«Месяц назад купила последнюю пачку»: из новосибирских аптек исчез популярный гормональный препарат

Новосибирцы заявили о проблеме с гормональными таблетками «Три-Мерси», руководители аптек подтверждают нехватку.
Читательница НГС рассказала о проблеме:
— Их выписывают и для контрацепции, и при гинекологических заболеваниях. Месяц назад купила последнюю пачку в аптеке, тогда сказали, что на складах в Новосибирске больше нет, но в других аптеках были. Вчера выяснилось, что их нигде в городе нет, если смотреть по сервису Lekvapteke.
Медицинский директор сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова отмечает, что «Три-Мерси» (дезогестрел + этинилэстрадиол) — трехфазный, низкодозированный синтетический препарат с содержанием разных доз веществ:
— Основное его показание — контрацептивное. Выпускается в Нидерландах и Испании. Могу предположить, что причиной возникшего дефицита стало ограничение поставок. Однако пока он есть в некоторых аптеках Москвы, Санкт-Петербурга. Препарат имеет довольно значительный ряд аналогов — «Модэлль Либера», «ПланиЖенс трио», «Клайра», «Три-регол», «Триквилар». В настоящее время в аптеках сохраняется широкий спектр подобных препаратов, поэтому заменить лекарство не составит проблем.
Врач напоминает, что контрацептивные препараты назначаются каждой женщине индивидуально в зависимости от особенностей ее организма.
Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин подтверждает, что в его аптеках этот препарат временно отсутствует. Помимо этого, отсутствуют предложения данного лекарственного препарата у поставщиков.
— Временное отсутствие лекарственного препарата связано с тем, что с 12 декабря 2022 года регистрационное удостоверение лекарственного препарата «Три-Мерси» находится на переоформлении. Как правило, после переоформления лекарственный препарат поступает в розничную продажу не ранее чем через 6–8 месяцев, — говорит Дмитрий Гришунин.
Он добавляет, что в сети есть синонимы этого лекарства с составом дезогестрел + этинилэстрадиол под торговыми наименованиями «Новинет», «Мерсилон», «Марвелон», «Регулон».
Заведующая аптекой сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Елена Заречнева замечает, что у них нет информации на счет этого препарата:
— Врачи нашей клинки его в последние месяцы не назначали, поэтому мы его не заказывали. В настоящее время на складах города его действительно нет.
Сервис поиска лекарств Lekvapteke тоже подтверждает отсутствие препарата.
Ранее мы рассказывали о том, что новосибирцы пожаловались на перебои с «Виагрой» в аптеках.
Если вы тоже столкнулись с отсутствием какого-то препарата, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: