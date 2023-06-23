На границе России и Монголии обнаружили чуму. Нужно ли нам готовиться к вспышкам болезни?

Придет ли чума в Россию?

В федеральном Роспотребнадзоре сообщили, что держат на контроле ситуацию по природным очагам чумы на территориях, граничащих с нашей страной. В ведомстве напомнили, что в России не было случаев заражения человека чумой с 2017 года.

— Специалисты службы регулярно проводят профилактические мероприятия, предусматривающие вакцинацию граждан, проживающих на территориях природных очагов. Реализуются меры по контролю численности переносчиков этого опасного заболевания. Ежегодно организуются учения по повышению уровня бдительности работников медорганизаций к выявлению случаев заражения человека чумой. Ведется информационно-просветительская работа с населением, проживающим в энзоотичных по чуме районах страны, — сообщили в ведомстве.