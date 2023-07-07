Грозит бесплодием и смертью: четыре детские болезни, которые опасны для взрослых

Фразу «детскими болезнями лучше переболеть в детстве» часто используют в отношении каких-то увлечений, которые свойственны определенному возрасту, но есть и вполне неметафорические болезни, которые лучше перенести в детстве. Лучше, конечно, вообще не болеть, но в детском возрасте некоторые заболевания переносятся легче. На главный вопрос — почему дети болеют легче? — точного ответа у науки пока нет, только версии и предположения. Но для кого болезни опасны и что делать тем, кто не болел, врачи рассказали уже сейчас.
Корь
Вопрос заболевания взрослых корью сегодня особенно актуален — этой весной вспышки регистрировали уже в каждом втором регионе страны. Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альштейн связывает их с усилением антипрививочных настроений в последние годы, из-за которых возникали «пробелы в вакцинации».
— Эпидобстановка по кори не очень хорошая, — говорит иммунолог, заведующая центром иммунопрофилактики «Новой больницы» Елена Душина. — Люди взрослые, не болевшие корью — они могут болеть с осложнениями, могут болеть тяжело. Осложнения могут быть в форме отитов, менингитов, синуситов, пневмоний, возникать на фоне течения этого заболевания, температура очень высокая может быть, до сорока.
Всемирная организация здравоохранения пишет, что большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, которые чаще всего развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 30 лет. Летальные исходы сейчас встречаются нечасто, но вполне возможны.
Ветрянка
Избежать ветрянки в детстве довольно сложно, особенно тем, кто ходит в детский сад, — болезнь очень легко передается воздушно-капельным путем, а заразными больные становятся еще до того, как появляются первые высыпания. Впрочем, к детской ветрянке многие относятся спокойно и избегать ее и не стараются. Некоторые родители даже устраивают ветряночные вечеринки для детей, приглашая малышей в гости к больному — «планово переболеть» и не мучиться.
Такое спокойное отношение к ветрянке объясняется тем, что у большинства детей она протекает без особых нарушений общего состояния. У взрослых высыпание часто бывает массивным, сопровождается повышением температуры тела, общетоксическими явлениями, сильным зудом. У беременных есть также опасность развития патологий плода.
— Если говорить о взрослых, то я не всегда вижу смысл для всех прививаться от ветрянки — даже во взрослом возрасте у нас есть препараты от ветряной оспы, она легко распознается, диагностируется, — говорит врач-терапевт, иммунолог Иван Скороходов. — Но есть группы риска, так что в каждом случае нужно решать отдельно с врачом. Например, при подготовке к беременности мы стараемся исправить все недостатки вакцинации, которые есть у пациенток, в том числе — привить от ветряной оспы.
Краснуха
Еще один пример легкого течения заболевания у детей и тяжелого у взрослых — это краснуха. И она, как и ветрянка, представляет большую опасность для беременных женщин, в том числе и для плода.
— Если заболевание возникло именно в период беременности — это может привести к тому, что у плода разовьются тяжелые пороки развития, — говорит Елена Душина. — Для врожденной краснухи характерны такие проблемы, как катаракта, глухота и пороки сердца. Плюсом могут быть внутриутробная гибель плода из-за несовместимости пороков с жизнью, либо ранняя гибель плода после рождения ребенка.
У детей краснуха проявляется повышенной температурой, точечной сыпью, увеличением лимфоузлов, но часто протекает и в бессимптомной форме, «маскируясь» под ОРВИ.
Свинка (эпидемический паротит)
Эпидемический паротит, или, как его называют в просторечии, свинка, более опасен для мужчин — во-первых, мальчики, по данным Роспотребнадзора, болеют чаще, а во-вторых, он приводит к мужскому бесплодию.
— Чаще всего страдают слюнные железы, но у мужчин может быть также поражение яичек, основной причиной мужского бесплодия довакцинальной эры были последствия перенесенной в детстве свинки. Также во взрослом возрасте свинка может осложниться такими заболеваниями, как острый панкреатит, — говорит Елена Душина. — Поэтому если взрослый мужчина, не имеющий иммунитета, этим заболеет, то с высокой долей вероятности будут поражены поджелудочная железа и яички.
Что делать, если не болел в детстве?
Все детские инфекции, включая ветрянку, корь, краснуху, паротит, — прививаемые. В стандартном национальном календаре прививок вакцинация корь-краснуха-паротит проводится в возрасте года и затем в возрасте 6–7 лет. От ветрянки существует отдельная вакцина, правда, импортная — российских аналогов нет, а с поставками сейчас, по словам врачей, есть сложности.
— Иногда бывают ситуации, когда родители отказываются от вакцинации по каким-то причинам, иногда она не проведена вовремя — ребенок заболел, не получил вовремя прививку. В результате получается, что есть пул восприимчивых взрослых, которые могут заболеть так называемыми детскими инфекциями, — говорит иммунолог Елена Душина.
Если вы не прививались и не болели в детстве — привиться можно и взрослому. Предварительно можно сдать анализ на антитела — мало ли, вдруг вы в детстве болели легко и не запомнили или данные о вакцинации не сохранились.