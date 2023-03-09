Коварные тихие убийцы. Известный российский нефролог рассказал, почему важно проверять почки

А вы знаете, что без работы почек мы быстро умерли бы от отравления? Когда вы поели соленую рыбу и на утро проснулись опухшими — это почки постарались и задержали воду в тканях, чтобы соль нанесла вам меньше вреда. Этот орган также регулирует давление, соотношение воды и соли в организме и выполняет много других важных функций.
9 марта — Всемирный день почки. Специально к этой дате журналист E1.RU пообщалась с главным нефрологом Москвы Олегом Котенко и узнала, почему почки нужно проверять, даже когда ничего не болит, опасны ли мешки под глазами, чем вредны отвары трав и на какие симптомы стоит обращать внимание.
Олег Котенко — главный внештатный специалист-нефролог Департамента здравоохранения города Москвы, руководитель Московского городского научно-практического центра нефрологии и патологии трансплантированной почки ГБУЗ «Городская клиническая больница
Что почки делают в организме
— Обычно мы думаем, что почки — это орган мочевыделения, они образуют мочу, выводят шлаки, в основном продукты распада белка, — рассказал Олег Котенко. — Это очень важно, иначе произошло бы отравление продуктами распада веществ нашей жизнедеятельности. Но у почек есть и много других важных функций. Одна из серьезнейших — это регулирование артериального давления, водно-электролитного баланса, поддержка постоянства наших микроэлементов в организме.
Кроме того, почки участвуют в минерально-костном обмене, вырабатывают гормон D, который обеспечивает крепость костей и нормальную жизнь. Еще почки вырабатывают эритропоэтин, который стимулирует насыщение гемоглобина железом и поддерживает уровень гемоглобина в организме. Это основные функции, но есть еще и другие, поэтому к почкам нужно относиться внимательно.
Красные флажки: на что обратить внимание
— Почки — очень терпеливый орган. Только при снижении их функции приблизительно на 70% появляются первые симптомы почечной недостаточности.
Отеки
Если есть отеки — значит, почки не справляются с выведением натрия, он остается в организме, а так как высокая концентрация этого вещества опасна для организма, организм разбавляет его за счет задержки воды. Излишний раствор натрия с водой откладывается в тканях, во внутренних полостях, поэтому появляются отеки, одышка.
Повышенное давление
Вследствие отеков повышается артериальное давление, потому что увеличивается объем циркулирующей крови, сердцу становится тяжело. Это первые симптомы.
Бессонница
Усталость
Если вы чувствуете серьезное снижение работоспособности, это может указывать на то, что с почками что-то не так.
Тошнота
Отсутствие аппетита
Нежелание завтракать, обедать, появляется анорексия. Это очень плохой симптом: если человек не будет есть, его состояние будет ухудшаться. Ведь организму нужно жить, и он будет есть самого себя, начнет худеть, а продукты распада тканей пойдут в почки, и процесс усугубится.
Кожный зуд (появляется позже)
Какие анализы сдавать
— При появлении симптомов, которые мы перечислили, в первую очередь нужно исключить патологию почек. С жалобами, а затем результатами анализов сначала можно прийти к терапевту. Любой врач сможет поставить предварительный диагноз и направить к нефрологу, если почки работают плохо.
Чтобы проверить работу почек, нужно сдать общий анализ мочи, биохимический анализ крови на креатинин, мочевину. По результатам врач сделает расчет клубочковой фильтрации, и по ее скорости можно будет определить, какова степень поражения азотовыделительной функции почек. Но не всегда эти симптомы обусловлены почечной патологией, так как они не специфичны.
Если по результатам с почками всё в порядке, нужно искать другую причину симптомов. Например, отеки по всему телу могут быть и при гипотиреозе (это низкая функция щитовидной железы). Специфичные признаки для почечных болезней — это белок в моче и высокий креатинин с мочевиной.
Отеки под глазами — тоже тревожный симптом?
