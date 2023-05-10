Проверено на себе: что будет, если сразу съесть 100 граммов сала. Врач назвал семь неприятных последствий

Плевать на фигуру, хочется сала. И не малюсенького кусочка, а вполне себе приличного куска. Да с черным ржаным хлебом с потрескавшейся от напряжения корочкой, колечком хрустящего лука и зубчиком чеснока. Даже сама мысль об этом разжигает аппетит.
Итак, дано:
- 100-граммовый кусок сала с тонкой, словно ниточка, прослойкой мяса, нарезанный на стопочку ровных, подернутых «инеем» кусочков;
- ржаная горбушка, буквально только что из печи;
- молоденькая луковица, заботливо поделенная на ряд колечек;
- очень голодная женщина 40 лет.
Едим сало: личный опыт
Первый кусочек без зазрения совести отправляется в рот, за ним еще один и еще. Полет нормальный, в смысле — обед. Живот не болит, совесть молчит. На всякий случай на весах проверяю — вес пока не увеличился.
Еще три кусочка. Уже становится не по себе: а вдруг завтра наступит расплата и я располнею не на 100 граммов исходного сала, а на несколько килограммов — по количеству съеденных кусочков?
Еще три кусочка. Желудок с благодарностью принимает неожиданно свалившееся на него счастье в виде сала. Ощупываю себя, печень вроде не раздулась, ком к горлу не подступает.
Еще три кусочка — и 100 граммов сала подошло к концу. Чувствую себя хорошо. Только хочется пить. Не стала себя сдерживать, практически залпом выпила две кружки воды — так даже лучше, за короткое время употребила треть дневной нормы жидкости. И казалось бы, всё хорошо...
Но что думают об этом врачи? Что происходит с организмом после съеденных 100 граммов сала? Думаю, я не одинока в своем желании вот так съесть аппетитного и, по мнению некоторых, даже полезного продукта.
«Доктору Питеру» обо всех последствиях рассказала врач-нутрицолог Ирина Юзуп.
Ирина Юзуп, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог. Член ассоциации врачей превентивной медицины, сооснователь Академии врачей UniProf.
Что будет, если съесть много сала
Употребление большого количества сала за один раз может увеличить риск возникновения проблем со здоровьем.
Передоз калорий
— Сало очень калорийно, поэтому употребление 100 граммов продукта за один раз может привести к дневному профициту калорий, — рассказала «Доктору Питеру» кандидат медицинских наук Ирина Юзуп.
Проблемы с пищеварением
— Организм с трудом переварит такой большой объем жира, и это может привести к вздутию живота, болям в животе и диарее, — объясняет Ирина Юзуп.
Вялость и усталость
— Это может произойти из-за замедления метаболизма, связанного с употреблением большого количества жира, — говорит врач. — Это связано с тем, что организму приходится работать усерднее, что приводит к снижению уровня энергии.
Дисбаланс омега-6 в организме
— Сало богато жирными кислотами омега-6, которые необходимы для хорошего здоровья. Но при избыточном потреблении они могут привести к дисбалансу в организме, — рассказывает Ирина Юзуп.
Воспаление
— Дисбаланс жирных кислот может привести к воспалению, что может увеличить риск хронических заболеваний, таких как рак, болезни сердца и артрит. Кроме того, потребление большого количества сала также может увеличить риск некоторых видов рака, таких как рак толстой кишки, — поясняет эксперт.
— Если сало соленое (а обычно оно таким и является), можно столкнуться с жаждой, а впоследствии — с отеками или даже циститом, если к этому человек склонен, — предупреждает Ирина Юзуп.
Она отмечает, что всё это справедливо, если вы будете употреблять сало в больших количествах регулярно.
— Несмотря на то что сало — высококалорийный продукт, оно достаточно полезно, чтобы вводить его в рацион в небольших количествах. До 10–15 граммов за прием — оптимальная норма для взрослого человека.
Кому точно стоит отказаться от сала
Гипертоникам
В сале много натрия, что может повысить уровень артериального давления, поэтому людям с высоким кровяным давлением важно ограничить потребление сала.
Пациентам с заболеваниями печени
— Потребление большого количества сала может привести к накоплению жира в печени, вызывая воспаление и потенциально приводя к заболеваниям, поэтому важно избегать или ограничивать потребление сала, если у вас уже есть проблемы с этой пищеварительной железой, — говорит Ирина Юзуп.
И кто уже отказался
Два года назад Кристину Кашнякову из Анжеро-Судженска называли самой тяжелой женщиной России. Заняться собой девушка решила год назад. За это время, ограничивая себя в питании и тренируясь с фитнес-инструктором, ей удалось сбросить почти 200 килограммов. Вместе с ушедшим весом жизнь Кристины повернула в лучшую сторону. Сейчас она переехала в другой город, завела новые отношения и говорит, что чувствует себя счастливой.
— Я исключила булочки, хлеб, сало, села на каши, купила себе велосипед. Я живу на шестом этаже и хожу туда-сюда, — рассказала девушка в эфире программы «Малахов» канала «Россия 1». Она принесла в студию свое старое платье и показала его зрителям со словами «Вот в этом платье та женщина была».
Только полезные продукты: творог, яйца, сметану, кефир, рыбу, из мяса — куриную грудку предпочитает 75-летняя модель Галина Новак.
— Как правило, до завтрака выпиваю стакан воды, затем каша, в обед — легкий суп, на ужин — рыба или курица с гарниром. На ночь стараюсь не есть, хотя иногда хочется, — делится секретами 75-летняя модель Галина Новак.
И сало в рацион женщины точно не входит. Так что решайте сами, чем вам лучше питаться! Диетологи уверены, что всё хорошо в меру.