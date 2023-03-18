«35 кило я сбросила за 8 месяцев»: история похудения мамы двоих детей, которая 20 лет пыталась стать стройной



— Какой у вас был максимальный вес и что пробовали?







— Я боролась с лишним весом 20 лет. Набор веса начался сразу после первой беременности. Набрала 20 кило . После второй беременности, через 5 лет, — еще столько же. И эти 40 килограммов ко мне благополучно «прилипли». До первого ребенка я весила 54 килограмма. После второго у меня максимальный вес доходил до 98 килограммов. Я уже била во все колокола, пыталась снижать вес!

Перепробовала все диеты, даже голодала. Это когда на улице +30, а тебя морозит, и жуткая головная боль. Сидела на всех белковых диетах. Я знаю, что такое кетоз, когда от тебя сильно пахнет ацетоном. Ела гречку без соли и сахара. Ну она просто не лезет. Ее — туда, она — обратно. Сидела на кефирной диете, я до сих пор кефир пить не могу. Пыталась заниматься спортом, ходила в тренажерный зал, на степ-платформах прыгала, занималась на беговой дорожке. Естественно, нарушила все суставы.