«Нельзя быть слишком старым для хорошего здоровья». 4 совета от врача, которые помогут дожить до 100 лет

Возьмите на себя ответственность за собственное здоровье

Конечно, сами лечить себя вы не сможете, лучше предоставить это дело профессионалам. Однако не менее важно прислушиваться к своему телу. Дело в том, что симптомы многих смертельно опасных болезней можно заметить самостоятельно еще на ранних стадиях. Поэтому в вашей зоне ответственности — следить за своим здоровьем и вовремя подмечать признаки болезни, не откладывать походы к врачу в долгий ящик, если есть причины для беспокойства.



Как отмечает Осборн, многие люди специально ждут диспансеризации, чтобы выяснить, всё ли с ними хорошо. Однако делать этого не стоит, если вы уже видите симптомы проблем со здоровьем.

