Очаги сибирской язвы в России локализовали. Стоит ли ждать дальнейшего распространения болезни?

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что очаги сибирской язвы в России локализованы.
— Всё локализовано, — приводит слова главы Минздрава «Интерфакс».
Кроме того, Михали Мурашко ответил на вопрос журналистов о том, стоит ли ждать дальнейшего распространения сибирской язвы. По его словам, такого развития событий не будет.
Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь, возбудитель которой в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве не менее 50 лет.
Первые случаи заболевания сибирской язвой в России выявили 15 марта — два жителя Чувашии оказались в состоянии средней степени тяжести. Глава республики Олег Николаев сообщал, что прогноз их лечения благоприятный. Более 130 контактировавших с ними человек находятся дома под постоянным наблюдением.
Вечером 22 марта из Подмосковья сообщили о новом случае госпитализации пациента с подозрением на сибирскую язву. Мужчина прибыл из Чувашии, где ранее уже обнаружили два случая инфекции. Поскольку сибирская язва — опасная инфекционная болезнь, Роспотребнадзор подготовил памятку о том, как определить заражение у людей и животных и что делать, чтобы предотвратить распространение инфекции. Мы внимательно ее изучили, поговорили со специалистами и рассказали, что нужно знать каждому о сибирской язве.