Вакцин нет, но вы держитесь: в России одна за другой пропадают прививки для детей

В России возникли проблемы с «детскими» вакцинами. Еще летом говорилось о дефиците препаратов от кори, краснухи и паротита. В сентябре эта проблема возникла вновь, а в октябре к ней добавилась нехватка вакцин от полиомиелита в некоторых регионах. По информации «Коммерсанта», после того как западные компании прекратили поставки своих препаратов, в России, по сути, осталась одна инактивированная вакцина — «Полиоваксин». Да и то компания-производитель с серьезными пробуксовками смогла заключить контракты на этот препарат. Как в действительности обстоят дела с «детскими» вакцинами сегодня и правда ли, что завтра нам нечем станет прививать детей?
В чём проблема
О том, что популярные детские вакцины пропали во многих клиниках страны, российские родители начали говорить в июле. Они жаловались на то, что ни в государственных, ни в частных учреждениях не найти препаратов от кори, краснухи и паротита. Главный врач лаборатории «Гемотест» Андрей Соменков тогда объяснил, что, в частности дефицит вакцин от кори — это закономерное следствие сложившейся эпидемиологической ситуации.
— В 2021 году в России был выявлен всего один случай этой острой вирусной инфекции, а в
По словам главного врача клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь», инфекциониста Андрея Позднякова, с вакциной от трех заболеваний сразу действительно были проблемы, так как ее производство — зарубежное.
В очередной раз об отсутствии этой вакцины заговорили в сентябре — тогда ее дефицит обнаружили в Свердловской области. Не было ни отечественных, ни зарубежных препаратов. Главный специалист по медицинской профилактике свердловского Минздрава Александр Харитонов признал проблему, но точного ответа насчет сроков появления вакцины не дал.
— В связи с увеличенной потребностью в вакцинации жителей Свердловской области против кори в течение этого года в ряде медорганизаций фиксируется локальная дефектура (отсутствие. — Прим. ред.) вакцины, — рассказывал E1.RU Харитонов. — Поэтому принято решение о перераспределении имеющейся вакцины между медицинскими организациями для вакцинации в первую очередь непривитых детей, поступающих в образовательные учреждения. Кроме того, регионом сформирована заявка на закупку дополнительных доз вакцины, поставка ожидается в ближайшие месяцы.
Теперь в России хватились вакцины от полиомиелита — в стране, по данным «Коммерсанта», остался один только «Полиоваксин», который выпускает «Инвак» (совместное предприятие «Нанолека» и Центра имени Чумакова). В «Нанолеке» пояснили, что с момента регистрации нового препарата в апреле 2023 года компания регулярно подавала заявки на гостендеры. Но, как следует из материалов госзакупок, заключить контракт на 825 миллионов рублей в рамках национального календаря прививок удалось только в июне с третьей попытки.
В августе, по информации антимонопольной службы, Росздравнадзор выявил риски возникновения нехватки и живой вакцины от полиомиелита. Но, как сообщили «Коммерсанту» в сетях частных клиник «Медси» и «Фэнтези», проблем с живой вакциной «БиВак Полио» не возникает. Правда, такой препарат нельзя применять в качестве первой дозы у ранее не привитых от полиомиелита детей.
В Минздраве, в свою очередь, утверждают, что власти закупили необходимый объём вакцин, а поставки в регионы идут в соответствии с графиком.
— Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан Минздрава в 2023 году заключил контракты на поставки двух видов вакцин от полиомиелита. Это «БиВакПолио» и «Полиоваксин». В российские регионы поставили 3,4 миллиона доз первого препарата, также планируется поставить 1,9 миллиона доз второго. Это полностью удовлетворяет потребности регионов, — сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.
В ведомстве также уточнили, что вакцину «БиВакПолио» уже доставили в региональные медучреждения в полном объеме. Что касается «Полиоваксина», то доставлено 850 тысяч доз — в рамках второго этапа, который продлится до 15 декабря, в регионы поставят еще более миллиона доз.
В Росздравнадзоре также заверили, что вакцин от полиомиелита достаточно во всех регионах страны.
Чем опасен дефицит вакцины
Главный риск дефицита «детских» вакцин — подъём заболеваемости. По словам педиатра Игната Клюжина, в особенности это касается кори — с учетом эпидемиологической обстановки:
— Это очень контагиозное заболевание. Если человек, не привитый от кори, контактировал с тем, кто болеет, вариантов не заразиться у него нет. Поэтому риск подъема заболеваемости есть. По сути, он уже случился, хотя большая часть случаев всё же завозная (из стран ближнего зарубежья). Но я думаю, что в ближайший месяц проблема будет решена и все продолжат прививаться. Даже если не будет импортной вакцины, будет отечественная.
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный пояснил, что в России сейчас нет обязательной вакцинации — есть лишь календарь прививок, которые рекомендуют сделать всем. Большинство из них дети получают курсом, поэтому, если какая-то вакцина пропадает, есть риск нарушить весь план.
— Как правило, между прививками установлен строго определенный перерыв, нарушать который не рекомендуется. Так достигается наибольшая эффективность вакцинации, — заявил врач. — Например, между прививками комбинированной вакциной от коклюша, дифтерии и столбняка делают перерыв в один месяц. Однако бывают ситуации, когда вакцинация откладывается, например, если ребенок разболелся или семья на время уехала из страны. Чаще всего антитела против инфекции, выработанные после введения первой дозы вакцины, остаются в крови, поэтому вакцинация продолжается по графику, когда родители обращаются в поликлинику. Иногда перерыв составляет несколько лет, в этом случае придется начинать курс заново.
По словам Дениса Банного, каждая ситуация, связанная с вакцинацией, индивидуальна — график прививок составляется, учитывая массу особенностей здоровья и образа жизни.
— Если с момента проведения последней прививки прошло достаточно времени, врач может назначить анализы крови на антитела, чтобы проверить, сохранился ли иммунитет к болезни. С помощью анализа крови можно оценить количество антител и сделать вывод о том, как следует продолжать вакцинацию, но обычно анализы не требуются. Да и вакцины в последнее время не пропадают надолго, потому что в России их изготавливают из отечественных компонентов. Как правило, после пары месяцев вынужденного перерыва вакцинация продолжается по изначально составленному графику, — резюмировал специалист.
Что еще почитать по теме
В России растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. В то же время Роспотребнадзор сообщил о новом подварианте коронавируса, получившим название «пирола» — в этой версии насчитывается более 30 мутаций, а Минздрав запустил третью фазу клинических испытаний новой вакцины с актуальным штаммовым составом. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, можно ли прививаться «старой» вакциной и будет ли она эффективна от новых версий ковида.
При этом в нашей стране приостановили вакцинацию детей с 12 до 17 лет от коронавируса. Как заявили в Роспотребнадзоре, это связано с испытаниями новой версии препарата. Мы выяснили, почему прививки для детей приостановили именно сейчас и чем это может обернуться в будущем.
Всего за год заболеваемость корью в России выросла в десятки раз, и это только по официальным данным Роспотребнадзора. Вспышки заболевания происходят в разных регионах: в январе четверо больных приехали с корью из Новосибирской области, в мае из-за эпидемии в московском университете студентов отправили на удаленку. Летом Роспотребнадзор заявил о 74 заболевших в Челябинской области, а в Нижегородской области из-за непривитого ребенка заболели почти 100 человек. Разбирались, почему люди всё еще продолжают болеть корью несмотря на то, что 60 лет назад уже была готова вакцина от этой болезни.