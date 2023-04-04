«Всё не так радужно, как может показаться». Врач — о перспективе протезирования рук Романа Костомарова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров лежит в больнице «Коммунарка» уже почти три месяца. Он был госпитализирован 10 января с пневмонией. На днях ему ампутировали пальцы на левой руке. До этого спортсмен уже перенес несколько сложных операций — ему ампутировали обе стопы и пальцы рук. После этого состояние спортсмена ухудшилось: Роман не мог самостоятельно дышать, у него перестал видеть один глаз. Но 31 марта появилась информация о том, что состояние Романа стабилизировалось. Его друг и коллега, хореограф Илья Авербух рассказал о том, что спортсмен идет на поправку.
На днях в СМИ появилась информация о том, что Романа Костомарова могут отправить лечиться в Германию. Однако его супруга Оксана Домнина это опровергла.
Врач-терапевт, автор книг о медицине Андрей Звонков рассказал корреспонденту MSK1.RU о современных возможностях протезирования для Романа.
Андрей Звонков, врач-терапевт неотложной помощи с большим стажем. Также работал кардиологом инфарктного отделения, затем в частной клинике создал и руководил службой крови, занимался иммунологией. В 2011–2013 годах Андрей Звонков служил спортивным врачом сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Автор книг по медицине «Пока едет скорая», «Рассказы, которые могут спасти вашу жизнь» и «Не время умирать».
— Хорошо, что эта информация не подтвердилась. Лучше, чем в России, нигде нет врачей, — отметил Андрей Звонков. — И там они все работают только за деньги, у них медицина коммерческая, а у нас — социальная и достаточно квалифицированная, чтобы обеспечить Романа необходимой помощью.
По словам медика, в Москве, например, есть институт протезирования, где электронные протезы делали еще в 60-х годах. Раньше из-за деталей они были на вес золота. Сейчас возможностей, конечно, гораздо больше. Изготавливают протезы уже не просто электромеханические, а процессорные, со встроенным компьютером. Технологии поменялись.
— Если же понадобится что-то особенное, то лучше уж обратиться к китайским специалистам, чем в недружественную страну, — считает Звонков. — Что касается современных возможностей протезирования, особенно если речь идет о высокотехнологичных бионических протезах, от зарождения этого направления в середине прошлого века здорово шагнули вперед.
Звонков отметил, что микропроцессорная техника позволяет не просто сигнал от мышц усилить, но и определенным образом его обработать, действия усложнить. Современные протезы — это уже более интеллектуальная вещь.
— Есть обычные протезы, где рука просто согнута, как у манекена. А Роману необходимы, конечно, бионические, с помощью которых можно шевелить пальцами, — уточнил Звонков. — Такие протезы дают возможность хотя бы брать приборы для еды, писать, управлять пультом от телевизора, можно научиться набирать текст на компьютере и даже водить машину. Хотя, дело это, конечно, непростое. Все-таки нужно чувствовать колебания руля.
Что касается того, насколько быстро это произойдет, зависит от цели и мотивации. Звонков считает, что если Костомаров поставит перед собой задачу научиться всё это делать, тогда будет тренироваться и всё у него получится.
— Обычно процесс реабилитации в протезах длится около полугода. Хотя у всех по-разному, — отметил Звонков. — Вспомните «Повесть о настоящем человеке», где борясь за жизнь летчика Алексея Маресьева, ему ампутировали 1/3 голеней обеих ног и сколько времени он к протезам привыкал. До кровавых пузырей набивал себе мозоли.
Медик отметил, что современные протезы более технологичные. Они легче, удобнее, качественнее — и пластик, и кожа. И визуально, если рука под рукавом, вообще непонятно, что это протез. Рука как рука. Только на ней надета перчатка.
— Каждый протез, естественно, подгоняется индивидуально. Это ведь не серийное производство, не ширпотреб. Начинка может быть единая для всех, но выглядит внешне иначе, — сказал Андрей Звонков. — Протез руки имеет еще функцию обработки информации и памяти. Есть возможность не просто управлять с помощью импульсов от мышц, а чтобы импульс запускал уже определенную программу действий.
Андрей Звонков также подчеркнул, что протезирование рук более сложное, нежели ног. Должны работать пальцы, хотя бы три как минимум — указательный, средний и большой.
— А «оборудовать электроникой» ноги смысла нет, — считает врач. — Главное — должна быть хорошая механика и крепкий металл. Но всё не настолько радужно, как может показаться некоторым.
Вообще, Роману нужно, конечно, сперва полностью выздороветь. Когда это уже произойдет, тогда ему и подберут всё, что нужно.
А то уже стали опять писать о его возможном возвращении на лед… Ну как можно об этом сейчас вообще думать?.. Давайте уже трезво оценивать ситуацию. Дай бог, чтобы некроз больше не повторился.
Ранее в наших материалах последними новостями о состоянии здоровья поделился Илья Авербух, а о шансах на выздоровление Костомарова рассказала реаниматолог Мария Юдина.