Кто лучший терапевт Новосибирска? Запускаем голосование за самого профессионального врача — голосуй за своего

Дорогие читатели, мы запускаем седьмой опрос проекта «Кто лучше?», в котором мы находим профессионалов Новосибирска. В этот раз вы предлагали своих кандидатов на звание самого профессионального терапевта.
Мы решили узнать в нашем телеграм-канале и в группе в социальной сети «ВКонтакте» имена лучших терапевтов города. Вы присылали в комментариях своих врачей, которые помогли вам вылечить недуг, относятся к пациентам вежливо и всегда подскажут, из-за чего болит в том или ином месте. Вы прислали нам имена более 20 терапевтов, теперь пришло время выбрать лучшего.
Голосование за профессионалов разного профиля мы проводим каждую неделю. Так мы сможем вместе с вами определить имена самых достойных, по мнению жителей Новосибирска, специалистов и узнать, кому горожане благодарны.
Условия голосования:
- вы можете проголосовать как за одного, так и за нескольких специалистов (поставьте галочки рядом с нужными именами и нажмите синюю кнопку «Проголосовать»);
- голосовать могут только авторизованные пользователи;
- опрос завершится в пятницу, 31 марта, в 23:00;
- итоги мы подведем в понедельник, 3 апреля, и опубликуем их на сайте НГС и в телеграм-канале;
- победителями станут три участника, которые наберут больше всех голосов. Также мы собираем
топ-10специалистов после опроса;
- накрутка голосов запрещена.
Для удобства список составлен в алфавитном порядке по фамилиям специалистов — так вы сможете легко найти своего мастера. Всем кандидатам желаем удачи — если вы уже попали в этот список, то новосибирцы вам благодарны за свое здоровье. Желаем удачи!
Лучших среди каких профессий вы хотите узнать? Увидели ошибку в фамилии врача? Отправляйте свои предложения и замечания на почту журналиста НГС Елизаветы Горячевой elizaveta.goryacheva@sholding.ru.
В рамках нашего проекта мы уже опубликовали