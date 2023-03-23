В России распространяется сибирская язва. Что нужно знать каждому

Вечером 22 марта из Подмосковья сообщили о новом случае госпитализации пациента с подозрением на сибирскую язву. Мужчина прибыл из Чувашии, где ранее уже обнаружили два случая инфекции, более 130 контактировавших с ними человек находятся дома под постоянным наблюдением. Поскольку сибирская язва — опасная инфекционная болезнь, Роспотребнадзор подготовил памятку о том, как определить заражение у людей и животных и что делать, чтобы предотвратить распространение инфекции.
Сибирская язва у животных
Источником сибирской язвы для человека становятся больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы, олени, верблюды. Кроме того, источником заражения могут быть продукты животного происхождения.
У лошадей и крупного рогатого скота болезнь проявляется высокой температурой, отказом от пищи, отеками шеи и головы. Вспышки привязаны к очагам инфекции в почве, которая попадает туда от больных животных, трупов или в результате заноса спор дождевыми или талыми водами.
Сибирская язва у человека
Роспотребнадзор сообщает, что заражения сибирской язвой от человека к человеку не наблюдается, зато от животных можно заразиться и воздушно-капельным путем, и через микротравмы на коже при вскрытии трупов, снятии шкуры и разделке туш, и при употреблении мяса больного животного в пищу без достаточной термообработки.
У человека в 95% случаев сибирская язва протекает в кожной форме. Болезнь начинается с лихорадки, на коже в месте проникновения микроба образуются язвы. Реже болезнь может протекать в легочной или кишечной форме, в первом случае симптомами будут боли в груди, одышка, пневмония, во втором — понос, рвота и метеоризм.
При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу, для диагностики проводят лабораторные исследования. Сибирская язва может быть успешно вылечена антибиотиками, но только в условиях стационара.
Как не заболеть сибирской язвой
Поскольку источником заражения для человека всегда становится животное, нужно следить за их состоянием и при первых симптомах обращаться к ветеринару, при уходе за скотом и работе со шкурами надевать маску. Ветеринарам, а также людям, работающим со скотом или продукцией животного происхождения, в Роспотребнадзоре рекомендуют прививаться (в ряде случаев прививка обязательна).
Вынужденный убой животных и разделку туш в ведомстве советуют не проводить без ветеринарного освидетельствования, а если вы покупаете мясо, то избегать покупок у частников на импровизированных рынках.
Карантин при сибирской язве
В случае контакта с больными животными или заразным материалом человек должен находиться под постоянным наблюдением врача в течение 14 дней.