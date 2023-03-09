СЕЙЧАС -7°С
Пробки 7/10
usd 75.46
eur 80.55
Тема дняУбийство продавца автомобиля
Все новости
Все новости
Обзор

Сколько можно голодать? Что произойдет с организмом, если перестать есть

Специалисты назвали промежуток времени, в который голод может быть даже полезен (но не для всех)

764

С каждым годом фастинг всё плотнее входит в нашу жизнь

Поделиться

То, что человек может прожить без еды до двух месяцев, — известный факт. Правда, жизнью это особо не назовешь: атрофия мышц, общее ослабление, истощение, трудности опорно-двигательной системы, замедленный сердечный ритм. Довольно неприятно, правда? Но еще в древности люди начали ставить эксперименты над собой и, потеряв в этом поле экспериментов не одного испытуемого, открыли метод кратковременного голодания. Для человека, далекого от этой философии, «кратковременное голодание» может быть непривычно, поэтому решили назвать его «фастингом». А что — звучит модно! В мире питательной моды нашим коллегам из издания «Вокруг Света» помогла разобраться нутрициолог Юлия Ходос.

Как это работает?

Представим, что наш организм — это такой аппарат. И, как у любого аппарата, у него есть своя панель управления. Да не одна, а сразу несколько. И все они отвечают за одно — за жизнедеятельность тела. За употребление пищи в ответе четыре основных гормона — грелин, гормон роста, лептин и инсулин. Все вместе они помогают неплохо встряхнуть всю систему. Лептин, например, регулирует аппетит, отвечает за чувство сытости, дает сигнал, если человек голоден. В общем, главный спонсор наших спонтанных покупок в магазинах. А когда еда долго не поступает в желудок, лептин включает у нас «режим энергосбережения», и организм берет энергию из запасов.

Так вот, о кратковременном голодании. Его главный смысл — повысить чувствительность к перечисленным гормонам. По словам Юлии Ходос, сейчас проблема больше не в самом гормоне, а в нашей чувствительности к нему. Из-за этого появляется неконтролируемое поглощение еды, а люди уже не могут вовремя остановиться.

Специалист говорит, что после осознанного отказа от еды результаты не заставят себя долго ждать. Правильный и кратковременный фастинг может облегчить воспалительные процессы, аллергию и даже аутоиммунные заболевания

Некоторым людям стоит воздержаться от голодания

Некоторым людям стоит воздержаться от голодания

Поделиться

— Во многих культурах кратковременный пост был показан накануне принятия важных решений. Научные исследования показали, что принятие важных или срочных решений, а также взвешивание рисков осуществляется качественнее и быстрее на голодный желудок. А если вам еще и в туалет хочется, поставленные перед человеком задачи решаются мгновенно, — рассказывает нутрициолог.

Специалисты настаивают: кратковременное голодание — не диета. Во-первых, перенести его куда легче. Во-вторых, у него, по сравнению с диетами, меньше противопоказаний. Например, фастинг могут попробовать люди с пищевыми расстройствами. Потому что у них увеличена вероятность срыва, а удовольствия от «полезной» еды всё равно получается меньше.

Помогает фастинг и в уменьшении риска развития болезни Альцгеймера, Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний. Происходит это за счет увеличения дофамина в организме.

Кому категорически противопоказано голодание

Несмотря на всю кажущуюся полезность кратковременного голодания у способа есть и ряд ограничений, при котором не стоит заниматься таким видом очищения организма. Специалисты выделяют такие противопоказания:

  • сахарный диабет;
  • вегетососудистая дистония гипотонического типа (заболевание сопровождается снижением артериального давления, при котором нежелательно длительное отсутствие питательных веществ. При этом ВСД гипертонического типа вполне поддается коррекции голодом);
  • обострение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки (голодание в острой стадии опасно из-за риска повышения кислотности ЖКТ);
  • железодефицитная анемия;
  • варикоз;
  • детский возраст;
  • беременность.

Даже если у вас нет противопоказаний к данной процедуре, всё равно важно проводить ее после консультации со специалистом.

Как правильно голодать

При фастинге важно соблюдать правила, чтобы это было безопасно для организма

При фастинге важно соблюдать правила, чтобы это было безопасно для организма

Поделиться

Если вы все-таки решились на фастинг, посоветовались с врачом и вас ничего не пугает и не останавливает, то нужно это делать правильно. Вот несколько лайфхаков от нутрициолога. Во-первых, голодание делят на случайные пропуски пищи, на определенный период времени и индивидуальные схемы. Если с первым и третьим пунктом всё более-менее понятно и подразумевают они банальное отсутствие времени на еду либо свой собственный подстроенный под себя график голоданий, то со вторым надо разобраться.

Голодание 36/12

При таком подходе имеется в виду 12 часов для приема пищи без ограничений и последующие 36 часов голода. Нутрициолог уточняет, что есть и более плавный метод. Вместо резкого голода нужно оставить один прием пищи или же снизить калорийность каждого на 25 процентов от предыдущего.

Голодание 24–36 часов

В данном случае лучше отказаться от лишнего стресса, физических и умственных нагрузок. Если вы выбираете 24 часа, то начать лучше с завтрака, он даст силы на день, а вот 36 часов советуют начать с вечера.

Голодание 5/2

Здесь всё просто, но только в теории. Голодание будет длиться двое суток после пятидневного обычного рациона. Есть и мягкий метод, снизить калораж до 500 калорий в день на два дня.

Чего нельзя забывать, если вы решили попробовать голодание:

  • больше двигайтесь, это поможет отвлечься, и фастинг пройдет для вас легче;
  • пить больше воды (кофе и чай не в счет);
  • постепенно входите в процесс, сначала снижая калораж продуктов, без полного отказа от пищи.

Мы постоянно даем полезные советы о еде и питании, просим врачей назвать самые вредные для здоровья продукты, разбираем различные диеты и пищевые привычки, которые плохо сказываются на организме.

По теме

ДиетаГолоданиеЗОЖЗдоровый образ жизниЛечебное голоданиеНутрициолог
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter