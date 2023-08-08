Успеть за 48 часов: в Новосибирской областной больнице открылось отделение реабилитации — зачем оно нужно

В Новосибирской областной больнице открылось отделение медицинской реабилитации и физиотерапии. Там будут помогать людям после тяжелых операций и травм.
Ранее специалисты, которые занимаются восстановительным лечением, — физиотерапевты, инструкторы лечебной физкультуры, логопеды, рефлексотерапевты — работали с пациентами по отдельности, зачастую не имея общей стратегии.
Теперь это единая реабилитационная служба, которая действует командно, в отношении каждого пациента выстраивает четкий сценарий восстановления после болезни. Об этом рассказали журналисту НГС в пресс-службе больницы.
— Ранняя реабилитация — это комплексная восстановительная программа, которую мы начинаем уже на реанимационной койке. Причем начинаем не позже 48 часов от момента поступления пациента в отделение реанимации и вне зависимости от того, по какому поводу он здесь оказался: после инсульта, инфаркта, черепно-мозговой травмы, операции. Наша задача — как можно раньше начать восстанавливать утраченные функции: движение, речь, память, — поясняет заведующая отделением медицинской реабилитации и физиотерапии Ирина Алексеенко.
По словам Ирины Алексеенко, после тяжелых заболеваний восстановление не может быть стремительным, предполагается постепенное достижение конкретных целей. Например, на первом этапе добиться того, чтобы пациент смог самостоятельно сидеть на кровати со спущенными на пол ногами в течение получаса. Или стоять с опорой в течение 10 минут, передвигаться по палате с опорой.
— Специалисту по восстановительной медицине очень важно уметь установить контакт с пациентом, помочь ему преодолеть страх и отчаяние, а порой и нежелание прилагать усилия к тому, чтобы по возможности стать самостоятельным, не зависеть от сиделки. Когда такой потенциал у человека объективно есть, его надо непременно задействовать, — говорит Ирина Алексеенко.
В областной больнице есть оборудование для восстановительной медицины. Одно из недавних приобретений — прикроватный тренажер для велокинеза. Благодаря упражнениям с ним мышцы парализованной ноги не атрофируются и увеличивается сила здоровой ноги. В ближайшее время планируется дооснастить отделение вертикализатором новой модели.
— Реабилитационная медицина в нашей стране получила второе дыхание с нынешнего года. Данному разделу теперь уделяется внимание не меньшее, чем всем другим областям здравоохранения. Минздрав России ввел в номенклатуру специальностей еще одну — врач реабилитационной медицины. По сути, это супергерой: он и физиотерапевт, и специалист по ЛФК, и рефлексотерапевт в одном лице. А его помощник — медсестра по реабилитации — одновременно массажист, инструктор ЛФК и сестра физиопроцедурного кабинета, — отмечает Ирина Алексеенко.
Пока в областной больнице один доктор имеет такой сертификат, но в сентябре проучат еще одного врача и троих медсестер.
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