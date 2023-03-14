СЕЙЧАС -14°С
Пробки 7/10
usd 75.46
eur 80.61
Тема дняПостроят поликлинику за 656 миллионов
Все новости
Все новости

Поликлинику за 656 миллионов построят в Новосибирской области — что о ней известно

Здание откроют в Чулыме

1 271

В новой поликлинике будут работать 84 человека

Поделиться

В городе Чулыме Новосибирской области построят поликлинику с детским и взрослым отделением. Стоимость подготовки проекта и работ по возведению здания оценили в 656,6 миллиона рублей.

Информацию об этом разместили на сайте госзакупок. В документах говорится о том, что средства выделят из областного и федерального бюджетов. Примерная площадь здания составит 4,5 тысячи квадратных метров, мощность взрослого отделения — 260 посещений за смену, детского — 110 посещений. Численность персонала — 84 человека.

Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, на их основе подготовить проект, а затем построить поликлинику. Сроки проектирования — до 31 октября 2023 года, строительства — до 1 декабря 2024 года.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирской области построят хирургический корпус за 738 миллионов рублей. Его откроют в Каргате.

По теме

ПоликлиникаЧулымГосзакупкиЗдравоохранениеСтроительство
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter