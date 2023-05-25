«Появлялся, но его разобрали»: из новосибирских аптек вновь исчез важный препарат от рака

Из новосибирских аптек исчез жизненно важный препарат «Тамоксифен». Его используют при лечении рака молочной железы.
Об этом в редакцию НГС сообщили читатели. Один из них написал:
— Онкобольные не могут получить лекарства, хотя производитель препарата — Россия. Уже второй раз происходит полное отсутствие препарата не только в Новосибирске, но и в близлежащих городах, что просто немыслимо при таких заболеваниях. Я уже написала обращение в Росздравнадзор, жду от них ответ, на телефон горячей линии они, к сожалению, не отвечают.
Журналист НГС тоже отправил запрос в Росздравнадзор.
Сервис поиска лекарств Lekvapteke тоже подтверждает отсутствие препарата.
В прошлый раз новосибирцы сообщали об отсутствии препарата в декабре 2022 года.
Заведующая аптекой сети многопрофильных клиник для всей семьи «
— Появлялся, но его разобрали! Мало кто успел купить. На складах в настоящее время нет.
Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин также подтверждает, что сейчас препарата нет, потому что на него был высокий спрос:
— Хотя мы обеспечивали его наличие длительное время, с начала 2023 года. Сейчас договор подписан с поставщиком, мы ожидаем отгрузку в течение следующей недели, поступление в муниципальные аптеки для жителей города Новосибирска.
Ранее мы рассказывали о том, что из новосибирских аптек исчез популярный гормональный препарат. Его назначают пациенткам и для лечения, и для контрацепции.