В аптеках закончился важный препарат для сердечников. Чем это обернется? Ответ врачей

Что лечит этот препарат

Как рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская, «Микардис» назначается для лечения артериальной гипертензии, в том числе у людей с высоким риском инфаркта, инсульта и других осложнений.

— Артериальное давление под действием препарата снижается благодаря расширению кровеносных сосудов. В зависимости от показаний лекарство может использоваться самостоятельно, но чаще, согласно последним рекомендациям, назначается в комбинации с другими гипотензивными препаратами, — пояснила Екатерина Демьяновская.