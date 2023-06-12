Новосибирский стоматолог оставил в челюсти пациентки кусок бура

— В частной клинике отдала 4 тысячи рублей, чтобы у меня там всё вычистили и достали этот инородный предмет. И пока непонятно, занесли ли эти какую-нибудь заразу. Но врачи сказали, что если бы я не обратилась за помощью своевременно, то пришлось бы потом вытаскивать этот кусочек посредством выпиливания кости, потому что обросло бы это всё костной тканью, — подытожила пострадавшая сибирячка.



Отметим, что жалобщица в социальных сетях не указала свои настоящие имя и фамилию. На просьбу НГС предоставить свой контактный телефон для уточнений женщина не ответила.