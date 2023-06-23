На границе России и Монголии обнаружили чуму. Нужно ли нам готовиться к вспышкам болезни?

В семнадцати регионах Монголии обнаружили 137 очагов бубонной чумы. Как сообщает Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии, речь идет в том числе о районах, которые граничат с Россией и находятся в зоне повышенного риска. Есть ли опасность, что заболевание окажется на территории нашей страны?
Разве чуму не победили?
Нет. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2010–2015 годах во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 случая смерти. Наиболее эндемичными странами, по последним данным ВОЗ, являются Демократическая Республика Конго, Мадагаскар и Перу.
— В России есть эндемичные территории по чуме, это территории юга Сибири, примыкающие к Монголии и Китаю. В Монголии, Внутренней Монголии, некоторых провинциях Китая люди часто контактируют с животными, в том числе употребляют в пищу грызунов, поэтому заразиться чумой возможно — и эти случаи регулярно происходят, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Для контроля над инфекцией нужно контролировать популяцию грызунов, сокращать риски заражения людей и не допускать распространения инфекции в случае заражения людей. В России тоже есть единичные случаи заражения людей.
Придет ли чума в Россию?
В федеральном Роспотребнадзоре сообщили, что держат на контроле ситуацию по природным очагам чумы на территориях, граничащих с нашей страной. В ведомстве напомнили, что в России не было случаев заражения человека чумой с 2017 года.
— Специалисты службы регулярно проводят профилактические мероприятия, предусматривающие вакцинацию граждан, проживающих на территориях природных очагов. Реализуются меры по контролю численности переносчиков этого опасного заболевания. Ежегодно организуются учения по повышению уровня бдительности работников медорганизаций к выявлению случаев заражения человека чумой. Ведется информационно-просветительская работа с населением, проживающим в энзоотичных по чуме районах страны, — сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре отметили, что эпидемиологическое неблагополучие по чуме отмечается на территории Конго, Мадагаскара, Монголии и еще ряда стран.
— Отдельно отметим, что научно-исследовательские учреждения Роспотребнадзора на протяжении многих лет тесно сотрудничают с монгольскими коллегами по изучению, мониторингу и принятию профилактических мер в природных очагах. Проводятся совместные экспедиции, предоставляются тест-системы и оборудование для лабораторных исследований. На системной основе проводится мониторинг активности очагов, — добавили в ведомстве.
Чума — это бактериальная инфекция, поражающая некоторых мелких млекопитающих и паразитирующих на них блох. Человеку чума, как правило, передается в результате укусов инфицированными блохами, но при проникновении чумных бактерий в легкие бубонная чума развивается в легочную. Это более опасная форма болезни, которая быстрее распространяется и передается воздушно-капельным путем от человека к человеку.
Как вылечиться от чумы?
У человека, заразившегося чумой, по прошествии инкубационного периода от 1 до 7 дней обычно развивается острое лихорадочное состояние. Типичными симптомами являются внезапное повышение температуры, озноб, головная боль и ломота в теле, а также слабость, тошнота и рвота.
— При бубонной чуме могут также возникать болезненные воспаленные лимфатические узлы, — пишет Всемирная организация здравоохранения. — Симптомы легочной формы проявляются вскоре после инфицирования (иногда меньше чем через 24 часа) и включают в себя тяжелые респираторные симптомы, такие как одышка и кашель, нередко с мокротой, окрашенной кровью.
Чуму можно вылечить, но очень важно вовремя выявить инфекцию. Без лечения чума может приводить к быстрой смерти, нелеченая легочная чума может закончиться летальным исходом через 18–24 часа после появления симптомов.
— Есть антибиотики, летальность от бубонной чумы снижена до 10%. Легочную форму тоже лечат, она плохо поддается лечению, но это возможно, — говорит Николай Крючков. — Но если инфекция распространилась во все органы и ткани, то человек скорее умрет, чем нет. Поэтому нельзя трогать чумные бубоны — они могут быть похожи на гнойники, но при вскрытии инфекция быстро распространяется по всем органам и тканям. При легочной форме помочь пациентам крайне сложно, но бубонная форма хорошо лечится.
Меры профилактики довольно простые. Чтобы предотвратить инфицирование легочной чумой, в случае известия о заражениях в вашем регионе не приближайтесь менее чем на 2 метра к кашляющим людям и проводите меньше времени в местах массового скопления людей — собственно, советы те же, что нам давали в течение всей пандемии коронавируса. Чтобы не заразиться бубонной чумой, не прикасайтесь к мертвым животным и пользуйтесь репеллентами для отпугивания насекомых при нахождении в эндемичных по чуме районах.