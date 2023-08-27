«Нельзя быть слишком старым для хорошего здоровья». 4 совета от врача, которые помогут дожить до 100 лет

Эликсир вечной молодости еще никто не изобрел. Если хотите прожить подольше, придется на ежедневной основе прикладывать усилия для укрепления здоровья. Об этом — в материале «Доктора Питера».
В современном мире борьба за долголетие вышла на новый уровень. Люди готовы тратить много денег и сил для того, чтобы прожить подольше и при этом сохранить здоровье. Нейрохирург Бретт Осборн возглавляет центр профилактической медицинской помощи и борьбы со старением Senolytix. Каждый день он помогает своим пациентам вырабатывать здоровые привычки и снижать риск хронических опасных болезней. По словам Осборна, нельзя быть слишком старым для хорошего здоровья.
В интервью Fox News врач поделился пятью ежедневными привычками для здоровья, которые он советует своим пациентам, чтобы помочь им добиться долголетия.
Возьмите на себя ответственность за собственное здоровье
Конечно, сами лечить себя вы не сможете, лучше предоставить это дело профессионалам. Однако не менее важно прислушиваться к своему телу. Дело в том, что симптомы многих смертельно опасных болезней можно заметить самостоятельно еще на ранних стадиях. Поэтому в вашей зоне ответственности — следить за своим здоровьем и вовремя подмечать признаки болезни, не откладывать походы к врачу в долгий ящик, если есть причины для беспокойства.
Как отмечает Осборн, многие люди специально ждут диспансеризации, чтобы выяснить, всё ли с ними хорошо. Однако делать этого не стоит, если вы уже видите симптомы проблем со здоровьем.
Сдавайте время от времени анализы
У вас может не быть времени на регулярные полноценные обследования. Однако эти шесть простых анализов помогут быстро понять, есть ли у вас какие-то проблемы со здоровьем:
- липидный профиль. Этот тест дает приблизительное представление о соотношении «хорошего» и «плохого» холестерина в крови;
- С-реактивный белок (СРБ). Врач отметил, что у пациентов с ожирением и метаболическим синдромом повышен уровень СРБ. А это увеличивает риск ишемической болезни сердца, гипертонии, диабета второго типа;
- гомоцистеин. Повышенный гомоцистеин связан с риском сердечного приступа, инсульта, болезни Альцгеймера и остеопороза;
- гликированный гемоглобин. Этот показатель поможет понять колебания сахара в крови;
- витамин D3. По словам Осборна, дефицит витамина D3 связан с инсультом, резистентностью к инсулину, деменцией при болезни Альцгеймера, ишемической болезнью сердца и раком.
Тренируйте мозг
Про пользу физических упражнений сказано много. Однако тренировать нужно не только тело, но и ум. Кстати, спорт и для мозга будет полезен. Во-первых, он позволяет формировать нейронные связи и снизить риск болезни Паркинсона и Альцгеймера. Во-вторых, увеличение притока крови к мозгу позволяет улучшить память и способность к обучению, пишет издание Express.
Следите за гликемическим индексом
Гликемический индекс (ГИ) показывает скорость попадания глюкозы в кровь и повышение уровня инсулина после того, как человек съедает тот или иной продукт. В первую очередь этот параметр важен для людей с диагностированным диабетом. Однако и здоровому человеку имеет смысл помнить о ГИ. Это не значит, что определенные продукты нужно полностью исключить из своего рациона, лучше просто грамотно дозировать их количество в меню.
Думать, что ешь и что пьешь
Заведующий гериатрическим отделением больницы терапевт высшей категории Александр Шустов заметил, что есть два подхода к своему здоровью.
Одни люди не задумываются о нем и плывут по течению, им желательно хотя бы раз в год проходить в своей поликлинике диспансеризацию. Если без преамбул, она даст уверенность, что в ближайшее время человек не умрет. Перечень обследований для диспансеризации выбирают именно на основе статистических данных о том, от чего чаще всего умирают люди.
Другие люди хотят жить активно и долго, им нужно, помимо диспансеризации, следить за некоторыми показателями здоровья и контролировать образ жизни. Не только заниматься спортом, но и думать, какую воду пьешь, что ешь, чем дышишь и так далее.
Александр Шустов каждый день общается с пожилыми пациентами и точно знает, что нужно сделать в 45 лет, чтобы в 80 и 90 хотеть жить. А для этого в первую очередь нужно постоянно обследоваться, проходить диспансеризацию.
— Диспансеризация — это чекап всего населения, по итогам которого в перечень исследований вносят правки. Эксперты смотрят, от чего люди умирают, потом думают, что нужно проверить и какие болезни предупредить, чтобы сократить смертность. Но традиции диспансеризации у нас как таковой нет, народ не ходит, поэтому тяжело на нее ориентироваться. Организаторы здравоохранения ориентируются на статистику.
Диспансеризация — это так называемый чекап по возможной летальности, проверяют, может ли человек умереть от этих основных заболеваний, которые у нас распространены. Если человек не занимается своим здоровьем, вообще не задумывается ни о питании, ни о спорте и не хочет этого делать — нужно просто сдать эти базовые анализы и убедиться, что они в порядке. Скорее всего, человек в ближайшее время не умрет от инфаркта, инсульта, онкологического заболевания. Диспансеризация дает эту уверенность. Если в результатах будет что-то подозрительное, пациента отправят на углубленную диспансеризацию