«Женщина вас интересует только как инкубатор?» Молодая мама жестко ответила министру Мурашко

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал стремление женщин получить образование и построить карьеру, прежде чем родить детей, «порочной практикой».
— Порочная практика сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением. Поэтому возникают многие проблемы: бесплодие, невынашивание, ЭКО. Сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка, — сказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы.
Его слова очень возмутили многих женщин. В том числе и журналистку, автора этой колонки. Молодая мама задала чиновнику 12 злободневных вопросов, которые волнуют многих.
Публикуем колонку журналистки, которая пожелала остаться анонимной.
У меня есть что сказать господину Мурашко. Пусть ответит на эти простые вопросы женщины, которая не делала аборты и хотела бы троих детей, но нет... И тут нет вопросов про ипотеку и квартиры...
Вопрос № 1
Чтобы получать максимально возможное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — 33 тысячи с небольшим, — надо работать минимум два года — а когда-то было шесть месяцев! Почему расчетный период увеличили, если так надо отправлять женщин рожать скорее? И почему его не сократят? Ведь платит пособие не работодатель, а государство.
Зарплата должна быть белая и не меньше 83 тысяч рублей (пособие от нее — 40%). Во-первых, даже максимального пособия недостаточно, чтобы нормально содержать себя и ребенка. То есть нужно иметь подушку безопасности — накопления, которые надо заработать не одним годом труда.
Вопрос № 2
Кто после университета получает зарплату в 80+ тысяч рублей? Раскройте медианную (ту, которая у большинства) зарплату у женщин детородного возраста, особенно молодых специалистов.
Средняя зарплата (если сложить и поделить на два зарплату дворника и олигарха) в Екатеринбурге в 2023 году — 69 тысяч 761 рубль. А медианная должна быть еще ниже. А еще заметим, что женщины в принципе получают меньше мужчин процентов на 30.
Вопрос № 3
Много ли людей после университета получают официальную зарплату? И что делается, кроме репрессий, чтобы бизнесу было выгодно соблюдать закон?
Лично я родила сразу, как только два (календарных, кстати!) года получала белую зарплату. Мне было
Вопрос № 4
А без образования, которое якобы женщинам не нужно, сколько будет зарплата? Давайте статистику, сколько низкоквалифицированные кадры получают, может, мне выгоднее полы пойти мыть?
Вопрос № 5
И все-таки, кто должен содержать молодую маму с ребенком? Надо сидеть на шее у мужа или родителей?
Вы в курсе, что огромная часть разводов приходится на семьи с маленькими детьми (
С другой стороны, понравилось бы вам самому быть иждивенцем, не иметь своих денег и милостиво ждать подачек и ценных указаний, на что эти деньги потратить? Или женщина не человек, как у нас принято говорить, самоуважение не про нас? Ладно, а если деньги просто перестанут давать, что делать? А если мужа (щедрого и любящего) заберут на СВО (возраст мобилизации ведь подняли до
Вопрос № 6
А в 1,5 года куда ребенка девать, когда пособие прекратится и денег никаких платить не будут? Гарантированный садик же после
Вопрос № 7
Где нормальные ясли? Сейчас не хватает и тех, что есть. Какого качества в яслях услуги? Знаете ли, что в официальных учреждениях работа низкооплачиваемая и потому не престижная, а группы переполнены, кадров там дефицит, берут всех подряд. Мне вот боязно за ребенка, который еще не может рассказать, что там с ним делают.
Вопрос № 8
Если мама будет без образования, то как она вырастит юного инженера и айтишника, надежду нашей державы? Сможет ли она привить ему любовь к учебе, тягу к знаниям? Вы не слышали, что менталитет из семьи идет? Мы же вроде к передовым технологиям стремимся?
Вопрос № 9
Знаете ли вы, сколько стоит няня, если уж яслей дефицит? (200–300 рублей в час в маленьком городе — это минимум!) Бабушки же работают теперь — им пенсионный возраст подняли, теперь не до внуков. Зачем это сделали, если главная задача женщин растить детей? Для многих мам это была реальная подмога. Или женщина вас интересует только как инкубатор — не можешь рожать, иди работай?
Вопрос № 10
Когда будет нормальная медицина? Качество медицинских услуг вообще оставляет желать лучшего. А ведь это сфера, за которую господин Мурашко непосредственно отвечает!
Моему ребенку в родах свернули шею. Сколько сил, денег и времени потребовалось на реабилитацию — тема отдельной статьи. Я билась много лет, прежде чем нашла врача, который помог вывести в ремиссию пищевую непереносимость у ребенка. А это очень распространенный диагноз! И, как оказалось, не так сложно было с ним справиться, если знать, с какой стороны подойти. Соображающих специалистов, которые работают не по вашему протоколу (симптом — таблетка), а могут найти и устранить причину — единицы даже платно.
Вопрос № 11
Сколько детей может родить женщина после кесарева сечения? И почему оплата врачу за 30 минут операции выше, чем за
Рожать после кесарева безопасно не больше двух детей! Больше — риски разрыва рубцов на матке не просто при схватках, а еще во время беременности. Об этом предупреждают врачи. А подготовка у них такая, что сделать операцию быстрее и проще, чем вести естественные роды. Дайте статистику, как соотносится процент КС и ЕР, сразу поймем перспективы, сколько матерей не станут многодетными или станут с большими рисками.
Вопрос № 12
Где вообще врачи хоть какие-нибудь? Их в принципе дефицит. И детских, и взрослых. В нашей детской поликлинике лора даже нет. На «кукушку» ребенка приходится водить платно, а болеет он раз в
То есть с любыми проблемами родители остаются один на один. Одной рукой государство дает, а другой — забирает. Почему-то считается, что ребенок — это дорого, когда он пойдет в школу или поступит в вуз. А для меня лично вложения в ребенка начались еще на этапе его планирования, и дальше не становится дешевле. Государство пытается заставить рожать тех, кто не хочет, — подачками их заманить и угрозами. А почему бы не помочь людям, которые хотят иметь детей и хотят их сами содержать?