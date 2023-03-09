Сколько можно голодать? Что произойдет с организмом, если перестать есть

То, что человек может прожить без еды до двух месяцев, — известный факт. Правда, жизнью это особо не назовешь: атрофия мышц, общее ослабление, истощение, трудности опорно-двигательной системы, замедленный сердечный ритм. Довольно неприятно, правда? Но еще в древности люди начали ставить эксперименты над собой и, потеряв в этом поле экспериментов не одного испытуемого, открыли метод кратковременного голодания. Для человека, далекого от этой философии, «кратковременное голодание» может быть непривычно, поэтому решили назвать его «фастингом». А что — звучит модно! В мире питательной моды нашим коллегам из издания «Вокруг Света» помогла разобраться нутрициолог Юлия Ходос.
Как это работает?
Представим, что наш организм — это такой аппарат. И, как у любого аппарата, у него есть своя панель управления. Да не одна, а сразу несколько. И все они отвечают за одно — за жизнедеятельность тела. За употребление пищи в ответе четыре основных гормона — грелин, гормон роста, лептин и инсулин. Все вместе они помогают неплохо встряхнуть всю систему. Лептин, например, регулирует аппетит, отвечает за чувство сытости, дает сигнал, если человек голоден. В общем, главный спонсор наших спонтанных покупок в магазинах. А когда еда долго не поступает в желудок, лептин включает у нас «режим энергосбережения», и организм берет энергию из запасов.
Так вот, о кратковременном голодании. Его главный смысл — повысить чувствительность к перечисленным гормонам. По словам Юлии Ходос, сейчас проблема больше не в самом гормоне, а в нашей чувствительности к нему. Из-за этого появляется неконтролируемое поглощение еды, а люди уже не могут вовремя остановиться.
Специалист говорит, что после осознанного отказа от еды результаты не заставят себя долго ждать. Правильный и кратковременный фастинг может облегчить воспалительные процессы, аллергию и даже аутоиммунные заболевания
— Во многих культурах кратковременный пост был показан накануне принятия важных решений. Научные исследования показали, что принятие важных или срочных решений, а также взвешивание рисков осуществляется качественнее и быстрее на голодный желудок. А если вам еще и в туалет хочется, поставленные перед человеком задачи решаются мгновенно, — рассказывает нутрициолог.
Специалисты настаивают: кратковременное голодание — не диета. Во-первых, перенести его куда легче. Во-вторых, у него, по сравнению с диетами, меньше противопоказаний. Например, фастинг могут попробовать люди с пищевыми расстройствами. Потому что у них увеличена вероятность срыва, а удовольствия от «полезной» еды всё равно получается меньше.
Помогает фастинг и в уменьшении риска развития болезни Альцгеймера, Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний. Происходит это за счет увеличения дофамина в организме.
Кому категорически противопоказано голодание
Несмотря на всю кажущуюся полезность кратковременного голодания у способа есть и ряд ограничений, при котором не стоит заниматься таким видом очищения организма. Специалисты выделяют такие противопоказания:
- сахарный диабет;
- вегетососудистая дистония гипотонического типа (заболевание сопровождается снижением артериального давления, при котором нежелательно длительное отсутствие питательных веществ. При этом ВСД гипертонического типа вполне поддается коррекции голодом);
- обострение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки (голодание в острой стадии опасно из-за риска повышения кислотности ЖКТ);
- железодефицитная анемия;
- варикоз;
- детский возраст;
- беременность.
Даже если у вас нет противопоказаний к данной процедуре, всё равно важно проводить ее после консультации со специалистом.
Как правильно голодать
Если вы все-таки решились на фастинг, посоветовались с врачом и вас ничего не пугает и не останавливает, то нужно это делать правильно. Вот несколько лайфхаков от нутрициолога. Во-первых, голодание делят на случайные пропуски пищи, на определенный период времени и индивидуальные схемы. Если с первым и третьим пунктом всё более-менее понятно и подразумевают они банальное отсутствие времени на еду либо свой собственный подстроенный под себя график голоданий, то со вторым надо разобраться.
Голодание 36/12
При таком подходе имеется в виду 12 часов для приема пищи без ограничений и последующие 36 часов голода. Нутрициолог уточняет, что есть и более плавный метод. Вместо резкого голода нужно оставить один прием пищи или же снизить калорийность каждого на 25 процентов от предыдущего.
Голодание 24–36 часов
В данном случае лучше отказаться от лишнего стресса, физических и умственных нагрузок. Если вы выбираете 24 часа, то начать лучше с завтрака, он даст силы на день, а вот 36 часов советуют начать с вечера.
Голодание 5/2
Здесь всё просто, но только в теории. Голодание будет длиться двое суток после пятидневного обычного рациона. Есть и мягкий метод, снизить калораж до 500 калорий в день на два дня.
Чего нельзя забывать, если вы решили попробовать голодание:
- больше двигайтесь, это поможет отвлечься, и фастинг пройдет для вас легче;
- пить больше воды (кофе и чай не в счет);
- постепенно входите в процесс, сначала снижая калораж продуктов, без полного отказа от пищи.
Мы постоянно даем полезные советы о еде и питании, просим врачей назвать самые вредные для здоровья продукты, разбираем различные диеты и пищевые привычки, которые плохо сказываются на организме.