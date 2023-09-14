Ковид уже вернулся, а на подходе еще и грипп: инфекционист — о том, как и чем мы будем болеть этой осенью

— В прошлом сезоне были введены серьезные противоэпидемические мероприятия из-за ковида, поэтому снижалась заболеваемость не только коронавирусом, но и другими ОРВИ, в том числе гриппом, — говорит инфекционист. — За это время сформировалась прослойка людей без иммунитета к гриппу, по разным причинам они не привились. Это может быть причиной более раннего начала эпидсезона.

Врач подчеркнул, что очень важно привить пациентов из групп риска: они всегда переносят болезнь тяжелее.