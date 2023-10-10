Выросло на треть: в Новосибирской области поднялась заболеваемость ковидом — что говорит вирусолог

В сентябре, на неделе с 11 по 17 сентября, было 66 новых заболевших. На неделе с 18 по 24 сентября было 84 новых заболевших.

Как отмечает новосибирский вирусолог Александр Чепурнов, во всём мире началась новая волна коронавируса, но говорить о Новосибирской области сложно, так как данных мало.