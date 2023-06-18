«Оно душило меня, а крик не выходил». Почему нам ночью снятся страшные сны и цепенеет тело

— Под утро проснулась от холодка, он шел со стороны двери. Смотрю, присел мне на ножки пушок белый, круглый. Я пока пригляделась — он в окошко вылетел. А я была бы рада познакомиться.



— Это было существо с красными глазами. Ни двинуться, ни шелохнуться, кричишь — и не можешь сказать. Я так и не поняла, что это было — вроде бы и наяву, не сон точно.



— Я была в гостях много лет назад и осталась ночевать. Так на меня напало какое-то черное, волосатое чудовище, как оборотень. Оно душило меня, я в прямом смысле слова задыхалась, кричала, но крик не выходил, жутко было ужас!

