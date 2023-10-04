Вакцин нет, но вы держитесь: в России одна за другой пропадают прививки для детей

В чём проблема

О том, что популярные детские вакцины пропали во многих клиниках страны, российские родители начали говорить в июле. Они жаловались на то, что ни в государственных, ни в частных учреждениях не найти препаратов от кори, краснухи и паротита. Главный врач лаборатории «Гемотест» Андрей Соменков тогда объяснил, что, в частности дефицит вакцин от кори — это закономерное следствие сложившейся эпидемиологической ситуации.