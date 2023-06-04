Работает почти как статины: ученые выяснили, какая диета снижает холестерин

Автор исследования профессор Рут Фрикке-Шмидт ответил, что у людей, отказавшихся от мяса, в течение пяти лет уровень ЛПНП снизился на 10%, а общий холестерин — на 7% по сравнению с теми, кто его продолжает есть. Это соответствует трети эффекта от приема статинов и приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 7%.



Важно то, что результаты совершенно идентичны для людей из разных стран, возрастных групп, весовой категории и состояния здоровья, отмечают датские ученые.



— Чем раньше человек начнет придерживаться вегетарианской или веганской диеты, потенциал для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных закупоркой артерий, будет более значительным, — резюмирует профессор.

