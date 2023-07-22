«Сообщили, что я выиграла бесплатное обследование»: колонка читательницы, которая побывала в клинике, где разводят людей

Вас хоть раз пытались обмануть мошенники? Украсть деньги с карты, оформить кредит, навязать лишнюю услугу? Читательница портала 72.RU Катерина Франк из Тюмени столкнулась с медицинскими мошенниками. Ее пытались развести на годовой абонемент на бесполезные процедуры в сомнительной клинике. Цена вопроса — почти 400 тысяч рублей. Катерина в подробностях рассказала, как на нее вышли обманщики, какими способами пытались обработать, что обещали и как стыдили уже купивших абонемент пенсионеров. Всё это — в эмоциональной колонке. Далее — от первого лица.
«Номер оказался одним из пятисот выигрышных»
Вечером мне позвонили с неизвестного номера, я взяла. Иногда даже забавно пообщаться с мошенниками, чтобы знать, какие новые приемы они используют, и предупредить старших родственников. Скажу и то, что я всегда участвую в соцопросах и пользуюсь какими-либо «выигрышами». Несколько раз я действительно получала что-то бесплатно. Например, прошла полный осмотр у стоматолога, где мне сделали несколько снимков, дали ответы на все мои жалобы и не заманивали к дорогущему специалисту.
Но этот звонок оказался крайне интересным. Речь шла о соцопросе о профилактических осмотрах. Спросили про место жительства, частоту прохождения диспансеризации. Намекнули, что проходит розыгрыш и я могу стать победителем. Ну ладно. Через два часа снова позвонили с неизвестного номера и сообщили, что я выиграла бесплатное обследование. Мол, мой номер оказался одним из пятисот выигрышных со всей Тюмени. Предложили записаться, я согласилась.
«Перестаешь понимать, что они говорят»
До посещения самой клиники ничего не предвещало беды. Все звонящие были очень вежливы и тактичны. Но я давно обратила внимание, что подобные сотрудники используют очень быстрый темп речи. Иногда заговариваются настолько, что перестаешь понимать, что они говорят, и приходится переспрашивать. Это отличает их от настоящих сотрудников организаций, которые могут звонить по делу. В назначенное время я приехала в клинику.
В коридоре на диване сидели две женщины и мужчина. Все выглядели как обычные люди, не богатые. Первой пригласили пожилую женщину, она резко встала и пошла за сотрудницей клиники. Потом пригласили мужчину, а после — и меня. За мной вышла приятного вида женщина, белого халата на ней не было. Назвала мое
Потом она провела стандартный опрос про хронические и наследственные заболевания. Зачем-то делала множество комплиментов моей внешности. Потом меня пригласили в кабинет компьютерной диагностики. Здесь всё выглядело завораживающе — современные технологии поражают! Диагностика прошла быстро и показала проблемы, которые действительно у меня есть. Помимо этого, я увидела несколько вещей, которые помогли объяснить некоторые мои симптомы. Специалист очень подробно и понятно объяснила, что показано на экране, какие показатели в норме, а каким стоит уделить внимание. Это и была моя цель посещения клиники, но дальше началось самое интересное.
«Не перестаю удивляться тому, насколько люди ведут себя низко»
Каждый раз, натыкаясь на подобные организации, я не перестаю удивляться тому, насколько люди ведут себя низко и бесчеловечно в своей жадности. После того как я получила все разъяснения, Надежда снова пригласила меня в кабинет. Говорила, что мне нужно обратить внимание на состояние здоровья. Стала задумчиво рассказывать о том, насколько я ей приглянулась. Далее перешла к тому, чем занимается клиника и о чудо-аппаратах, которые здесь есть.
Параллельно Надежда уже стала составлять расписание посещений процедур, на которые меня запишут прямо сегодня. Мол, без таблеток, уколов и оперативного вмешательства аппараты лечат разные недуги. Мы плавно перешли к цифрам. Сначала она озвучила стоимость для разового посещения: от трех до шести тысяч за сеанс. А мне якобы нужно было пройти шестьдесят с лишним. Затем она рассказала про акцию, которая проходит у них в клинике (удивительное совпадение). Все процедуры обойдутся мне гораздо дешевле, если я куплю годовой абонемент. Цену его она так и не озвучила, а пригласила для этого финансового специалиста. Предварительно поинтересовалась, какую сумму в месяц я готова тратить на здоровье. Мы сошлись на шести тысячах рублей.
В кабинет вошла яркая молодая женщина в красных брюках, белой блузке и на шпильках. Она перевернула лист, на котором Надежда расписывала план моего «лечения», и стала быстро и запутанно писать разные цифры, сопровождая их расчетами. Окончательная цена годового абонемента — 360 тысяч рублей. Я изумленно подняла бровь. Надежда проводила специалиста и стала говорить о том, что не нужно пугаться: «Если нет возможности оплатить всю сумму сразу, можно легко оформить рассрочку».
«Она стала просить меня открыть приложение банка»
Незаметно для меня, человека, заранее готового к разводу, мы перешли к разговору о том, что прямо сейчас нужно подать заявку на рассмотрение. А пока мы пройдем пробные процедуры на чудо-аппаратах. Я притормозила Надежду на моменте, когда она стала просить меня открыть приложение банка и начать оформлять заявку на рассрочку. Немного опешив от того, что я успела вовремя «протрезветь», Надежда стала расспрашивать меня про мое финансовое положение. Потом перешла на разговор о том, что на здоровье денег жалеть не нужно. Увидев, что я всё еще не соглашаюсь оформить заявку, она предложила пройти на пробные процедуры. После моего согласия она вышла из кабинета, чтобы узнать, свободны ли аппараты. Дверь за ней осталась открытой.
