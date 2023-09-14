Ковид уже вернулся, а на подходе еще и грипп: инфекционист — о том, как и чем мы будем болеть этой осенью

Оказывается, грипп может быть злопамятным — и если в прошлом сезоне его было мало, то в этот раз вирус может здорово отыграться. Прямо сейчас в регионах растет заболеваемость ковидом, появились новые штаммы, но врачи предупреждают, что скоро в гости к нам придет и грипп.
Каким будет этот сезон ОРВИ и чего стоит опасаться россиянам, журналисту E1.RU рассказал врач-инфекционист, заведующий первым инфекционным отделением Виталий Белоусов.
Каким будет грипп в этом сезоне
Виталий Белоусов предупредил, что волна гриппа начнется в этом году раньше, чем в предыдущие сезоны, и будет протекать в условиях продолжающейся коронавирусной инфекции. Увы, она никуда не ушла. То, что ковид будет циркулировать параллельно с гриппом, осложнит диагностику и увеличит нагрузку на стационары и поликлиники. Вирус придет раньше из-за особенности циркуляции и из-за низкой прослойки людей с иммунитетом.
— В прошлом сезоне были введены серьезные противоэпидемические мероприятия из-за ковида, поэтому снижалась заболеваемость не только коронавирусом, но и другими ОРВИ, в том числе гриппом, — говорит инфекционист. — За это время сформировалась прослойка людей без иммунитета к гриппу, по разным причинам они не привились. Это может быть причиной более раннего начала эпидсезона.
Врач подчеркнул, что очень важно привить пациентов из групп риска: они всегда переносят болезнь тяжелее.
— Будут поступать пациенты и с гриппозной, и с коронавирусной инфекцией в различных периодах, — прогнозирует врач. — Например, пациент перенес ковид и на ослабленный иммунитет поймал грипп или другую ОРВИ. Это ожидаемо будет давать утяжеление течения заболевания.
Инфекционист рассказал, что грипп врачи ожидают в конце октября — начале ноября. Медики постарались обеспечить неснижаемый запас противовирусных и средств индивидуальной защиты, закупили новую диагностическую и лечебную аппаратуру.
Почему нужно прививаться
Виталий Белоусов напомнил, что для формирования иммунитета нужно от двух до четырех недель. Прививочная кампания стартует в начале сентября, чтобы в наиболее тяжелый эпидемический подъем ОРВИ пациенты были защищены от гриппа. До ожидаемого роста заболеваемости полтора месяца, поэтому самое время привиться.
— Несмотря на то что среди причин ОРВИ более 200 различных микроорганизмов, основной причиной тяжелых осложненных форм и неблагоприятных исходов является именно грипп, — сказал инфекционист. — Именно поэтому мы рекомендуем прививаться. Напомню, что в группу риска входят возрастные пациенты старше 65 лет, маленькие дети, беременные или планирующие беременность, пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями легких или сердечно-сосудистой системы. Им нужно прививаться в первую очередь.
Врач рассказал, что для коллективного иммунитета нужно привить 65–75% населения. Если будет иммунная прослойка, будем гораздо меньше болеть. В прошлом сезоне были случаи микст-инфекции как раз у пациентов с повышенными рисками. В этом случае человек одновременно болел и гриппом, и ковидом, были пневмонии, осложнения на легкие.
Кого вакцинируют бесплатно
В центре медпрофилактики рассказали, что бесплатно прививки против гриппа могут сделать детям и подросткам (только в детских поликлиниках или медицинских кабинетах образовательных учреждений), беременным (после согласования с врачом, который наблюдает за беременностью), людям старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями и представителям отдельных профессий: медицинским работникам и педагогам, представителям коммунальных предприятий, торговли, социальной сферы.
Осложнения при гриппе
— Частое осложнение — поражение нижних дыхательных путей, развитие специфической гриппозной пневмонии или развитие бактериальной пневмонии, — рассказал Виталий Белоусов. — Помимо этого, грипп повреждает мелкие сосуды, капилляры, растет риск тромбоза и усугубляются сердечно-сосудистые заболевания. Возможны осложнения на работу центральной нервной системы и почек.
Врач напомнил, что грипп от ковида отличить сложно, но для этого медики будут использовать экспресс-тесты и другие методы диагностики.
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