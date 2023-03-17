Новосибирские хирурги спасли женщину с металлическим винтом возле сердца — он мог разорвать аорту

Сейчас женщина чувствует себя хорошо. После выписки она начнет восстановительное лечение в реабилитационном центре для пациентов, перенесших операции на позвоночнике.

В Новосибирске онкологи удалили у 28-летней девушки опухоль, которая вызывала удушение. Большая опухоль — тимома — была в средостении, в грудной клетке.