— Есть такое поверье. Вообще, если есть отеки — значит, почки не справляются с нагрузкой натрия (соли. — Прим. ред.) и не успевают выделять то количество, которое человек потребляет. Допустим, мужчина выпил много пива и закусил большим количеством соленой воблы. Да, у него отечет лицо, потому что есть переизбыток натрия и почки просто не справились. Но если это произошло единожды — это одно дело, а если они не справляются регулярно, стоит обратиться к врачу.
Есть и другая сторона: у некоторых людей повышенная гидрофильность тканей. Это генетическая особенность их строения, они легче накапливают воду. Поэтому отеки под глазами могут быть особенностью человека, но лучше удостовериться, что с почками всё в порядке.
А если я здоров, надо сдавать анализы?
— Да, обязательно надо. Хотя бы раз в год нужно сдать стандартную схему: общий анализ мочи и биохимический анализ крови на креатинин и мочевину. А еще стоит добавить гемоглобин и холестерин, после чего идти к терапевту.
Почему образуются кисты в почках
— Есть генетическое заболевание — аутосомный поликистоз. У таких пациентов большие почки с большими кистами, это особый случай. Другая ситуация — когда выявляется одна-две-три маленькие кисты.
Кисты — это результат перенесенного пиелонефрита, который некоторые переносят даже на ногах. Часто пациенты с заболеваниями почек не замечают этого, если нет высокой температуры. Два-три дня познобило, человек воспринимает это как простуду, а это может быть инфекция мочевыводящих путей. Она прошла, организм справился, но образовалась киста. К этому нужно относиться уважительно. К сожалению, эти образования могут перерождаться. Очень редко, но могут.
Если у человека есть кисты, нужно раз-два в год делать УЗИ почек и наблюдать, растут ли они. Если увеличились в размере, обязательно нужно сделать МРТ и показаться урологу, он определит, что делать. Если киста не передавливает мочевыводящие пути и находится в толще почки, она безобидна. Но если вдруг появился дискомфорт — это повод сделать УЗИ и прийти на прием к урологу.
Как пиелонефрит губит почки
— Это очень частая патология, многие пациенты переносят его на ногах, если нет высокой температуры и не сдавали анализы. После такого почки внезапно для человека становятся больными. Во всей структуре нефрологических заболеваний пиелонефрит занимает
Есть несколько видов этого заболевания. Есть обструктивный пиелонефрит, он появляется вследствие того, что произошла задержка выделения мочи из-за камня или другого процесса, а есть необструктивный — первичный, гематогенный пиелонефрит, который может быть связан в том числе с кариесом зубов. Кровь с возбудителем может попасть в почки, поэтому если у вас больные зубы и вы не ходите к стоматологу, высока вероятность, что позже вы можете попасть к нефрологу, а это более серьезно. Надо очень внимательно относиться к этому.
Наиболее частый признак пиелонефрита — это ознобы, учащенное мочеиспускание, ночное мочеиспускание. Обычно здоровый человек ночью не должен вставать в туалет, если только он не выпил много жидкости.
Что такое хроническая болезнь почек
— Это понятие объединяет всех пациентов, у которых в течение трех и более месяцев наблюдается нарушение функции почек, оно выражается снижением скорости клубочковой фильтрации. Разделяют пять стадий. Если первые три стадии можно считать начальными, то четвертая стадия — преддиализная, а пятая — когда почки совершенно не работают.
Каждый десятый житель планеты имеет хроническую болезнь почек, но до пятой стадии доживают порядка 1%. Важно своевременно диагностировать хроническую болезнь почек и замедлить ее. Если заболевание выявлено на ранней стадии, современные методики замедления прогрессирования очень эффективны. Мы можем продлить жизнь на годы, это очень серьезно. Поэтому и стоит вопрос о своевременном выявлении патологии и разработке всех мероприятий по замедлению прогрессирования почечной недостаточности.
Должен сказать, что такие разработки индивидуальны, потому что причиной хронической болезни почек может быть любое заболевание — и сахарный диабет, и длительная артериальная гипертония, и тот же пиелонефрит, и вообще иммунопатология почек. Поэтому нужно сдать анализы, выявить причины, и врач составит план лечения.
