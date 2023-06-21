У легендарной «Речкуновки» сменились владельцы — что ждет территорию и отделение реабилитации Центра Мешалкина

Пациентам проводили разные процедуры: массаж, арт-терапию, физиолечение. Отделение принимало не только пациентов Центра Мешалкина, но и из других медучреждений. Причем специализированную медицинскую помощь можно было получить по базовой программе ОМС, то есть бесплатно, уточнили в пресс-службе Центра Мешалкина.

— Объемы помощи по медицинской реабилитации и их финансового обеспечения на 2023 год доведены до учреждения в начале года и до настоящего времени не изменялись. Они доведены с учетом фактически проведенных курсов лечения в предшествующем году с возможностью увеличения объемов по мере работы учреждения, — пояснили в пресс-службе.