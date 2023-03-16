«Чудес они не сотворят»: витамины, на которые вы зря тратите свои деньги

Чтобы волосы лучше росли, ногти были крепкими, цвет кожи выровнялся, а сонливость с усталостью пропали, надо пить витамины. Такой миф стал популярным еще с советских времен, где витамины предлагали как активную добавку к здоровому питанию. Сейчас же популярность витаминов — умелый маркетинговый ход. Вместе с врачом-терапевтом и иммунологом Иваном Скороходовым мы разобрались, какие витамины — всего лишь пустая трата денег.
— Витаминные добавки нередко украшаются маркетологически: «витамины для глаз», «витамины для людей старше 50», «витамины для беременных». Это исключительно ходы, которые нацелены на продажу этих самых витаминов. Конечно, когда эти витамины формируют, они учитывают потребности людей, в лучшем случае на кого они настроены, но не более того. Чудес они не сотворят, — рассказывает Иван Скороходов.
А теперь перейдем непосредственно к нашим главным героям.
Никотиновая кислота
Девушкам, скорее всего, знакомо это название. Вокруг все только и говорят о том, что никотиновая кислота стимулирует рост волос, придает им эластичность, уменьшает ломкость. Поэтому девушки сметают ее с аптечных полок, пьют в таблетках, мажут на волосы, кто-то даже делает уколы.
Однако не стоит ожидать, что, как только вы начнете принимать никотиновую кислоту, ваши волосы сразу станут как у Рапунцель. Исключительно по вашему хотению витамин в волосы не пойдет. И не начнет их лечить. Так это не работает. Зато, по словам Ивана Скороходова, можно заработать тахикардию, покраснения и зуд кожи лица, тошноту и даже рвоту.
Витамин С
С самого раннего возраста при простуде мы приучаем детей есть больше цитрусовых, покупаем вкусные шипучки, которые помогут ослабевшему иммунитету. Более того, каждый второй врач назначает витамин С как «помощника» при интоксикации организма.
На самом деле этот витамин (особенно в больших количествах) никак не влияет на иммунитет и не лечит рак, как завещал нам великий популяризатор витамина С Лайнус Полинг. Суточная норма этого витамина всего
— В исследованиях витамин С не показал ни противовирусного эффекта, ни иммуностимулирующего эффекта. Действительно он нужен, в частности, для интоксикационных функций, — говорит Скороходов.
Витамин D
Живете не на жарком юге, редко бываете на улице, не любите рыбу? Все в один голос будут кричать, что вам просто необходимо дополнительно пить витамин D, иначе вы загнетесь от гиповитаминоза. Дефицит этого витамина есть у большей части населения России. Зима в России чаще всего длинная, солнечных дней, дай бог, около ста в год, да и в те мы сидим в темных офисах, на море не ездим.
По словам бесконечных рекомендаторов витамина D, после его приема произойдут чудеса: и кости будут крепче, и волосы начнут хорошо расти, и кожа станет гладкой, а дети так вообще перестанут болеть. Нет, это опять так не работает. Излишнее потребление этого витамина или потребление по незнанию может сказаться на работе почек, заставить вас чувствовать усталость и сонливость. Хотя, казалось бы, он должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему.
Витамины группы B
У вас вечно плохое настроение, апатия, плохой сон, да еще и замучила анемия? Конечно же, загуглив, вы решили попить комплекс из витаминов B1, B6, B12. Не спешите тратить деньги на дорогущие таблетки, обратитесь к специалисту. Ни одну болезнь вы не сможете вылечить простой поддержкой витаминами, и не только гиповитаминоз может стать их причиной.
Действительно, нехватка этих трех витаминов может приводить к проблемам с нервной и кровеносной системой, раздражительности, неврастении, анемии. Однако покупать поддерживающий комплекс бесполезно. Если у вас действительно нехватка этих веществ, то дозировки в таких таблетках будет недостаточно. Нужны будут именно лекарственные витаминные комплексы, а они продаются по рецепту. Дозировка у рецептурных препаратов в несколько раз больше дневной нормы. Как раз для того, чтобы быстро восполнить дефицит.
Чтобы следить за своим здоровьем, важно не только хорошо питаться и заниматься спортом, но и вовремя обращаться к врачу при необходимости. А то и без нее. Есть, например, симптомы, на которые не обращаешь внимания, а они оказываются сигналами сердечных заболеваний.