Кто лучший терапевт Новосибирска? Запускаем голосование за самого профессионального врача — голосуй за своего

Мы решили узнать в нашем телеграм-канале и в группе в социальной сети «ВКонтакте» имена лучших терапевтов города. Вы присылали в комментариях своих врачей, которые помогли вам вылечить недуг, относятся к пациентам вежливо и всегда подскажут, из-за чего болит в том или ином месте. Вы прислали нам имена более 20 терапевтов, теперь пришло время выбрать лучшего.