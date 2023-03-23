В России распространяется сибирская язва. Что нужно знать каждому

Сибирская язва у человека

Роспотребнадзор сообщает, что заражения сибирской язвой от человека к человеку не наблюдается, зато от животных можно заразиться и воздушно-капельным путем, и через микротравмы на коже при вскрытии трупов, снятии шкуры и разделке туш, и при употреблении мяса больного животного в пищу без достаточной термообработки.



У человека в 95% случаев сибирская язва протекает в кожной форме. Болезнь начинается с лихорадки, на коже в месте проникновения микроба образуются язвы. Реже болезнь может протекать в легочной или кишечной форме, в первом случае симптомами будут боли в груди, одышка, пневмония, во втором — понос, рвота и метеоризм.

