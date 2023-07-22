«Сообщили, что я выиграла бесплатное обследование»: колонка читательницы, которая побывала в клинике, где разводят людей

«Номер оказался одним из пятисот выигрышных»

Вечером мне позвонили с неизвестного номера, я взяла. Иногда даже забавно пообщаться с мошенниками, чтобы знать, какие новые приемы они используют, и предупредить старших родственников. Скажу и то, что я всегда участвую в соцопросах и пользуюсь какими-либо «выигрышами». Несколько раз я действительно получала что-то бесплатно. Например, прошла полный осмотр у стоматолога, где мне сделали несколько снимков, дали ответы на все мои жалобы и не заманивали к дорогущему специалисту.

Но этот звонок оказался крайне интересным. Речь шла о соцопросе о профилактических осмотрах. Спросили про место жительства, частоту прохождения диспансеризации. Намекнули, что проходит розыгрыш и я могу стать победителем. Ну ладно. Через два часа снова позвонили с неизвестного номера и сообщили, что я выиграла бесплатное обследование. Мол, мой номер оказался одним из пятисот выигрышных со всей Тюмени. Предложили записаться, я согласилась.