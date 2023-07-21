Маммография или УЗИ? Какой метод лучше подходит для диагностики рака груди

Некоторые женщины считают, что УЗИ для груди может быть не так информативно, как маммография, но в случае с молодыми женщинами это не так.



— У женщин репродуктивного возраста в молочных железах преобладает железистая ткань, она очень плотная и не пропускает рентген-лучи, иногда на маммографии она перекрывает весь снимок, и за ней можно не увидеть образование, — объясняет Татьяна Лейхт.