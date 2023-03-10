Хирургический корпус за 738 миллионов рублей построят в Новосибирской области

В городе Каргате Новосибирской области запланировали строительство хирургического корпуса районной больницы. На это готовы потратить 738,8 миллиона рублей.
Аукцион на разработку проектной документации и строительство опубликовали на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Министерство строительства Новосибирской области. Согласно документам, ориентировочная площадь будущего здания — 10,5 тысячи квадратных метров. Мощность стационара — 67 коек, в нем будет работать 91 человек.
— В ходе выполнения проектных работ необходимо определить возможность строительства теплого перехода между проектируемым зданием хирургического корпуса и существующим терапевтическим корпусом, — говорится в документации.
Средства на работы выделят из бюджета Новосибирской области. Подрядчик должен подготовить проект до
Ране НГС писал о том, что в Новосибирской области реконструируют больницу, которая находится в Кочках. На работы выделили полмиллиарда рублей.