«Чудес они не сотворят»: витамины, на которые вы зря тратите свои деньги

На самом деле этот витамин (особенно в больших количествах) никак не влияет на иммунитет и не лечит рак, как завещал нам великий популяризатор витамина С Лайнус Полинг. Суточная норма этого витамина всего 90 мг , а всё, что будет свыше этого, не усвоится и выйдет естественным путем. Но хотя лишнее и уйдет само, перебарщивать всё равно не нужно. Витамин С — это кислота. И в больших количествах угнетающе действует на ЖКТ и может вызвать аллергическую реакцию.

