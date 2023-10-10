Выросло на треть: в Новосибирской области поднялась заболеваемость ковидом — что говорит вирусолог

В Новосибирской области растет количество заболевших коронавирусом. За неделю с
В сентябре, на неделе с 11 по 17 сентября, было 66 новых заболевших. На неделе с 18 по
Как отмечает новосибирский вирусолог Александр Чепурнов, во всём мире началась новая волна коронавируса, но говорить о Новосибирской области сложно, так как данных мало.
По данным сайта стоп.коронавирус, за неделю с 25 сентября по 1 октября в Новосибирской области госпитализировали 13 человек с коронавирусом, выявлен 101 новый случай. Самые большие цифры все еще в центральной части России: в Москве за прошедшую неделю госпитализировали 587 человек, выявлено 4193 новых случая; в Санкт-Петербурге — 118 человек, выявлено — 1924; в Татарстане госпитализировали 109 человек, а выявлено 142 новых случая.
Вирусолог Александр Чепурнов рассказал НГС, что в Новосибирской области и в Сибири в целом сейчас идет рост заболеваемости. Он считает, что в этом нет ничего удивительного. О том, что коронавирус будет распространяться волнами, стало известно давно. По данным ученых, новый пик отслеживается примерно каждые три месяца.
— Просто вы меньше стали всё это замечать, потому что, кроме сложных случаев, диагностика не проводится, люди к этому относятся как к обычной простуде, привычным вещам. Как привыкли относиться к ОРЗ. Это и не хорошо, и не плохо. Это связано со снижением его патогенности, а вот это вот действительно хорошо, — рассуждает Александр Чепурнов.
Сейчас, говорит вирусолог, проверяют новую версию вакцины и недавно появилась информация, что она скоро будет одобрена. Но новая вакцина сделана на версию омикрона, а новую волну устроила версия «пирола», которая появилась три-четыре недели назад.
— Она настолько сильно отличается от омикрона, что ей присвоены две другие буквы алфавита. Здесь много мутаций и действительно именно благодаря снижению патогенности. И будем надеяться, что этот хоровод со сменами мутаций не приведет к очередному грозному варианту, — отмечает Александр Чепурнов.
О том, когда будет пик новой волны, мы узнаем, только когда коронавирус пойдет на спад. Сейчас о новой волне можно судить по данным из Америки. Около двух недель назад там сообщили, что пик новой волны превысил то, что было при первичном появлении коронавируса.
В Америке, отмечает вирусолог, изучают количество заболевших по данным ПЦР ангиомы вирусов в сточных водах.
В России возникли проблемы с «детскими» вакцинами. Еще летом говорилось о дефиците препаратов от кори, краснухи и паротита. В сентябре эта проблема возникла вновь, а в октябре к ней добавилась нехватка вакцин от полиомиелита в некоторых регионах.