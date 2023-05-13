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«Месяц назад купила последнюю пачку»: из новосибирских аптек исчез популярный гормональный препарат

Пациенткам он назначается и для лечения, и для контрацепции

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Руководители аптек говорят, что имеют аналоги препарата

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Новосибирцы заявили о проблеме с гормональными таблетками «Три-Мерси», руководители аптек подтверждают нехватку.

Читательница НГС рассказала о проблеме:

— Их выписывают и для контрацепции, и при гинекологических заболеваниях. Месяц назад купила последнюю пачку в аптеке, тогда сказали, что на складах в Новосибирске больше нет, но в других аптеках были. Вчера выяснилось, что их нигде в городе нет, если смотреть по сервису Lekvapteke.

Медицинский директор сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова отмечает, что «Три-Мерси» (дезогестрел + этинилэстрадиол) — трехфазный, низкодозированный синтетический препарат с содержанием разных доз веществ:

— Основное его показание — контрацептивное. Выпускается в Нидерландах и Испании. Могу предположить, что причиной возникшего дефицита стало ограничение поставок. Однако пока он есть в некоторых аптеках Москвы, Санкт-Петербурга. Препарат имеет довольно значительный ряд аналогов — «Модэлль Либера», «ПланиЖенс трио», «Клайра», «Три-регол», «Триквилар». В настоящее время в аптеках сохраняется широкий спектр подобных препаратов, поэтому заменить лекарство не составит проблем.

Врач напоминает, что контрацептивные препараты назначаются каждой женщине индивидуально в зависимости от особенностей ее организма.

Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин подтверждает, что в его аптеках этот препарат временно отсутствует. Помимо этого, отсутствуют предложения данного лекарственного препарата у поставщиков.

— Временное отсутствие лекарственного препарата связано с тем, что с 12 декабря 2022 года регистрационное удостоверение лекарственного препарата «Три-Мерси» находится на переоформлении. Как правило, после переоформления лекарственный препарат поступает в розничную продажу не ранее чем через 6–8 месяцев, — говорит Дмитрий Гришунин.

Он добавляет, что в сети есть синонимы этого лекарства с составом дезогестрел + этинилэстрадиол под торговыми наименованиями «Новинет», «Мерсилон», «Марвелон», «Регулон».

Заведующая аптекой сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Елена Заречнева замечает, что у них нет информации на счет этого препарата:

— Врачи нашей клинки его в последние месяцы не назначали, поэтому мы его не заказывали. В настоящее время на складах города его действительно нет.

Сервис поиска лекарств Lekvapteke тоже подтверждает отсутствие препарата.

Ранее мы рассказывали о том, что новосибирцы пожаловались на перебои с «Виагрой» в аптеках.

Если вы тоже столкнулись с отсутствием какого-то препарата, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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