Работает почти как статины: ученые выяснили, какая диета снижает холестерин

Почему высокий холестерин — это плохо? Чем это грозит здоровью? И можно ли снизить уровень холестерина без лекарств? Ответы на эти вопросы — в материале наших коллег из «Доктор Питера».
Высокий уровень холестерина — это фактор риска опасных заболеваний, в первую очередь — атеросклероза, когда в сосудах образуются жировые бляшки. Они могут ограничить кровоток или полностью перекрыть сосуд, и тогда неминуемы инсульт и инфаркт.
Снижать холестерин, если он повышен, врачи рекомендуют приемом статинов — препаратов, считающихся золотым стандартом лечения гиперхолестеринемии. Прежде чем начинать пить статины, опытные доктора иногда рекомендуют попробовать снизить холестерин без помощи лекарств — изменить рацион питания и образ жизни. Считается, что каждые 10 кг лишнего веса повышают уровень холестерина на 10%.
Исследование: что есть, чтобы снизить холестерин
Датские ученые опубликовали метаанализ, проанализировав 30 рандомизированных клинических испытаний, сделанных с 1982 по 2022 годы. В них изучалось влияние вегетарианской или веганской диеты на уровни разного типа холестерина и аполипопротеина В (апоВ), белка крови. Увеличение его концентрации говорит о повышенном риске развития сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам авторов, это первый метаанализ, в котором особое внимание уделяется влиянию диеты на концентрацию апоВ. Результаты показали, что веганство или вегетарианство было связано со снижением уровня аполипопротеина B на 14%.
Автор исследования профессор Рут Фрикке-Шмидт ответил, что у людей, отказавшихся от мяса, в течение пяти лет уровень ЛПНП снизился на 10%, а общий холестерин — на 7% по сравнению с теми, кто его продолжает есть. Это соответствует трети эффекта от приема статинов и приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 7%.
Важно то, что результаты совершенно идентичны для людей из разных стран, возрастных групп, весовой категории и состояния здоровья, отмечают датские ученые.
— Чем раньше человек начнет придерживаться вегетарианской или веганской диеты, потенциал для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных закупоркой артерий, будет более значительным, — резюмирует профессор.
Отмечается, что тем, кто уже перенес сердечный приступ, инсульт или другие заболевания, связанные с накоплением холестерина в кровеносных сосудах, простой диетой не обойтись. Им никак не избежать приема статинов.
Как жить без мяса
Этот продукт питания очень важен для организма, он снабжает организм железом, йодом, витамином B12 и D. Если не восполнить их дефицит при отсутствии мяса в рационе, можно получить другие проблемы со здоровьем. Поэтому отказываться от мяса надо с умом.
Полезна может быть только здоровая растительная диета с большим количеством фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, отмечают исследователи.
Альтернативой вегетарианству может быть средиземноморская диета с минимальным количеством нежирных молочных продуктов и очень небольшим количеством мяса.
«Существуют убедительные доказательства того, что этот тип диеты может помочь снизить риск развития заболеваний сердца за счет улучшения уровня холестерина и артериального давления, уменьшения воспаления и контроля уровня глюкозы в крови», — говорится в заявлении диетолога Британского фонда сердца в Бирмингеме Трейси Паркер.
Норма для мужчин и женщин
Существуют разные анализы для проверки холестерина. Базовое исследование — тест на общий холестерин: он даст обобщенное представление о метаболизме вещества.
По словам врача-эксперта лаборатории «Гемотест» Екатерины Кашух, норма общего холестерина в крови не отличается у мужчин и женщин старше 18 лет: значения выше 5,18 ммоль/л считаются повышенными:
— Такой результат анализа указывает на риск сердечно-сосудистых заболеваний и требует дальнейшей, более подробной диагностики. Так, можно оценить содержание отдельно липопротеинов высокой и низкой плотности, а также их соотношение. Это исследование называется индексом атерогенности. Если показатель выше 4 единиц, это указывает на высокий риск развития атеросклероза и ишемической болезни сердца.
Обратите внимание, что указаны средние показатели, в разных лабораториях верхняя граница нормы может обозначаться по-разному!
Врач-кардиолог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Максим Петрунин приводит такой пример: у мужчин нормальный уровень холестерина — от 3,5 до 6, желательно даже до 5,5 ммоль/л; у женщин — от 3 до 5,5.