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Обзор

В России начали действовать новые правила продажи лекарств. Что изменилось

Нововведения коснутся рецептурных препаратов

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Постановление Правительства с изменениями для аптек было подписано еще в марте 2023 года

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С 1 сентября в России изменились правила продажи лекарств в аптеках: теперь фармацевты должны не просто проверять рецепт у покупателя, но и вносить его реквизиты в специальную программу, продавая препарат. Соответствующее постановление Правительства было принято еще в марте, а теперь вступило в силу — и новые правила начали действовать для всех аптек. Мы изучили документ и поговорили с экспертами рынка, чтобы разобраться, как покупать лекарства по новым правилам.

Подготовленные правительством изменения с самого начала вызвали много вопросов как у представителей фармрынка, так и у пациентов. Пометку «отпускается только по рецепту» сейчас можно найти даже на лекарствах, которые могут понадобиться и без обращения к врачу, например на некоторых нестероидных противовоспалительных препаратах, которые принимают от боли и жара.

— В документе, который был представлен на обсуждение Правительства, не было конкретизации, какие именно лекарства должны отпускаться по новым правилам, — говорит директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов. — Участники рынка справедливо предположили, что это будет распространяться на все препараты, случилась некоторая паника.

Позже Росздравнадзор объяснил, что сведения фармацевты должны будут вносить только в отношении рецептов, имеющих номер, серию и дату. По такой форме они оформляются только на препараты строгого учета и льготные лекарства.

— На самом деле, согласно разъяснениям Минздрава, новые правила касаются не всех Rx-препаратов, а только рецептурных препаратов, которые и до этого были на строгом контроле государства: лекарств из перечня ПКУ (предметно-количественного учета. — Прим. ред.), в том числе сильнодействующих веществ, льготных препаратов с компенсацией части стоимости государством, рецептурных препаратов, заказанных онлайн с доставкой, — говорит генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Список препаратов ПКУ ограничен — это лекарства, в составе которых есть сильнодействующие яды, психотропные и наркотические составляющие из специального перечня, утвержденного Минздравом. Например, в этот перечень входит морфин.

Лекарства из перечня ПКУ купить продавать без рецепта строго запрещено и сейчас. В апреле 2023 года наказание за отпуск таких препаратов без рецепта увеличили: максимальный штраф для юрлиц вырос с 30 тысяч рублей до 200 тысяч рублей, а фармацевту за нарушение могут на год запретить работать по профессии.

Бесплатные (льготные) лекарства без рецепта тоже не получить — специальные рецепты на них выписывают врачи в государственных больницах и поликлиниках. Еще и обменять его на лекарство можно не в каждой аптеке, а только в специальных.

— Внесенные изменения не повлияют на структуру рынка, особенно учитывая, что в вышеописанных случаях купить лекарства без рецепта было практически невозможно и до 1 сентября, меняется только техническая составляющая, так как данные рецептов вносились в систему и раньше, — считает Сергей Шуляк.

Николай Беспалов полагает, что для покупателей может измениться лишь время ожидания на кассе, которое фармацевт потратит, делая дополнительные отметки.

— Если бы это реализовали для всех лекарств, как мы предполагали, это повлекло бы коллапс, потому что в текущем формате система здравоохранения не может обеспечить такое количество рецептов, — считает Беспалов.

В отношении препаратов строгого учета готовятся и другие изменения — Минздрав хочет добавить в этот список вещества, которые используются в препаратах для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции.

С 1 сентября также вступило в силу в силу постановление Правительства о правилах предоставления платных медицинских услуг больницами и поликлиниками, которые работают по программе ОМС. Ранее мы рассказывали, какие медицинские услуги будут платными.

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