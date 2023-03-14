Поликлинику за 656 миллионов построят в Новосибирской области — что о ней известно

В городе Чулыме Новосибирской области построят поликлинику с детским и взрослым отделением. Стоимость подготовки проекта и работ по возведению здания оценили в 656,6 миллиона рублей.
Информацию об этом разместили на сайте госзакупок. В документах говорится о том, что средства выделят из областного и федерального бюджетов. Примерная площадь здания составит 4,5 тысячи квадратных метров, мощность взрослого отделения — 260 посещений за смену, детского — 110 посещений. Численность персонала — 84 человека.
Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, на их основе подготовить проект, а затем построить поликлинику. Сроки проектирования — до
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