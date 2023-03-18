«35 кило я сбросила за 8 месяцев»: история похудения мамы двоих детей, которая 20 лет пыталась стать стройной

Весна — время аншлага в фитнес-залах, когда все начинают новую жизнь, чтобы постройнеть к пляжному сезону. Три месяца — оптимистичный план, сказала бы Оксана Иванова из Кургана. Она поделилась с 45.RU, через что ей пришлось пройти, чтобы похудеть на
— Какой у вас был максимальный вес и что пробовали?
— Я боролась с лишним весом 20 лет. Набор веса начался сразу после первой беременности. Набрала
Перепробовала все диеты, даже голодала. Это когда на улице +30, а тебя морозит, и жуткая головная боль. Сидела на всех белковых диетах. Я знаю, что такое кетоз, когда от тебя сильно пахнет ацетоном. Ела гречку без соли и сахара. Ну она просто не лезет. Ее — туда, она — обратно. Сидела на кефирной диете, я до сих пор кефир пить не могу. Пыталась заниматься спортом, ходила в тренажерный зал, на степ-платформах прыгала, занималась на беговой дорожке. Естественно, нарушила все суставы.
В общем, 20 лет безуспешного снижения веса. Перепробовала всё. Мне кажется, я всю жизнь была на диетах. Когда мне было 46 лет, я поняла, что стройности мне не видать, я на всю жизнь такая останусь, это мой крест. Были и слезы, и разочарования. Видимо, меня Вселенная услышала. Был судьбоносный звонок, сестра сказала, что есть такие люди, которые помогают разобраться с питанием. Я ухватилась как за последнюю соломинку. Это было 19 августа 2020 года. До сих пор помню тот день, когда я пришла в клуб здорового образа жизни. Запомню эту дату на всю жизнь. Это дата моего второго рождения. На тот момент вес был 93,6 килограмма.
Консультант померил меня и сказал, что поможет поменять привычки питания, чтобы я научилась разбираться с едой и похудела навсегда. Я не поверила. Сказала: ну хотя бы 10 килограммов. Я не верила, зато верила она. Она сразу поставила цель: «Мы идем в 60 килограммов. Эта цель разбивается на адекватные». Мой шаг был 3,5 килограмма. Она говорила: «Ты веришь, что 3,5 килограмма сбросишь?» «Ну в 3,5 верю». «Ты смотри на 3,5, а я дальше буду верить».
И всё, потихоньку, поэтапно, разбираясь с едой, водой, с приемами пищи, всякими биоритмами, индексами, я начала снижать вес.
И помогла своей семье! Муж снизил вес на 20 килограммов, младшая дочь — на 22 килограмма. Сейчас мой вес — 58 килограммов. Тело практически вернулось к весу, когда я была молоденькой девушкой. До сих пор не верится: 35 килограммов я сбросила за 8 месяцев. Сколько ты снижаешь вес, столько надо научиться его держать, чтобы не набирать. Я уже держу 1,5 года. При этом бывают праздники, предлагают угощения, торты. Я всё ем. Знаю, что делать дальше, чтобы от этого избавиться. Поменяв привычки питания свои, своей семьи, мы теперь все в своем нормальном весе.
— Вы говорите, вернулись в вес, который у вас был в юности. И по ощущениям тоже?
— По ощущениям тоже. Есть такой прибор как анализатор тела, который выдает девять параметров организма, в том числе он показывает метаболический возраст, то есть насколько организм чувствует себя изнутри, на уровне клетки. Когда я пришла в клуб, мне было
— Если у человека вес под 100 килограммов, самостоятельно не похудеть? Только под присмотром консультанта по питанию?
— Конечно. Во всём нужен специалист. Мы стрижемся — идем к специалисту, делаем ресницы, ногти — идем к специалисту. Здесь тоже нужен специалист. Он всё контролирует и отслеживает. Ведется дневник питания. Почему-то в плане самочувствия и снижения веса допустимо вычитать что-то в интернете и испытать на себе. Человек — это биологическая машина, организм всегда настроен на самовосстановление, если он не поврежден более чем на 75%. Питание — наше топливо, машина без топлива не поедет. Почему-то люди считают, что они на каких-то внутренних ресурсах могут существовать. Могут и живут люди, но качество жизни совсем другое.
— Что вы поменяли в своих привычках?
— Я стала есть каждые три часа. Ни в коем случае никогда не голодаю. Выпиваю свою норму воды. Съедаю свою норму белка. И всё это мне рассчитал консультант по питанию. Мы с возрастом начинаем терять белок. Почему провисает кожа? Почему начинает тянуться к земле? Я снизила вес, у меня нет такого, что у меня кожа колышется. Нет. Потому что в еде присутствует норма белка. Белок — как кирпичики, это наш строительный материал. Ученые доказали, что 75% нашего самочувствия, внешнего вида зависят от питания, еще 25% — какие-то другие факторы (наследственность, стресс и так далее).
— Вы столько лет пытались похудеть, всё испробовали, изучили и тем не менее сами не могли наладить режим питания…
— Не могла. Во-первых, ты один. А здесь клуб, здесь эмоциональная поддержка, здесь люди. Это очень многое значит. «Я сам» не работает. Не существует волшебной пилюли, нужен комплекс, целая система питания и поддержки.
— Есть что-то, что вы не употребляете в пищу?
— Всё употребляю, только не каждый день. Торт, пирожные я ем в праздники. Я всегда ем рыбу, мясо, овощи, крупы. Просто надо знать, когда и что можно есть.
— Сейчас делаете какие-нибудь физические упражнения?
— Дома тай-бо делаю иногда. Йога, ходьба полезны.
— Появилась уверенность в себе?
— Конечно. Я уже привыкла жить в своем весе, хочу немножечко еще сдвинуть, есть над чем работать. Я работаю мастером участка в вагонном депо, муж там же — сварщиком. Но теперь хочу поменять сферу деятельности и помогать людям стройнеть.
— Почему так важно было постройнеть, что хотели этим вернуть? И почему так важно для женщины нравиться себе в зеркале?
— Это было важно, я не могла себя такую принять: это и уверенность в себе, и взгляды прохожих. Все всегда восхищались моей фигурой, и тут такое... Стеснялась делать фото, я была себе отвратительна...
С похудением хотелось вернуть всё: красоту, взгляды, уверенность, а со временем еще и проблемы с самочувствием добавились. Муж всегда любил и не упрекал, худела для себя, поддерживал, а сейчас счастлив и горд, носит на руках в прямом смысле слова.
Окружающие восхищаются, делают комплименты и мужчины, и женщины. Несмотря на бодипозитив (считаю, это не должно относиться к тому, чтобы изменить рост, форму губ, ушей), себя легче любить, когда выглядишь отлично. Словами трудно объяснить, сейчас я просто счастлива. Я всегда жила для семьи, работы, а потом поняла, что надо на первое место поставить себя: тебе будет хорошо — и близким будет хорошо.