Новосибирские хирурги спасли женщину с металлическим винтом возле сердца — он мог разорвать аорту

В Новосибирске команды НИИТО им. Цивьяна и клиники Мешалкина совместно сделали операцию
Жительнице Новосибирской области в 2010 году делали операцию из-за тяжелой патологии опорно-двигательного аппарата — сколиоза IV степени с противоискривлением в грудном отделе. Стержень помог женщине жить полноценно, сибирячка стала мамой двух детей, но оказалось, что 12 лет назад в позвоночнике не сформировался костный блок.
В 2022 году пациентка получила травму при падении. Почувствовав щелчок и боль в поясничном отделе позвоночника, она обратилась в нейрохирургическое отделение Новосибирского НИИТО. При обследовании выявили перелом корректирующих стержней на уровне позвонков.
— В таких случаях конструкцию необходимо монтировать заново в ходе хирургического вмешательства. Однако сразу приступить к операции мешала другая находка: по данным компьютерной томографии было выявлено, что один из элементов крепежа — винт, стягивавший конструкцию, мигрировал после ее поломки и его кончик начал плотно контактировать с грудным отделом аорты. Технически убрать винт никакой проблемы не составляло, но, начав удалять его «выкручивающими» движениями, мы могли повредить главный кровеносный сосуд, — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением
Из-за того, что во время операции пациентка должна была лежать на животе, врачам было бы сложно добраться до грудины и купировать кровотечение. Всё могло обернуться фатально. По этой причине специалисты НИИТО обратились к коллегам из центра Мешалкина. На видеоконсилиуме было решено провести двухэтапное хирургическое лечение с кардиоподдержкой на базе Центра Мешалкина.
Похожий случай был только один в российской практике, и новосибирские врачи разработали свою уникальную стратегию.
Оба этапа проходили 6 марта. Сначала сердечно-сосудистые хирурги под руководством доктора медицинских наук Олега Крестьянинова укрепили стенку аорты в зоне возможного повреждения. Для этого эндоваскулярным путем установили в аорту специальный протез — стент-графт, изготовленный по индивидуальным размерам.
— Обычно такой метод используют при внутренних повреждениях — например, при расслоении аорты. В нашем случае речь шла о риске повреждения с внешней стороны, тем не менее протез точно так же помешал бы развиться кровотечению — винт просто уперся бы в нашу конструкцию. Возможно, так в итоге и произошло: удостовериться, что на наружной стенке аорты сейчас нет никаких дефектов от контакта с винтом, не представляется возможным. По сути, мы предотвратили возможный разрыв аорты, — объяснил сердечно-сосудистый хирург НМИЦ Мешалкина Олег Крестьянинов.
Во время второго этапа хирурги Новосибирского НИИТО Алексей Пелеганчук и Артем Сорокин удалили опасно расположенный винт, заменили стержни. Также они выполнили дополнительный задний спондилодез в области позвонков для формирования костного блока.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо. После выписки она начнет восстановительное лечение в реабилитационном центре для пациентов, перенесших операции на позвоночнике.
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