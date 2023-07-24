Кардиолог назвал 4 ошибки, которые превращают полезные каши в яд для сердечников

Полезны все каши, но больше всего врач советует налегать на некоторые крупы.



— Самая полезная каша — овсянка. Она максимально сбалансирована по составу, легко усваивается, содержит достаточное количество клетчатки, что способствует активной работе кишечника, — комментирует врач. — Также в кардиологических отделениях обычно дают гречку (она содержит много железа и других полезных веществ) и пшенную кашу, сбалансированную по белкам и углеводам.

Однако даже самую полезную крупу мы зачастую превращаем в бесполезную и даже вредную. Наш эксперт рассказал, как не надо готовить кашу.

