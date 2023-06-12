Новосибирский стоматолог оставил в челюсти пациентки кусок бура

У жительницы Новосибирска извлекли из ротовой полости кусок бура, который остался в ней после визита к стоматологу. С инородным предметом во рту она проходила почти две недели, не понимая, в чем причина болезненных ощущений. Свою историю женщина рассказала в паблике «
— 30 мая этого года я обратилась за медицинской помощью в стоматологическое отделение ГБУЗ НСО «
Женщина утверждает, что обратилась с жалобой в областное Министерство здравоохранения.
— В частной клинике отдала 4 тысячи рублей, чтобы у меня там всё вычистили и достали этот инородный предмет. И пока непонятно, занесли ли эти какую-нибудь заразу. Но врачи сказали, что если бы я не обратилась за помощью своевременно, то пришлось бы потом вытаскивать этот кусочек посредством выпиливания кости, потому что обросло бы это всё костной тканью, — подытожила пострадавшая сибирячка.
Отметим, что жалобщица в социальных сетях не указала свои настоящие имя и фамилию. На просьбу НГС предоставить свой контактный телефон для уточнений женщина не ответила.
НГС направил запрос в Минздрав с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации ответа редакция не получила.
Ранее НГС рассказал о том, как студентка из Новосибирска получила химический ожог ягодиц при поездке на такси.