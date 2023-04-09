Вес превышал 260 кг: четыре истории очень полных женщин, которые всю жизнь мечтали похудеть

Мать двоих детей, которая 20 лет

пыталась стать стройной

Оксана Иванова из Кургана начала набирать вес после первой беременности — поправилась на 20 килограмм, а после второй, через 5 лет, набрала еще столько же. Злополучные 40 кг лишнего веса будто прилипли к женщине, цифра на весах дошла до отметки 98 кг. Оксана перепробовала множество диет, голодала, но ничего не помогало.

— На улице +30 градусов, а тебя морозит и жуткая головная боль. Сидела на всех белковых диетах. Я знаю, что такое кетоз, когда от тебя сильно пахнет ацетоном. Ела гречку без соли и сахара. Ну она просто не лезет. Ее — туда, она — обратно. Сидела на кефирной диете, я до сих пор кефир пить не могу. Пыталась заниматься спортом, ходила в тренажерный зал, на степ-платформах прыгала, занималась на беговой дорожке. Естественно, нарушила все суставы.