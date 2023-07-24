«Возможен рост теневых абортов». В России хотят ограничить продажу таблеток для прерывания беременности — что думают врачи

Минздрав России поддержал ограничение на продажу препаратов для медикаментозного аборта и введение контроля за их оборотом. Глава ведомства Михаил Мурашко также заявил, что желание женщин сначала построить карьеру, а потом родить ребенка — это «порочная практика». По его словам, сокращение числа абортов в России — «ключевая задача» министерства. НГС разобрался, какие препараты могут попасть под ограничение и что об этом думают эксперты.
О каких препаратах идет речь
Дополнить перечень лекарственных препаратов, попадающих под количественный учет, планируют мизопростолом, мифепристоном и циклопентолатом (капли для расширения зрачка. — Прим. ред.). Проект приказа Минздрава опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. Препараты пополнят список в разделе «Иные лекарственные средства».
Комбинация первых двух средств в высокой дозировке содержится в таблетках, которые используются для прерывания беременности на сроке до семи недель. Их женщине может выдавать только узкоспециализированный врач после осмотра — в частной клинике или в женской консультации.
Но не всё так просто. В низкой дозировке мифепристон также присутствует в препаратах для экстренной посткоитальной контрацепции, к примеру «Женале». А он, в свою очередь, доступен в аптеке. При этом никаких указаний на ограничения по дозировке мифепристона в проекте пока нет. Поэтому остается вероятность, что количественный учет введут для препаратов, которые используются не только прерывания беременности на раннем сроке, но и для того, чтобы нежелательная беременность не наступила. Официальной информации об этом пока нет.
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, решить вопрос учета планируют до конца 2023 года — проект соответствующего приказа уже разработан, однако его пока не опубликовали.
Что говорят эксперты
Акушер-гинеколог компании «Инвитро» Анна Примерова предполагает, что женщины не пострадают от появления количественного учета препаратов для экстренного прерывания беременности:
— Предполагаю, что с одобрением просто усилится контроль за продажей препаратов для медикаментозного аборта — это и есть предметно-количественный учет. Это нужно, чтобы женщина с вероятностью 100% не смогла самостоятельно, по собственной инициативе купить тот же мифепристон. Таблетки для прерывания беременности категорически нельзя принимать без рецепта — это нужно делать по после консультации с врачом и под его надзором. Иначе никак.
Этой же точки зрения придерживается член президиума Союза женщин Новосибирской области, перинатальный психолог Елена Наку:
— Я поняла по приказу, что речи о возможной нехватке препаратов для медикаментозного прерывания беременности не идет — только о контроле за их обращением. Это значит, что прежде, чем назначить таблетки, будет создаваться протокол причин, по которым женщина приняла решение об аборте. Получается, пациентка должна будет пройти анкетирование, медицинскую диагностику, психолога, соцподдержку и
А вот у генерального директора новосибирской сети многопрофильных клиник «Смитра» Петра Смиренко другое мнение. Он скептически относится к жесткому ограничению продажи средств для медикаментозного аборта.
— Я не поддерживаю это. Опыт подобных ограничений в других странах показал, что они не приносят ожидаемого положительного эффекта. При этом увеличиваются риски для здоровья женщин. На мой взгляд, такое ограничение в предоставлении препаратов только увеличит количество теневых абортов, которые будут производиться в условиях, не гарантирующих безопасность самой процедуры. Соответственно, это потенциально опасно для здоровья женщин, — отметил Смиренко.
Зачем нужны ограничения и учет
— Препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях, — цитирует «Интерфакс» выступление Михаил Мурашко в Госдуме 18 июля.
Министр раскритиковал стремление россиянок сначала построить карьеру и материально себя обеспечить, а уже потом рожать детей. Он объяснил, что в результате этого у женщин появляются проблемы с беременностью — вплоть до бесплодия.
— Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе, — когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру <…> и только после этого, уже подходя, так сказать, к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться деторождением, — сказал министр здравоохранения.
Глава Минздрава убежден, что в таком случае сокращается время на рождение третьего и четвертого ребенка.
По его словам, ведомство также готово обсудить возможный запрет на проведение абортов в частных клиниках и в результате оставить такое право лишь за государственными медицинскими учреждениями. Он указал, что надзорные органы неоднократно фиксировали случаи, когда частные клиники не выдерживали «неделю тишины», прежде чем провести операцию по прерыванию беременности.
Тем временем некоторые мамы пришли в ярость. Одна из них жестко ответила Мурашко: «Женщина интересует вас только как инкубатор?» — НГС опубликовал ее колонку.