Почему не ко всем врачам можно записаться через Госулуги? Отвечает минздрав Новосибирской области

Через Госулуги можно записаться только к специалисту из списка Министерства здравоохранения. В нем собрали врачей, которые могут помочь при острой проблеме. Об этом 5 апреля в прямом эфире Центра управления регионом сказала замминистра здравоохранения Елена Аксенова.
— 14 специальностей выводятся в дистанционную запись. Это основной пул специалистов, который нужен при возникновении острого заболевания, когда и необходимо оказание оперативной помощи, — объяснила Аксенова.
К ним относятся терапевты и врачи общей практики, хирурги, офтальмологи, педиатры, стоматологи, наркологи, психиатры, фтизиатры и гинекологи. На приеме врачи должны решить, нужно ли направлять пациента к другому специалисту. Время ожидания до приёма может составлять в среднем 1–3 дня, реже — до 10 дней, подчеркнула Елена Аксенова.
Она добавила, что для записи через Госулуги важно, чтобы у пользователя были корректные и подтвержденные данные учетной записи.
Кроме того, она напомнила, в каких ситуациях пациенту оказывают неотложную помощь. Это делается в случае, если пациент вызвал скорую, но диспетчер расценил его состояние как не угрожающее жизни. Если человеку становится хуже, нужно повторно позвонить в скорую помощь еще раз и сообщить об этом.
В кабинет неотложной помощи в поликлинике могут отправить пациента, который сам пришел туда. Если его состояние не опасно для жизни, больного отправят в кабинет неотложной помощи, чтобы не отвлекать участкового терапевта.
Мы уже рассказывали, в каких случаях стоит звонить в скорую, а когда — в поликлинику.