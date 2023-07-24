«Возможен рост теневых абортов». В России хотят ограничить продажу таблеток для прерывания беременности — что думают врачи

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, решить вопрос учета планируют до конца 2023 года — проект соответствующего приказа уже разработан, однако его пока не опубликовали.



Что говорят эксперты

Акушер-гинеколог компании «Инвитро» Анна Примерова предполагает, что женщины не пострадают от появления количественного учета препаратов для экстренного прерывания беременности:



— Предполагаю, что с одобрением просто усилится контроль за продажей препаратов для медикаментозного аборта — это и есть предметно-количественный учет. Это нужно, чтобы женщина с вероятностью 100% не смогла самостоятельно, по собственной инициативе купить тот же мифепристон. Таблетки для прерывания беременности категорически нельзя принимать без рецепта — это нужно делать по после консультации с врачом и под его надзором. Иначе никак.

