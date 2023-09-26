В аптеках закончился важный препарат для сердечников. Чем это обернется? Ответ врачей

В аптеках возник дефицит оригинального немецкого препарата «Микардис», который назначают при артериальной гипертензии. Производитель перестал завозить его в Россию с 2023 года, сейчас на складах заканчиваются и остатки. Пациенты опасаются, что у аналогов этого лекарства ниже эффективность и больше побочных эффектов. Врачи рассказали, как на самом деле обстоят дела с «сердечными» препаратами и есть ли достойная замена ушедшим лекарствам.
Что лечит этот препарат
Как рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская, «Микардис» назначается для лечения артериальной гипертензии, в том числе у людей с высоким риском инфаркта, инсульта и других осложнений.
— Артериальное давление под действием препарата снижается благодаря расширению кровеносных сосудов. В зависимости от показаний лекарство может использоваться самостоятельно, но чаще, согласно последним рекомендациям, назначается в комбинации с другими гипотензивными препаратами, — пояснила Екатерина Демьяновская.
Гипотензивные препараты — лекарства, снижающие уровень артериального давления, воздействуя на различные механизмы регуляции сосудистого тонуса.
Действующее вещество «Микардиса» — телмисартан — также используется в препаратах для лечения гипертонии в сочетании с сердечной недостаточностью — состояния, при котором сердце не способно перекачивать необходимый объем крови.
— Препарат позволяет улучшить сократимость сердечной мышцы и вместе с тем снизить нагрузку на сердце, — объяснила Екатерина Демьяновская. — Также телмисартан способствует улучшению функции почек, оптимизации углеводного обмена, сглаживает нарушения ритма сердца — иными словами, кроме гипотензивного эффекта оказывает органопротективное действие (способность при длительном применении останавливать поражение органов-мишеней или уменьшать выраженность уже имеющихся на начало лечения негативных изменений в них. — Прим. ред.).
Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Исаева добавила, что «Микардис» — один из представителей группы препаратов, которые используются для вторичной профилактики инсультов, инфарктов, но он имеет более широкий спектр применения, начиная от артериальной гипертензии, заканчивая сердечной и почечной недостаточностью.
Опасно ли его исчезновение
В Росздравнадзоре сообщили ТАСС, что в России зарегистрированы 13 препаратов с тем же действующим веществом, что и в «Микардисе». В составе дженериков тот же телмисартан, но могут быть другие вспомогательные вещества, технология производства и лекарственная форма.
— Никакой трагедии в том, что «Микардис» уходит с рынка, нет, — считает Анна Исаева. — Дженерики сравнимы по эффективности, стоят гораздо дешевле. Я думаю, что на пациентов несильно повлияет этот уход.
Екатерина Демьяновская отметила, что сердечники часто лечатся этим препаратом, потому что у него длительное действие и высокая доказанная безопасность.
— Гипотензивных препаратов много, врачи не используют одну и ту же схему снижения давления для всех, а подбирают ее индивидуально для каждого пациента, — пояснила кандидат медицинских наук Демьяновская. — Среди одних только аналогов «Микардиса» с тем же действующим веществом отечественного и зарубежного производства в России зарегистрировано 13 препаратов. По стоимости дженерики в разы доступнее «Микардиса».
А дженерики хуже?
По словам Анны Исаевой, качество дженериков бывает разным, нужно смотреть, кто производит препарат, где закупается сырье. Этим обычно занимаются врачи перед назначением лекарств.
— Если стоимость слишком низкая, нужно понимать, что, скорее всего, используется некачественное сырье, — пояснила кардиолог. — И опасными будут даже не побочные эффекты, а снижение клинической эффективности. Но Росздравнадзор в рамках проведения надзорных мероприятий рекомендует врачам оформлять акты в том случае, если при применении препарата не достигается эффект, например не снижается уровень артериального давления.
Если доктор подаст такой акт, Росздравнадзор проверит производителя.
Екатерина Демьяновская добавила, что дженерики появляются на рынке после окончания срока патента на оригинальный препарат — это общемировая практика, созданная для повышения доступности лекарственных препаратов:
— Стоимость изготовления препарата на основе уже известной молекулы в разы ниже, чем разработка новой, плюс ее апробирование на моделях и в человеческих популяциях, проведение исследований на эффективность и безопасность.
При этом оригинальный препарат стоит дороже, потому что производитель закладывает в стоимость все расходы на его разработку, изучение и вывод на рынок, в том числе с учетом собственной выгоды и возможных неудач.
— У нового препарата нет конкурентов или их очень мало, — пояснила Екатерина Демьяновская. — В результате цена на такой препарат может быть весьма высокой, но надо понимать, что это свидетельствует не об исключительной качественности действующего вещества, а о расходах производителя и желаемой прибыли, которую он хочет за свои старания получить.
Производители дженериков предоставляют на регистрацию документацию, которая свидетельствует о взаимозаменяемости оригинала и копии: воспроизводимый препарат должен обладать таким же действием на организм, как и оригинальный.
— Благодаря дженерикам несоизмеримо большее число людей получают доступ к новым молекулам, имеют возможность лечиться дольше и с более высокой приверженностью, — считает врач. — Дженерик может отличаться от оригинала инертными веществами (носителями, красителями, вкусовыми добавками), если это не влияет на его лечебные свойства.
Грозит ли России дефицит лекарств
По мнению терапевта, главного врача лаборатории «Гемотест» Давида Биченова, чаще всего дефицит создают сами потребители, когда бесконтрольно скупают лекарства, которые «скоро пропадут из аптек».
— Мы проходили такое в пандемию — некоторые препараты купить было невозможно, другие стали стоить каких-то космических денег, и произошло это не из-за запрета на ввоз или перебоев в поставках, а из-за такого нездорового ажиотажа со стороны покупателей. В целом у меня и коллег настрой позитивный: фармацевтический рынок — это огромный бизнес, нет никаких предпосылок, что он схлопнется и мы останемся без лекарств, — заключил Давид Биченов.
В июле сообщалось, что в стране заканчивались лекарства для ВИЧ-инфицированных, закупленные Минздравом на 2023 год.