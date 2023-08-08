Успеть за 48 часов: в Новосибирской областной больнице открылось отделение реабилитации — зачем оно нужно

— Ранняя реабилитация — это комплексная восстановительная программа, которую мы начинаем уже на реанимационной койке. Причем начинаем не позже 48 часов от момента поступления пациента в отделение реанимации и вне зависимости от того, по какому поводу он здесь оказался: после инсульта, инфаркта, черепно-мозговой травмы, операции. Наша задача — как можно раньше начать восстанавливать утраченные функции: движение, речь, память, — поясняет заведующая отделением медицинской реабилитации и физиотерапии Ирина Алексеенко.