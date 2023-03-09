Сколько можно голодать? Что произойдет с организмом, если перестать есть

— Во многих культурах кратковременный пост был показан накануне принятия важных решений. Научные исследования показали, что принятие важных или срочных решений, а также взвешивание рисков осуществляется качественнее и быстрее на голодный желудок. А если вам еще и в туалет хочется, поставленные перед человеком задачи решаются мгновенно, — рассказывает нутрициолог.

Специалисты настаивают: кратковременное голодание — не диета. Во-первых, перенести его куда легче. Во-вторых, у него, по сравнению с диетами, меньше противопоказаний. Например, фастинг могут попробовать люди с пищевыми расстройствами. Потому что у них увеличена вероятность срыва, а удовольствия от «полезной» еды всё равно получается меньше.