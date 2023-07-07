Грозит бесплодием и смертью: четыре детские болезни, которые опасны для взрослых

Корь

Вопрос заболевания взрослых корью сегодня особенно актуален — этой весной вспышки регистрировали уже в каждом втором регионе страны. Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альштейн связывает их с усилением антипрививочных настроений в последние годы, из-за которых возникали «пробелы в вакцинации».



— Эпидобстановка по кори не очень хорошая, — говорит иммунолог, заведующая центром иммунопрофилактики «Новой больницы» Елена Душина. — Люди взрослые, не болевшие корью — они могут болеть с осложнениями, могут болеть тяжело. Осложнения могут быть в форме отитов, менингитов, синуситов, пневмоний, возникать на фоне течения этого заболевания, температура очень высокая может быть, до сорока.

