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«Появлялся, но его разобрали»: из новосибирских аптек вновь исчез важный препарат от рака

В прошлый раз лекарство отсутствовало в декабре 2022 года

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В муниципальных аптеках препарат должен появиться на следующей неделе

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Из новосибирских аптек исчез жизненно важный препарат «Тамоксифен». Его используют при лечении рака молочной железы.

Об этом в редакцию НГС сообщили читатели. Один из них написал:

— Онкобольные не могут получить лекарства, хотя производитель препарата — Россия. Уже второй раз происходит полное отсутствие препарата не только в Новосибирске, но и в близлежащих городах, что просто немыслимо при таких заболеваниях. Я уже написала обращение в Росздравнадзор, жду от них ответ, на телефон горячей линии они, к сожалению, не отвечают.

Журналист НГС тоже отправил запрос в Росздравнадзор.

Сервис поиска лекарств Lekvapteke тоже подтверждает отсутствие препарата.

В прошлый раз проблемы с препаратом были в конце 2022 года

В прошлый раз проблемы с препаратом были в конце 2022 года

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В прошлый раз новосибирцы сообщали об отсутствии препарата в декабре 2022 года.

Заведующая аптекой сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Елена Заречнева проблему подтвердила:

— Появлялся, но его разобрали! Мало кто успел купить. На складах в настоящее время нет.

Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин также подтверждает, что сейчас препарата нет, потому что на него был высокий спрос:

— Хотя мы обеспечивали его наличие длительное время, с начала 2023 года. Сейчас договор подписан с поставщиком, мы ожидаем отгрузку в течение следующей недели, поступление в муниципальные аптеки для жителей города Новосибирска.

Ранее мы рассказывали о том, что из новосибирских аптек исчез популярный гормональный препарат. Его назначают пациенткам и для лечения, и для контрацепции.

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