«Появлялся, но его разобрали»: из новосибирских аптек вновь исчез важный препарат от рака

— Онкобольные не могут получить лекарства, хотя производитель препарата — Россия. Уже второй раз происходит полное отсутствие препарата не только в Новосибирске, но и в близлежащих городах, что просто немыслимо при таких заболеваниях. Я уже написала обращение в Росздравнадзор, жду от них ответ, на телефон горячей линии они, к сожалению, не отвечают.