Вес превышал 260 кг: четыре истории очень полных женщин, которые всю жизнь мечтали похудеть

Прочитав очередную историю про лишний вес, мы думаем: «Как хорошо, что это не с нами. Как же так можно было себя запустить?» Роль стороннего наблюдателя не позволяет понять, что порой человек не в силах управлять обстоятельствами. Героини нашего материала тоже думали, что с ними не произойдет страшное, они худели, голодали, занимались спортом — не помогало. Вес возвращался снова, вдвойне, втройне. В какой момент ситуация вышла из-под контроля? Непонятно. Опустить руки можно в любой момент, но проживать жизнь будто в чужом теле не хочется никому. Мы собрали истории очень полных женщин — их вес превышал цифру 150 и даже 200 кг, они рассказали, как боролись с килограммами и через что прошли на пути к заветной мечте похудеть.
Самая тяжелая женщина страны
Два года назад Кристину Кашнякову из Анжеро-Судженска называли самой тяжелой женщиной России. Еще в подростковом возрасте она начала стремительно поправляться. К 15 годам Кристина весила около 180 кило, а к неполным тридцати ее вес превышал уже 260 килограммов. У женщины начались проблемы со здоровьем, у нее диагностировали диабет, она не могла вести привычный образ жизни. Начались разлады в семье, от Кристины ушел муж, заявив, что просто не может прокормить девушку. Сочувствие к ней испытывала даже новая возлюбленная экс-супруга. После такого неприятного признания Кристина решила всерьез взяться за себя.
— Я исключила булочки, хлеб, сало, села на каши, купила себе велосипед. Я живу на шестом этаже и хожу туда-сюда, — рассказала девушка в эфире программы «Малахов» канала «Россия 1». Она принесла в студию свое старое платье и показала его зрителями со словами «Вот в этом платье та женщина была».
Заняться собой девушка решила год назад. За это время, ограничивая себя в питании и тренируясь с фитнес-инструктором, ей удалось сбросить почти 200 килограммов. Вместе с ушедшим весом жизнь Кристины повернула в лучшую сторону. Сейчас она переехала в другой город, завела новые отношения и говорит, что чувствует себя счастливой.
Мать двоих детей, которая 20 лет
пыталась стать стройной
Оксана Иванова из Кургана начала набирать вес после первой беременности — поправилась на 20 килограмм, а после второй, через 5 лет, набрала еще столько же. Злополучные 40 кг лишнего веса будто прилипли к женщине, цифра на весах дошла до отметки 98 кг. Оксана перепробовала множество диет, голодала, но ничего не помогало.
— На улице +30 градусов, а тебя морозит и жуткая головная боль. Сидела на всех белковых диетах. Я знаю, что такое кетоз, когда от тебя сильно пахнет ацетоном. Ела гречку без соли и сахара. Ну она просто не лезет. Ее — туда, она — обратно. Сидела на кефирной диете, я до сих пор кефир пить не могу. Пыталась заниматься спортом, ходила в тренажерный зал, на степ-платформах прыгала, занималась на беговой дорожке. Естественно, нарушила все суставы.
На протяжении 20 лет Оксана боролась с лишним весом, в 46 лет женщина поняла, что стройности ей не видать, она на всю жизнь останется такой и это ее крест.
— Были и слезы, и разочарования. Видимо, меня Вселенная услышала. Был судьбоносный звонок, сестра сказала, что есть такие люди, которые помогают разобраться с питанием. Я ухватилась как за последнюю соломинку. Это было 19 августа 2020 года. До сих пор помню тот день, когда я пришла в клуб здорового образа жизни. Запомню эту дату на всю жизнь. Это дата моего второго рождения. На тот момент вес был 93,6 килограмма.
Оксана училась разбираться в еде, училась менять пищевые привычки, разбиралась, что такое биоритмы, индексы, привыкала пить воду, начала делится знаниями со всей семьей — худеть начали все: и сама Оксана, и муж, и дочь.
— Сейчас мой вес — 58 килограммов. Тело практически вернулось к весу, когда я была молоденькой девушкой. До сих пор не верится: 35 килограммов я сбросила за 8 месяцев. Сколько ты снижаешь вес, столько надо научиться его держать, чтобы не набирать. Я уже держу 1,5 года. При этом бывают праздники, предлагают угощения, торты. Я всё ем. Знаю, что делать дальше, чтобы от этого избавиться. Поменяв привычки питания свои, своей семьи, мы теперь все в своем нормальном весе.
