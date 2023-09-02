В России начали действовать новые правила продажи лекарств. Что изменилось

Подготовленные правительством изменения с самого начала вызвали много вопросов как у представителей фармрынка, так и у пациентов. Пометку «отпускается только по рецепту» сейчас можно найти даже на лекарствах, которые могут понадобиться и без обращения к врачу, например на некоторых нестероидных противовоспалительных препаратах, которые принимают от боли и жара.



— В документе, который был представлен на обсуждение Правительства, не было конкретизации, какие именно лекарства должны отпускаться по новым правилам, — говорит директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов. — Участники рынка справедливо предположили, что это будет распространяться на все препараты, случилась некоторая паника.

