«Месяц назад купила последнюю пачку»: из новосибирских аптек исчез популярный гормональный препарат

— Основное его показание — контрацептивное. Выпускается в Нидерландах и Испании. Могу предположить, что причиной возникшего дефицита стало ограничение поставок. Однако пока он есть в некоторых аптеках Москвы, Санкт-Петербурга. Препарат имеет довольно значительный ряд аналогов — «Модэлль Либера», «ПланиЖенс трио», «Клайра», «Три-регол», «Триквилар». В настоящее время в аптеках сохраняется широкий спектр подобных препаратов, поэтому заменить лекарство не составит проблем.

Врач напоминает, что контрацептивные препараты назначаются каждой женщине индивидуально в зависимости от особенностей ее организма.