Таксистка, которая пряталась от людей в салоне авто
Всю жизнь Мария Евтушевская боролась с лишними килограммами. Ее упрямству и силе духа можно позавидовать — не сосчитать, сколько раз она объявляла жиру бой, но одержать великую победу ей никак не удавалось. Килограммы уходили, но быстро возвращались вновь, чем угнетали женщину и подрывали веру в собственные силы. Полнеть Мария начала еще в третьем классе. Говорит, в каком бы весе не была, всегда считала себя толстой.
— Лишний вес был для меня проблемой всю жизнь. Я ощущала себя не такой, как все, а радость приносила вкусная еда. В 11-м классе вес был примерно 75 кг при росте 166 см. Помню, перед выпускным я похудела до 67 кг и очень себе нравилась, — делится Мария и добавляет, что мечтает вновь увидеть заветную цифру на весах.
К 20 годам килограммы вернулись — до отметки в 80, а к 23 годам весы уже показывали 90 килограммов. Как раз тогда Мария познакомилась с будущим мужем и, окрыленная любовью, с легкостью скинула 15 килограммов лишнего веса. Но через год, к свадьбе, вес вернулся в двойном размере. После рождения ребенка вес Марии приблизился к отметке в 150 кг.
— Чтобы держать вес, нужно иметь силу воли, нужно постоянно себя ограничивать в еде, у меня это не получалось, — продолжает рассказывать Мария.
Женщина обрастала не только килограммами, но и комплексами. В душе она открытый, активный, творческий человек, который вынужден прятаться от мира. Ощущение, что она проживает жизнь не в своем теле, не покидало Марию.
Из-за лишнего веса пострадала и карьера — в офисе Мария Евтушевская чувствовала неловкость, не могла подобрать одежду по дресс-коду и постепенно замыкалась в себе. С высшим образованием она пошла работать в такси — в салоне автомобиля, вдали от людей она чувствовала себя комфортно. После 30 лет стало тяжелее: появились одышка, апатия, Марии было тяжело ходить, двигаться.
— Было тяжело выйти из машины и открыть багажник для клиентов. Садилась обратно — уже одышка и головокружение. Уборка дома тоже тяжело давалась, ну и, конечно, я чувствовала, как люди смотрят на меня — как на инвалида, с жалостью, — добавляет она.
Чувство безысходности и общественное осуждение загнали ее в угол, женщине начало казаться, что из замкнутого круга уже не выбраться, пока случайная встреча не подарила отзывчивой водительнице такси шанс на новую жизнь. Пассажирка рассказала ей о том, что в прошлом у нее тоже были проблемы с лишним весом, но она сделала операцию — гастрошунтирование, за 3 месяца у нее уже ушло 20 кг лишнего веса, и это только начало ее истории похудения. Вдохновленная историей, Мария начала изучать вопрос и решила, что вмешалась сама судьба, это ее шанс на новую жизнь.
Операцию Мария сделала на кредитные средства — 300 000 рублей. К хирургу женщина пошла с весом в 135 кг, за полгода Мария сбросила 36 кг и спустя 10 лет борьбы наконец-то увидела на весах двухзначную цифру. Как ей объяснил доктор, вес уходит в течение двух лет — сейчас Мария лишь в начале пути. Женщина мечтает о самореализации в профессии по специальности и карьерном росте. Впервые за много лет Мария начала искренне улыбаться и верить в хорошее.
Многодетная мать, которая не может двигаться сама из-за лишнего веса
Татьяна Клочкова — многодетная мама. После рождения 11 детей женщина поправилась настолько сильно, что теперь с трудом передвигается самостоятельно. Татьяна никогда не считала свою полноту проблемой и, как многие женщины, не увлекалась диетами. Она так думала, пока ситуация не вышла из-под контроля.
Супруг женщины говорит, что набирать вес она начала в 2007 году, но это не было критично. Стало резко хуже в 2013 году после кесарева сечения. Окружение Татьяны тоже волновалось за нее и пыталось повлиять на женщину. Например, подруга героини часто говорила ей, что организм может не выдержать постоянных беременностей, но Татьяна не воспринимала эти слова всерьез.
По результатам обследования в массе тела Татьяны 60% составляет жир, что является критическим фактором. Из-за этого у нее начались не только сердечно-сосудистые заболевания, но и проблемы с почками. Летом прошлого года она пережила инсульт. Вес женщины достиг 150 килограммов, но сейчас стал немного меньше из-за приема лекарств. Двигаться самостоятельно Татьяна не может, ее практически полностью обслуживают дети.
Дети Татьяны обратились за помощью в программу «За гранью» на НТВ в надежде, что эксперты помогут их маме решить хотя бы часть проблем со здоровьем. Помочь похудеть женщине хирургическим путем сейчас нельзя — она еще не оправилась после инсульта, врачи посоветовали ей начать с диеты, а также с работы над собой — есть несколько физических упражнений, которые можно выполнить даже при таком весе.
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