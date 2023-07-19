«Женщина вас интересует только как инкубатор?» Молодая мама жестко ответила министру Мурашко





Его слова очень возмутили многих женщин. В том числе и журналистку, автора этой колонки. Молодая мама задала чиновнику 12 злободневных вопросов, которые волнуют многих.

Публикуем колонку журналистки, которая пожелала остаться анонимной.

У меня есть что сказать господину Мурашко. Пусть ответит на эти простые вопросы женщины, которая не делала аборты и хотела бы троих детей, но нет... И тут нет вопросов про ипотеку и квартиры...

Вопрос № 1

Чтобы получать максимально возможное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — 33 тысячи с небольшим, — надо работать минимум два года — а когда-то было шесть месяцев! Почему расчетный период увеличили, если так надо отправлять женщин рожать скорее? И почему его не сократят? Ведь платит пособие не работодатель, а государство.