсультироваться с доктором, потому что гормональных препаратов у нас довольно много. Например, «Преднизолон». Поэтому доктор может выбрать из самых безопасных — это «Метилпреднизолон» (торговое наименование «Метипред») и «Преднизолон». Самому эту замену делать не нужно.
«Это было и до пандемии, и во время нее»
С осени прошлого года россияне регулярно жалуются на отсутствие в аптеках того или иного привычного препарата. В прошлом году это были «Нурофен» и «Ибупрофен» для детей, а также антибиотик «Амоксиклав». Совсем недавно в аптеках возник дефицит оригинального немецкого препарата «Микардис», который назначают при артериальной гипертензии. Врачи рассказали, чем это обернется. Еще в список дефицитных попал препарат для диабетиков.
Генеральный директор DSM Group, фарманалитик Сергей Шуляк говорит, что замена привычного торгового наименования приводит в ступор некоторых пациентов — они пытаются во что бы то ни стало найти оригинальный препарат. Но перебои с поставками лекарств и даже уход с рынка некоторых популярных препаратов (один из последних — АЦЦ) — реальность, и ничего страшного в ней нет.
— Перебои периодически бывают. Это было и до пандемии, это мы видели и в пандемию. И сейчас возникают сбои в поставках каких-либо препаратов. Это связано с разными случаями. Это может быть нарушение логистики, долгая поставка препарата, перерегистрация препарата, это неудовлетворенность производителя ценой, если это препарат из списка ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. — Прим. ред.) и его невыгодно производить. Глобальной проблемы в этом нет, только локальные. В любом случае врачи назначают адекватную замену и лечение.
Другая точка зрения у президента Общероссийской «Лиги защитников пациентов» Александра Саверского. Он считает, что выбор среди качественных лекарств в России сужается. Но эти проблемы вызваны отнюдь не санкциями или другими внешнеполитическими факторами. Эксперт напомнил, что тот же «Преднизолон» («Метипред») уже исчезал с полок.
— Санкции сейчас играют не очень приятную роль, но не ключевую. Все началось гораздо раньше, с игр со словом «взаимозаменяемость», и ФАС с Минздравом РФ проделали огромную работу для того, чтобы лишить возможности врача и пациента выбирать терапию. Если врач назначает лекарство по МНН (международное непатентованное наименование. — Прим. ред.), то в аптеке вам и продадут то, что есть в наличии — и не факт, что самое эффективное. Минздрав просто у нас решил, что он занимается обращением, а не обеспечением лекарств. Обеспечиваются у нас только стационары, а остальные — крутись как хочешь. Как в
Александр Саверский говорит о списке из 196 лекарств. Названия основной части из них вряд ли о чем-то скажут обычным людям, но есть препараты, хорошо известные россиянам: «Церукал», «Амоксиклав» (порошок для приготовления суспензии), «Кетонал», АЦЦ, детское жаропонижающее «Панадол», обезболивающее «Но-шпа», ингалятор для астматиков «Сальбутамол», таблетки и пастилки от боли в горле «Лазолван». В перечне оказалось немало лекарств от израильской компании Teva. Ранее фармкорпорация заявляла, что продажа многих позиций на российском рынке ей невыгодна из-за роста себестоимости производства.