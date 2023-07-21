Маммография или УЗИ? Какой метод лучше подходит для диагностики рака груди

Рак груди самый распространенный среди женщин, и большинство из них понимает, что молочные железы надо обследовать, чтобы поймать опухоль на ранней стадии. Но многие путаются, когда нужно проходить УЗИ, а когда — маммографию. Наши коллеги из 74.RU разбирались в этом вопросе вместе со специалистами Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) в новой серии проекта «Онколикбез».
Когда нужно проходить УЗИ
Женщины часто слышат рекомендацию о том, что маммографию нужно проходить после 39 лет, но это вовсе не значит, что до этого возраста на грудь можно не обращать внимания. Во-первых, врачи советуют хотя бы раз в месяц проводить самоосмотр: прощупывать грудь самостоятельно и, если вдруг появилось какое-то уплотнение, обязательно показываться врачу — гинекологу или маммологу. Во-вторых, раз в год обязательно делать УЗИ молочных желез.
— УЗИ — безвредный метод диагностики, поэтому его можно использовать в любом возрасте, — напоминает заведующая отделением ультразвуковой диагностики ЧОКЦОиЯМ Татьяна Лейхт. — Для профилактики нужно начинать о себе заботиться после 18 лет, но можно и раньше.
Идеально, если УЗИ груди проводят с 5-го по 8-й дни цикла.
— В этот период будут минимальные изменения в протоковой системе. Но если женщина нащупала у себя какое-нибудь образование, не нужно ждать определенного дня цикла, идем сразу на УЗИ, — настаивает специалист.
Некоторые женщины считают, что УЗИ для груди может быть не так информативно, как маммография, но в случае с молодыми женщинами это не так.
— У женщин репродуктивного возраста в молочных железах преобладает железистая ткань, она очень плотная и не пропускает рентген-лучи, иногда на маммографии она перекрывает весь снимок, и за ней можно не увидеть образование, — объясняет Татьяна Лейхт.
— Кроме того, железистая ткань, которая играет важную роль в лактации, чувствительна к внешним факторам, любое воздействие на нее может иметь неблагоприятные последствия, — добавляет заведующая отделением рентгенодиагностики ЧОКЦОиЯМ Полина Гомина. — Поэтому для молодых девушек если маммография и проводится, то по строгим показаниям: когда есть подозрение на злокачественный процесс или он доказан, консилиум принимает решение о проведении этого исследования.
Что покажет УЗИ
По словам врачей, с помощью ультразвука в груди можно обнаружить не только малейшие изменения, но даже определить природу опухоли.
— На УЗИ мы можем детально посмотреть, что происходит в коже, подкожно-жировой клетчатке, мышечном слое, фиброзно-железистом слое, увидеть какие-то диффузные процессы — мастопатии, фиброзы, кистозные процессы, отек молочной железы, — перечисляет Татьяна Лейхт. — Обязательно смотрим регионарные лимфоузлы, их состояние. Если видим какую-то очаговую патологию, можем провести дифференциальную диагностику — доброкачественное это образование, злокачественное или какое-то промежуточное, которое не входит ни в ту, ни в другую группу. Есть определенные признаки злокачественного образования: это размытые контуры, гипоэхогенность, вертикальная направленность, изменения в кровотоке.
Если по результатам обследования всё спокойно, пациентке обычно рекомендуют повторить обследование через год. Если врач находит доброкачественное образование, скорее всего, порекомендует через полгода посмотреть его повторно, а если опухоль с высокой долей вероятности злокачественная, человека должны сразу направить на биопсию.
Когда показана маммография
После 39–40 лет железистая ткань в женской груди постепенно начинает заменяться жировой, визуализация на маммографии становится лучше, поэтому с этого возраста к УЗИ добавляют маммографию.
— В возрасте 40–50 лет высокая рентгенологическая плотность, обусловленная выраженной железистой тканью, затрудняет визуализацию образований и других изменений. Это повышает риск рака молочной железы. Поэтому важно регулярно проходить маммографию, чтобы вовремя диагностировать любые изменения, — говорит Полина Гомина. — Если никаких патологических изменений нет, кратность обследования составляет раз в два года. Если выявляются какие-то изменения, то врач предупреждает, что пациентка, например, должна прийти через полгода, чтобы оценить динамику. Помимо этого, рекомендуем проводить ультразвуковое исследование. С 50 лет кратность обследований увеличивается — маммография проводится ежегодно, так как возрастает риск заболеваний.
По словам врача, маммографию после 39 лет проводят независимо от репродуктивных планов женщины, даже если она еще планирует родить и кормить грудью.
— Все современные цифровые маммографы уже низкодозовые, то есть доза, получаемая пациенткой за одно исследование, крайне низкая, она не превышает фонового излучения, которое мы ежедневно получаем, например, от компьютеров или бытовой техники. Так как исследование обычно проводят раз в год, это не несет никакого вреда для здоровья женщины, — говорит доктор. — При регулярном прохождении маммографического исследования мы, наоборот, профилактируем заболевания молочных желез, так как раннее диагностирование изменений увеличивает шансы на выявление рака на ранней стадии.
В каком порядке проходить обследования
Если молодым женщинам сначала делают УЗИ и лишь в качестве дополнительного метода диагностики могут назначить маммографию, то после 39 лет обследования обычно проводят в обратном порядке.
— Лучше начать с маммографии, особенно если у женщины большая грудь. Это обследование нам прицельно подскажет, где подозрительный участок, во время ультразвукового обследования мы будем обращать больше внимания именно на эту зону, — объясняет Татьяна Лейхт.
Кстати, иногда женщины думают, что если у них маленькая грудь, то маммография как метод им не подходит, потому что такую грудь сложно зажать между пластинками для снимка. Не сомневайтесь, всё возможно.
В одном из предыдущих выпусков «Онколикбеза» мы обсудили с врачом-маммологом, влияют ли прием гормонов и операции по увеличению груди на риск развития рака.