Коварные тихие убийцы. Известный российский нефролог рассказал, почему важно проверять почки

Что почки делают в организме

— Обычно мы думаем, что почки — это орган мочевыделения, они образуют мочу, выводят шлаки, в основном продукты распада белка, — рассказал Олег Котенко. — Это очень важно, иначе произошло бы отравление продуктами распада веществ нашей жизнедеятельности. Но у почек есть и много других важных функций. Одна из серьезнейших — это регулирование артериального давления, водно-электролитного баланса, поддержка постоянства наших микроэлементов в организме.

Кроме того, почки участвуют в минерально-костном обмене, вырабатывают гормон D, который обеспечивает крепость костей и нормальную жизнь. Еще почки вырабатывают эритропоэтин, который стимулирует насыщение гемоглобина железом и поддерживает уровень гемоглобина в организме. Это основные функции, но есть еще и другие, поэтому к почкам нужно относиться внимательно.