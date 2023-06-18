«Оно душило меня, а крик не выходил». Почему нам ночью снятся страшные сны и цепенеет тело

Вряд ли найдется человек, который никогда в жизни не видел страшных снов. В ночных видениях нас посещает всякое — пугающие существа, ситуации, из которых невозможно выбраться. Наши коллеги из MSK1.RU спросили у специалистов, как сделать сон спокойным и избавиться от тревожных сновидений.
Сон, похожий на реальность
Нет определенного возраста, когда людям начинают сниться страшные сны. Кошмары бывают и у молодых, и у пожилых, и даже у детей. Порой во сне человек испытывает очень странные и непривычные ощущения.
Многие также просыпаются и первые несколько секунд не могут понять, была то явь или сон. Читатели MSK1.RU рассказали, от каких ночных кошмаров они просыпались в ужасе:
— Мне во сне кошка когтями в голову впилась. Я прям чувствовала, как она по кровати ко мне подбирается, боль ощутила. Когда проснулась — кошки нет, а потом бабушка сказала, что она ее еще с вечера на улицу выпустила.
— Под утро проснулась от холодка, он шел со стороны двери. Смотрю, присел мне на ножки пушок белый, круглый. Я пока пригляделась — он в окошко вылетел. А я была бы рада познакомиться.
— Это было существо с красными глазами. Ни двинуться, ни шелохнуться, кричишь — и не можешь сказать. Я так и не поняла, что это было — вроде бы и наяву, не сон точно.
— Я была в гостях много лет назад и осталась ночевать. Так на меня напало какое-то черное, волосатое чудовище, как оборотень. Оно душило меня, я в прямом смысле слова задыхалась, кричала, но крик не выходил, жутко было ужас!
— У меня был один сон-страшилка, где меня схватили за руку, и когда я проснулась, был след на руке, причем в доме кроме меня никого не было. И я знаю, это был не барабашка, с ним я дружу.
— Ко мне дедушка приходил во сне. В белом кафтане, борода белая до пола — от потолка до пола, длинный и худой. Хотел со мной о чём-то поговорить, но я кричать начала, все домашние ко мне в комнату прибежали.
Почему снятся кошмары?
Причину того, почему люди склонны верить в сны и откуда берутся мысли о сверхъестественном, объяснила психолог и арт-терапевт Анна Рязанова.
— Во сне всё очень метафорично, поэтому появилась куча сонников, но нужно учитывать чисто психологический и эмоциональный аспект. Неважно, какой мы видим образ, всё, что мы чувствуем во сне, освобождает подсознание от напряжения. Поэтому, когда мы испытываем страх во сне, надо понять, чего мы боимся в жизни, — рассказала эксперт.
Во сне мы проводим почти треть жизни. Кошмары снятся всем, они бывают разной интенсивности. Кто-то забывает их практически сразу после пробуждения, а кто-то помнит долгое время. Природу страшных ночных видений объяснили психоаудитор Роман Смит и клинический психолог Илья Благов.
— Когда мы спим, то лишаемся возможности осознавать происходящее вокруг, однако организм продолжает выделять гормоны и нейромедиаторы, рождая эмоции, а ум продолжает генерировать мысли. А так как наша психика любит целостность, то, совмещая наши мысли и эмоции в сонном состоянии, выдает нам иногда весьма странные, а иногда и страшные картинки, — рассказал Илья Благов.
— Кошмары — это распространенные физиологические симптомы при остром стрессе, тревожных расстройствах, травматических событиях или психологической травме, когда наше подсознание во сне пытается прожить и разрешить какой-то конфликт, как правило, в метафорическом виде, — добавил психоаудитор Роман Смит.
Работа ночью — путь к тревожному сну?
Но порой не только травмирующие события могли подтолкнуть к появлению кошмаров и сонного паралича. Причины могут быть, на первый взгляд, безобидными. Только вот приводят к неприятным последствиям.
— Сюда относятся некомфортные условия сна и сбитый режим, проблемы с психогигиеной сна, работа в ночное время, чрезмерное употребление алкоголя, кофе, заболевания щитовидной железы, другие гормональные проблемы, — отмечает Илья Благов.
Поэтому так важно ложиться в одно и то же время и не засиживаться до глубокой ночи, говорят специалисты. Также они подчеркивают, что на качество сна влияет плавающий график, когда смены начинаются в разное время. Такой режим дня может стать причиной ночных кошмаров и даже вызывать сонный паралич.
Сонный паралич — это состояние, при котором человек чувствует себя парализованным или неспособным двигаться во время пробуждения или засыпания. Иногда сопровождается галлюцинациями, такими как ощущение присутствия или визуальные образы.
— С сонным параличом встречается 10–40% людей. И хоть физически это состояние безвредно, оно может даже нанести психологическую травму, если отнестись к нему слишком серьезно. Сонный паралич возникает из-за особенностей работы мозга при засыпании и просыпании. Чаще он встречается у людей с депрессией, тревожными расстройствами, мигренью и нарколепсией, — пояснил психолог Илья Благов.
— Это состояние может быть очень пугающим, но обычно проходит само по себе за считаные минуты и не требует медицинского вмешательства, — добавляет психоаудитор Роман Смит.
Природу сонного паралича объяснила психолог Анна Рязанова. Она говорит, что если это состояние вас настигло, важно вернуть ощущение безопасности.
— Любой паралич, когда у нас блокируются мышечные функции, связан с той областью мозга, которая отвечает за самообесценивание. От этого у нас случается спазм мускулатуры. Если, бодрствуя, мы способны этот процесс контролировать, то ночью нет. Бывает, что во сне нас просто парализует от нескольких секунд до нескольких минут, но это обычно проходит само, и часто — когда мы возвращаемся в здесь и сейчас. Просто подумайте о том, что вы в своей комнате и вам ничего не угрожает. Тогда физиологическая реакция уходит. А чтобы не было сонного паралича, нужно подумать: какой поступок я совершил и за что я себя жутко ругаю? — советует Анна Рязанова.
Как забыть о кошмарах навсегда?
Когда страшные сны разовые, не стоит особо беспокоиться. Но что делать, если они стали повторяющимися и мешают жить? Наши эксперты объясняют, что для преодоления таких состояний важно придерживаться здорового режима сна и питания, избегать стрессовых ситуаций и применять расслабляющие техники перед сном. Чтобы сон был крепким и безмятежным, нужно:
- заботиться о том, чтобы вы спали в хорошо проветриваемом, теплом и тихом помещении, в чистой и удобной постели;
- ложиться спать и вставать в одно и то же время;
- учитывать самые ценные часы сна для нашей нервной системы: с 22:00 до 05:00;
- перед сном замедляться, успокаиваться, расслабляться любым приятным для вас способом;
- выстраивать такую жизнь, в который вы выдерживаете имеющийся стресс и достаточно счастливы.
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