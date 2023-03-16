СЕЙЧАС -1°С
Пробки 5/10
usd 75.75
eur 80.88
Тема дняСибирячка борется с болезнью, как у Хокинга
Все новости
Все новости
Обзор

«Чудес они не сотворят»: витамины, на которые вы зря тратите свои деньги

Многими из них мы с детства пытаемся лечить простуду

1 810
Часто люди хотят от витаминов того, чего витамины не делают

Часто люди хотят от витаминов того, чего витамины не делают

Поделиться

Чтобы волосы лучше росли, ногти были крепкими, цвет кожи выровнялся, а сонливость с усталостью пропали, надо пить витамины. Такой миф стал популярным еще с советских времен, где витамины предлагали как активную добавку к здоровому питанию. Сейчас же популярность витаминов — умелый маркетинговый ход. Вместе с врачом-терапевтом и иммунологом Иваном Скороходовым мы разобрались, какие витамины — всего лишь пустая трата денег.

— Витаминные добавки нередко украшаются маркетологически: «витамины для глаз», «витамины для людей старше 50», «витамины для беременных». Это исключительно ходы, которые нацелены на продажу этих самых витаминов. Конечно, когда эти витамины формируют, они учитывают потребности людей, в лучшем случае на кого они настроены, но не более того. Чудес они не сотворят, — рассказывает Иван Скороходов.

А теперь перейдем непосредственно к нашим главным героям.

Никотиновая кислота

Девушкам, скорее всего, знакомо это название. Вокруг все только и говорят о том, что никотиновая кислота стимулирует рост волос, придает им эластичность, уменьшает ломкость. Поэтому девушки сметают ее с аптечных полок, пьют в таблетках, мажут на волосы, кто-то даже делает уколы.

Никотиновая кислота не сделает ваши волосы гуще

Никотиновая кислота не сделает ваши волосы гуще

Поделиться

Однако не стоит ожидать, что, как только вы начнете принимать никотиновую кислоту, ваши волосы сразу станут как у Рапунцель. Исключительно по вашему хотению витамин в волосы не пойдет. И не начнет их лечить. Так это не работает. Зато, по словам Ивана Скороходова, можно заработать тахикардию, покраснения и зуд кожи лица, тошноту и даже рвоту.

Витамин С

С самого раннего возраста при простуде мы приучаем детей есть больше цитрусовых, покупаем вкусные шипучки, которые помогут ослабевшему иммунитету. Более того, каждый второй врач назначает витамин С как «помощника» при интоксикации организма.

Витамин С не вылечит вас от простуды без должного лечения

Витамин С не вылечит вас от простуды без должного лечения

Поделиться

На самом деле этот витамин (особенно в больших количествах) никак не влияет на иммунитет и не лечит рак, как завещал нам великий популяризатор витамина С Лайнус Полинг. Суточная норма этого витамина всего 90 мг, а всё, что будет свыше этого, не усвоится и выйдет естественным путем. Но хотя лишнее и уйдет само, перебарщивать всё равно не нужно. Витамин С — это кислота. И в больших количествах угнетающе действует на ЖКТ и может вызвать аллергическую реакцию.

— В исследованиях витамин С не показал ни противовирусного эффекта, ни иммуностимулирующего эффекта. Действительно он нужен, в частности, для интоксикационных функций, — говорит Скороходов.

Витамин D

Живете не на жарком юге, редко бываете на улице, не любите рыбу? Все в один голос будут кричать, что вам просто необходимо дополнительно пить витамин D, иначе вы загнетесь от гиповитаминоза. Дефицит этого витамина есть у большей части населения России. Зима в России чаще всего длинная, солнечных дней, дай бог, около ста в год, да и в те мы сидим в темных офисах, на море не ездим.

Дефицит витамина D есть у 80% россиян

Дефицит витамина D есть у 80% россиян

Поделиться

По словам бесконечных рекомендаторов витамина D, после его приема произойдут чудеса: и кости будут крепче, и волосы начнут хорошо расти, и кожа станет гладкой, а дети так вообще перестанут болеть. Нет, это опять так не работает. Излишнее потребление этого витамина или потребление по незнанию может сказаться на работе почек, заставить вас чувствовать усталость и сонливость. Хотя, казалось бы, он должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему.

Витамины группы B

У вас вечно плохое настроение, апатия, плохой сон, да еще и замучила анемия? Конечно же, загуглив, вы решили попить комплекс из витаминов B1, B6, B12. Не спешите тратить деньги на дорогущие таблетки, обратитесь к специалисту. Ни одну болезнь вы не сможете вылечить простой поддержкой витаминами, и не только гиповитаминоз может стать их причиной.

Эти витамины чаще всего объединяют в один комплекс

Эти витамины чаще всего объединяют в один комплекс

Поделиться

Действительно, нехватка этих трех витаминов может приводить к проблемам с нервной и кровеносной системой, раздражительности, неврастении, анемии. Однако покупать поддерживающий комплекс бесполезно. Если у вас действительно нехватка этих веществ, то дозировки в таких таблетках будет недостаточно. Нужны будут именно лекарственные витаминные комплексы, а они продаются по рецепту. Дозировка у рецептурных препаратов в несколько раз больше дневной нормы. Как раз для того, чтобы быстро восполнить дефицит.

Чтобы следить за своим здоровьем, важно не только хорошо питаться и заниматься спортом, но и вовремя обращаться к врачу при необходимости. А то и без нее. Есть, например, симптомы, на которые не обращаешь внимания, а они оказываются сигналами сердечных заболеваний.

По теме

Витамин DВитамин СВитаминыВитамин BНикотиновая кислотаАптекаВрач
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter