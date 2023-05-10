Проверено на себе: что будет, если сразу съесть 100 граммов сала. Врач назвал семь неприятных последствий

Еще три кусочка. Желудок с благодарностью принимает неожиданно свалившееся на него счастье в виде сала. Ощупываю себя, печень вроде не раздулась, ком к горлу не подступает.



Еще три кусочка — и 100 граммов сала подошло к концу. Чувствую себя хорошо. Только хочется пить. Не стала себя сдерживать, практически залпом выпила две кружки воды — так даже лучше, за короткое время употребила треть дневной нормы жидкости. И казалось бы, всё хорошо...



Но что думают об этом врачи? Что происходит с организмом после съеденных 100 граммов сала? Думаю, я не одинока в своем желании вот так съесть аппетитного и, по мнению некоторых, даже полезного продукта.