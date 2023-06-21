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У легендарной «Речкуновки» сменились владельцы — что ждет территорию и отделение реабилитации Центра Мешалкина

В Центре утверждают, что стоимость аренды им подняли в 4 раза

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Отделение реабилитации начало работу в 2019 году и рассчитано на 150 человек

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Новосибирцы стали жаловаться на то, что им скоро негде будет проходить реабилитацию: читатели НГС сообщили, что отделение Центра Мешалкина в «Речкуновке» собираются закрыть. При этом еще два года назад Центр строил большие планы на его развитие и разрабатывал проект восстановления курортной зоны в старых корпусах легендарного санатория. Но оказалось, что «Речкуновка» сменила владельцев и договориться с Центром Мешалкина они не смогли. Кто теперь владеет наполовину заброшенной территорией и почему Центр Мешалкина с нее уходит, узнала медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко.

Как Центр Мешалкина получил старые корпуса санатория

О том, что Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина арендовал часть помещений в ЗАО «Сосновка» для отделения медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями на 150 человек, стало известно осенью 2019 года. Здесь принимали тех, у кого была ишемическая болезнь сердца — кто перенес операцию коронарного шунтирования или стентирование коронарных артерий, и тех, кто перенес инфаркт миокарда (как после операции, так и без нее, когда происходит рубцевание) и так далее.

Пациентам проводили разные процедуры: массаж, арт-терапию, физиолечение. Отделение принимало не только пациентов Центра Мешалкина, но и из других медучреждений. Причем специализированную медицинскую помощь можно было получить по базовой программе ОМС, то есть бесплатно, уточнили в пресс-службе Центра Мешалкина.

— Объемы помощи по медицинской реабилитации и их финансового обеспечения на 2023 год доведены до учреждения в начале года и до настоящего времени не изменялись. Они доведены с учетом фактически проведенных курсов лечения в предшествующем году с возможностью увеличения объемов по мере работы учреждения, — пояснили в пресс-службе.

В 2022 году Центр в условиях круглосуточного и дневного стационаров за счет средств ОМС осуществил 3147 случаев лечения по медицинской реабилитации взрослых — это кардио- и онкореабилитация, реабилитация после COVID-19. Но оказалось, что к концу года программу могут свернуть.

— Плохая новость для сердечников города и окрестностей. В клинике Мешалкина закрывается отделение реабилитации, которое было в «Сосновке». По слухам, «Сосновка» отказала клинике в аренде, — рассказала в июне читательница НГС Елена.

Что случилось с реабилитационным центром

Как объяснили в Центре Мешалкина, аренда оформлена на помещения в комплексе зданий одного нефункционирующего санатория «Сосновка» — договор заключен до 31 декабря 2023 года с возможностью продления. В ноябре прошлого года у объектов недвижимости сменился собственник, и недавно новый владелец заявил требование четырехкратного повышения арендной платы, рассказали в Центре. И добавили, что не могут удовлетворить это требование.

— Заявленная сумма является непомерной и почти равна сумме всего финансового обеспечения этого вида деятельности, то есть после осуществления арендной платы не останется средств на обеспечение медикаментами и расходными материалами, питанием, выплату заработной платы медицинскому и немедицинскому персоналу, обслуживание оборудования и прочее, — пояснили в Центре Мешалкина. — Одновременно с требованием повышения арендной платы арендодатель уведомил, что при несогласии Центра намерен расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке.

В реабилитацию входили разные процедуры, в том числе оздоравливающие ванны

В реабилитацию входили разные процедуры, в том числе оздоравливающие ванны

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Центр Мешалкина хочет продолжать оказывать этот вид медпомощи как можно дольше, но по Гражданскому кодексу РФ арендодатель может отказаться от договора, предупредив об этом за три месяца.


— Исходя из уже озвученных намерений арендодателя, Центр должен будет освободить занимаемые для медицинской реабилитации помещения в августе текущего года. В Новосибирской области нет аналогичных объектов, в которых могло бы разместиться и продолжить работу отделение медицинской реабилитации на 120 круглосуточных коек, — говорят в пресс-службе учреждения.

Для решения проблемы Центр Мешалкина обращался в Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области, чтобы там помогли подобрать и передать в оперативное управление свободную или не в полной мере используемую госнедвижимость — помещения, в которых могло бы разместиться и продолжить работу отделение медицинской реабилитации взрослых.

Сейчас Центр Мешалкина ищет новое место, но пока не может найти подходящее

Сейчас Центр Мешалкина ищет новое место, но пока не может найти подходящее

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Сам Центр не смог найти на рынке коммерческой аренды подходящие площади, но продолжает искать решение.


— Персоналу отделения и обслуживающему персоналу будет предложена работа непосредственно в Центре, в первую очередь по ранней медицинской реабилитации пациентов после хирургического лечения. При выписке из стационара Центра при наличии показаний пациенты будут получать рекомендации по прохождению медицинской реабилитации по месту жительства, — заметили в Мешалкина.

Кто теперь владеет «Сосновкой»

Один из бывших директоров ЗАО «Сосновка» рассказал журналисту НГС, что у зданий и земли сменился собственник. По его информации, новый владелец — это транспортная компания «Энергия».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ЗАО «Сосновка» с 25 октября 2022 года находится в процессе уменьшения уставного капитала, который пока указан свыше 400 миллионов. Генеральный директор с 13 декабря 2022 года — Сергей Чернышов. Андрею Кучумову принадлежит 75% компании ООО ТК «Энергия», выкупившей активы «Сосновки», — еще 25% владеет Ольга Горшкова. Она же, согласно записям в ЕГРЮЛ, руководит компанией. По данным официального сайта, ТК «Энергия» с 2007 года занимается перевозкой сборных грузов по России и зарубежью, в том числе располагает 6 терминалами в Китае.

Совладелец компании Андрей Кучумов подтвердил, что «Энергия» осенью прошлого года приобрела у «Сосновки» два санатория: собственно «Сосновку» и «Речкуновку» — вместе с контрактом на аренду нежилых зданий и помещений Центром Мешалкина со сроком до 31 декабря 2023 года. Он добавил, что объект купили в кредит и при оценке экономической составляющей, в том числе платежеспособности заемщика, учитывались размеры получаемых арендных платежей по имеющимся арендаторам.

— После заключения сделки появилась информация о том, что в процессе оформления купли-продажи по непонятным для нас причинам между ЗАО «Сосновка» и ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина» Минздрава России появились четыре новых контракта с прежним сроком действия, но с кардинально уменьшенным размером арендных платежей. Причем арендная плата была уменьшена до размера, не позволяющего даже покрывать коммунальные платежи, которые по условиям новых контрактов должен был оплачивать арендодатель за свой счет, — говорит Андрей Кучумов.

Новый владелец «Сосновки» хочет восстановить там санаторно-курортную деятельность

Новый владелец «Сосновки» хочет восстановить там санаторно-курортную деятельность

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По его словам, «Энергия» вышла на переговоры с арендатором, чтобы обсудить увеличение ставки и стороны договорились провести независимую оценку стоимости арендной платы и сформировать взаимовыгодные условия для нового контракта. При этом, отметил Кучумов, оценщиков предложили привлечь со стороны арендатора.

— В конце апреля этого года на основании независимой оценки предложение было сформировано и направлено руководству ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина» Минздрава России. Ответ нами до сих пор не получен. От сотрудников арендатора до нас дошла информация, что грядет увольнение в связи с освобождением занимаемых помещений, — уверяет Андрей Кучумов. — Размер арендной платы на сегодня остается на прежнем уровне, какие-либо уведомления в наш адрес не поступали, равно как и мы не требовали ни оплаты аренды в увеличенном размере, ни освобождения занимаемых помещений комплекса.

Сейчас, добавил он, в ТК «Энергия» рассматривают вопрос по приему на работу увольняемых сотрудников Центра Мешалкина: компания рассчитывает сохранить профессиональный коллектив и продолжить работу санаторного комплекса по сложившемуся направлению — санаторно-курортного лечения.

— Что касается вопроса поиска нового арендатора, то такая работа нами не ведется. В настоящее время производится капитальный ремонт одновременно в трех корпусах санатория «Сосновка», пройден этап строительной экспертизы разрушенных зданий санатория «Речкуновка» с целью их дальнейшего восстановления и приведения в состояние, соответствующее времени их постройки. Осуществляется благоустройство на прилегающих земельных участках. Ведутся проектные работы по созданию спа-комплекса с аквапарком. Планируется ведение полноценной санаторно-курортной деятельности, — поделился планами Андрей Кучумов.

При этом он уточнил, что если бы Центр Мешалкина остался арендатором на условиях, которые предложил независимый оценщик, то им бы было выгодно такое сотрудничество и один корпус можно было бы оставить в аренде, продолжая восстанавливать остальные корпуса.

Согласно имеющимся в распоряжении редакции НГС документам, в апреле 2023 года ТК «Энергия» уведомила Центр Мешалкина о намерении изменить условия договора. Там говорится, что компания провела оценку рыночной стоимости аренды 1 квадратного метра и ежемесячная сумма действительно выросла в 4 раза. Кроме того, Центру Мешалкина предложили платить за большее количество площадей.

Еще в 2021 году у Центра Мешалкина были большие планы по развитию собственного реабилитационного центра в «Речкуновке»: учреждение просило помощи Минздрава в покупке старых санаторных корпусов у ЗАО «Сосновка» и возрождении здесь санаторно-курортной зоны — не частной, а федеральной.

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