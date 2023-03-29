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Кто лучше?Опрос

Кто лучший терапевт Новосибирска? Запускаем голосование за самого профессионального врача — голосуй за своего

Вы прислали нам имена кандидатов, теперь время проголосовать за самого профессионального

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Голосование завершится в пятницу, а уже в понедельник мы опубликуем результаты

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Дорогие читатели, мы запускаем седьмой опрос проекта «Кто лучше?», в котором мы находим профессионалов Новосибирска. В этот раз вы предлагали своих кандидатов на звание самого профессионального терапевта.

Мы решили узнать в нашем телеграм-канале и в группе в социальной сети «ВКонтакте» имена лучших терапевтов города. Вы присылали в комментариях своих врачей, которые помогли вам вылечить недуг, относятся к пациентам вежливо и всегда подскажут, из-за чего болит в том или ином месте. Вы прислали нам имена более 20 терапевтов, теперь пришло время выбрать лучшего.

Голосование за профессионалов разного профиля мы проводим каждую неделю. Так мы сможем вместе с вами определить имена самых достойных, по мнению жителей Новосибирска, специалистов и узнать, кому горожане благодарны.

Условия голосования:

  • вы можете проголосовать как за одного, так и за нескольких специалистов (поставьте галочки рядом с нужными именами и нажмите синюю кнопку «Проголосовать»);
  • голосовать могут только авторизованные пользователи;
  • опрос завершится в пятницу, 31 марта, в 23:00;
  • итоги мы подведем в понедельник, 3 апреля, и опубликуем их на сайте НГС и в телеграм-канале;
  • победителями станут три участника, которые наберут больше всех голосов. Также мы собираем топ-10 специалистов после опроса;
  • накрутка голосов запрещена.

Для удобства список составлен в алфавитном порядке по фамилиям специалистов — так вы сможете легко найти своего мастера. Всем кандидатам желаем удачи — если вы уже попали в этот список, то новосибирцы вам благодарны за свое здоровье. Желаем удачи!

Лучших среди каких профессий вы хотите узнать? Увидели ошибку в фамилии врача? Отправляйте свои предложения и замечания на почту журналиста НГС Елизаветы Горячевой elizaveta.goryacheva@sholding.ru.

В рамках нашего проекта мы уже опубликовали топ-10 педиатров, мастеров маникюра, массажистов, стоматологов, косметологов и тренеров.

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