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Новосибирский стоматолог оставил в челюсти пациентки кусок бура

Инородный предмет оказался во рту после операции по удалению зуба

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С буром в десне женщина проходила почти две недели

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У жительницы Новосибирска извлекли из ротовой полости кусок бура, который остался в ней после визита к стоматологу. С инородным предметом во рту она проходила почти две недели, не понимая, в чем причина болезненных ощущений. Свою историю женщина рассказала в паблике «АСТ-54», прикрепив фотографии медицинских документов.

— 30 мая этого года я обратилась за медицинской помощью в стоматологическое отделение ГБУЗ НСО «ГП 24» на Станиславского, 52. Была проведена операция по удалению зуба. Затем 11 июня я обратилась в частную стоматологическую клинику с жалобами в виде боли в районе удаления и запах гноя из ротовой полости. Сделали рентген-снимок, в ране был обнаружен кусок металла, а конкретно — кусок бура, — рассказала сибирячка.

Женщина утверждает, что обратилась с жалобой в областное Министерство здравоохранения.

— В частной клинике отдала 4 тысячи рублей, чтобы у меня там всё вычистили и достали этот инородный предмет. И пока непонятно, занесли ли эти какую-нибудь заразу. Но врачи сказали, что если бы я не обратилась за помощью своевременно, то пришлось бы потом вытаскивать этот кусочек посредством выпиливания кости, потому что обросло бы это всё костной тканью, — подытожила пострадавшая сибирячка.

Отметим, что жалобщица в социальных сетях не указала свои настоящие имя и фамилию. На просьбу НГС предоставить свой контактный телефон для уточнений женщина не ответила.

НГС направил запрос в Минздрав с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации ответа редакция не получила.

Ранее НГС рассказал о том, как студентка из Новосибирска получила химический ожог ягодиц при поездке на такси.

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