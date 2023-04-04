«Всё не так радужно, как может показаться». Врач — о перспективе протезирования рук Романа Костомарова

На днях в СМИ появилась информация о том, что Романа Костомарова могут отправить лечиться в Германию. Однако его супруга Оксана Домнина это опровергла.

Врач-терапевт, автор книг о медицине Андрей Звонков рассказал корреспонденту MSK1.RU о современных возможностях протезирования для Романа.

Андрей Звонков, врач-терапевт неотложной помощи с большим стажем. Также работал кардиологом инфарктного отделения, затем в частной клинике создал и руководил службой крови, занимался иммунологией. В 2011–2013 годах Андрей Звонков служил спортивным врачом сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Автор книг по медицине «Пока едет скорая», «Рассказы, которые могут спасти вашу жизнь» и «Не время умирать».