Из соседнего кабинета я услышала похожий на наш диалог. Но его разворот оказался более жутким. Сотрудница клиники говорила: «Вы понимаете, что вам никто не помог и дальше никто не поможет? Почему все хотят какую-то волшебную таблетку? Вы уже ходите с палочкой, а дальше что? С двумя будете ходить?» Пожилая женщина тихо ответила, что лечение слишком дорогое. Собеседница продолжала напирать: «Дорого? Вы всю жизнь копили свои болячки, а теперь вам дорого! Всем всегда жалко денег на свое здоровье. Как вы дальше собираетесь жить?»
Я сидела в оцепенении. Хотелось забежать в соседний кабинет и спросить у этой голосящей дамочки, кто дал ей право так разговаривать с человеком. Я долго не решалась, пытаясь понять, стоит ли встревать в их разговор. Я человек неконфликтный, но сейчас хотелось встать и отправиться к ним. Пока я сомневалась, вернулась Надежда. Мы пошли на процедуры мимо соседнего кабинета. Я заглянула в него, чтобы посмотреть, кто стал жертвой этого отвратительного напора. Я увидела пожилую женщину, которая сидела со мной на диване перед приемом. Бедняжка вжалась в стул так, будто сейчас растечется по нему. Ее поникший от чувства вины взгляд терялся где-то на полу, а на глаза наворачивались слезы.
«Слушала и недоумевала»
Мне показали три аппарата, два из них были заняты. Надежда с энтузиазмом всё рассказывала, надевала на меня какие-то пластинки и пояс. Посадила на стул, включила аппарат и стала регулировать его мощность. Легкие электрические импульсы стали чувствоваться от пластинок и пояса. Надежда выстроила комфортный для меня уровень и вышла из кабинета. Я огляделась и спросила у присутствующих, давно ли они ходят на процедуры. Мужчина угрюмо посмотрел и отвернулся на телевизор. Женщина за другим аппаратом сказала, что пришла в четвертый раз. Она выбрала направление «Похудение» и оплатила годовой абонемент. Сказала, что результата не видит никакого, а с записью большие проблемы.
Вернулась Надежда. Я спросила у нее, как понять, помогает ли аппарат моему организму. Ответ ввел меня в ступор: «А вот это вы мне и расскажете, когда придете на первую процедуру!» Она обратилась к другим людям с вопросом про эффект от аппаратов. Они сказали, что его нет, но тут же начали оправдываться. Мол, сами виноваты, потому что не соблюдают другие рекомендации и не регулярно ходят. А ответ мужчины просто убил: «А чего жалеть? Деньги уже заплачены». Я слушала и недоумевала. Насколько же низко и ужасно играть на доверчивости людей.
«Переживала о том, что не зашла в соседний кабинет»
После того как мой пробный сеанс закончился, я попросила Надежду дать мне рекламный буклет, в котором описана работа этих аппаратов, и попросила сайт клиники. Но оказалось, что ни в печатном виде, ни в интернете никакой информации про клинику просто нет. А если зайти на сайт компании, никакой информации про чудо-аппараты, которые лечат от всех болезней, нет. Никаких брошюр, каталогов, журналов. Когда Надежда заметила мое изумление, стала рассказывать, что их клиника единственная в городе имеет право на работу с такой техникой. Якобы они не хотят, чтобы конкуренты знали про их действенный метод работы, поэтому информацию можно получить только лично. Удобно.
Потом она снова стала говорить об акциях, которые проходят сейчас в клинике. Теперь уже выяснилось, что можно оформить абонемент всего на месяц. Причем стоит это в два раза дешевле, чем платеж по рассрочке, которая предлагалась ранее. Здесь я не сдержалась и ухмыльнулась. Сказала, что возьму паузу для обдумывания предложения и изучения информации, Надежда уточнила, какую именно информацию я буду изучать, и испуганно на меня посмотрела. Я сказала, что сфотографировала эмблему аппарата. Она молча согласилась, проводила меня до ресепшена и напоследок написала на маленьком листочке названия принципов работы аппаратов. Нервно отдала его и сказала, что перезвонит через два дня. Но никто больше не звонил.
К счастью, моей адекватности хватило, чтобы не стать жертвой этой «рекламной» акции. Но сотрудники довольно ловко манипулируют сознанием. Была пара моментов, когда я потеряла бдительность! Мне было очень жалко людей, которых я встретила в этой клинике. Хочется поселить в их головах мысль о том, что никто не имеет права унижать их достоинство. Что если они оплачивают услуги, то имеют право на то, чтобы им понятно всё объясняли. Мы можем быть бдительнее и внимательнее к тому, что происходит вокруг нас. Я еще несколько дней переживала о том, что не зашла в соседний кабинет и не высказала всё, что я думаю об этой продажной даме. Но спустя время поняла, что мне остается теперь только вообразить, что всем досталось по заслугам, и отпустить ситуацию из своей головы.
Мы рассказывали про схему с QR-кодами. Мошенники размещают их на объявлениях, в которых людям обещают некие социальные выплаты. Чтобы их получить, нужно всего лишь перейти по коду. Всё заканчивается тем, что у людей обманом выманивают личные данные и забирают деньги с банковских карт.