Как влияют на почки травы и БАДы
— К народной медицине надо относиться очень внимательно, потому что идеально чистой травы не существует — никто не знает, где ее собрали, где она росла. И что бы вам ни говорили, эта трава могла расти где-то недалеко от Московской кольцевой автодороги.
Трава впитывает в себя не только полезные, но и ряд других веществ, которые могут серьезно ухудшить здоровье человека. Поэтому к этим средствам надо относиться очень и очень внимательно. Они не всегда бывают безопасными — тот же лист брусники, который является общепризнанным антисептиком, благотворно влияющим на прекращение мочевой инфекции, — его нельзя принимать дольше 10 дней. Все рассказы про травы, которые улучшают работу почек чуть ли не как живая вода, — неправда, такого не бывает. Нужно помнить главный принцип медицины — не навредить.
Есть ли витамины для почек?
— Категорическое нет, таких витаминов не существует. Как правило, все витамины, которые необходимы организму, есть в продуктах, если они выращены под солнцем и на нормальной земле. А все остальные — это продукт химических фармзаводов, и я не знаю, какие там наполнители. Может, сам витамин и нужен нашему организму, но он находится в таблетке, где еще много разных веществ. Рекомендую всем очень осторожно относиться к таблетированным витаминам.
БАДы тоже опасны?
— Конечно. Некоторые БАДы, особенно для похудения, приводят к тяжелым поражениям почек — и это описано, это известно. Есть даже такие болезни — синдром балканских трав, синдром китайских трав. Поэтому БАДы, особенно для похудения, очень опасны для почек. Они вызывают хронический интерстициальный нефрит, а некоторые — и тяжелые формы нефротического синдрома.
Интерстициальный нефрит — патологический процесс, характеризующийся острым либо хроническим воспалением интерстициальной ткани и канальцев почек.
Нефротическим симптомом называется заболевание, при котором в организме человека возникают такие изменения: отеки либо по всему телу, либо на конечностях, белок в крови понижен (гипопротеинемия), а в моче повышен (протеинурия). Также для данного заболевания характерны повышение свертываемости крови и уменьшение количества альбумина в крови (гипоальбуминемия).
Полезные и вредные продукты
— Могу сказать, что полезнее всего диета конца XVII века, когда не было холодильников, лишь натуральные продукты и соляные бунты в связи с недостатком соли.
Соляной бунт — один из крупнейших городских бунтов периода царствования Алексея Михайловича. Причиной волнений стало недовольство «тяглого» народа деятельностью главы правительства Бориса Морозова и его сподвижников. Политика бояр привела к усилению налогового бремени и повышению цен на соль в несколько раз.
Для почек полезны естественные, свежие продукты, из которых хорошая хозяйка или повар приготовят вкусное блюдо. Вредны продукты длительного хранения с большим числом различных консервантов, потому что там очень много фосфора, натрия — ядов, которые уничтожают бактерии, чтобы продукт долго хранился. Эти вещества на почки действуют действительно как яд. Поэтому питайтесь естественной пищей, если позволяет бюджет. Тогда вы сохраните свои почки.
Вода спасает от камней в почках?
— Это только частичная правда, потому что если есть предрасположенность к мочекаменной болезни и нарушение обмена веществ, ведущее к повышенной экскреции отдельных солей, концентрация которых в моче очень сильно нарастает, — думаю, лучше изменить диету и некоторые лекарственные воздействия, чтобы эти вещества не образовывались в почках.
Надо стараться есть меньше соли. Но на начальном этапе — да, можно пить много воды и, условно сказать, будет усиленное выделение этих солей, они не будут кристаллизоваться. Есть одно но — много воды пить тоже нельзя, избыток воды не приносит пользу. Как бы хорошо почки ни работали, лишняя вода им тоже навредит. Поэтому всё хорошо в меру.
Тогда какая норма воды оптимальна?
Рекомендую проверить функцию почек, анализы мы уже перечислили. Если есть нарушения функции почек, то количество воды надо ограничить. Если у человека крепкие здоровые почки, то можно пить и три литра в сутки. Но четыре литра уже не советую, могут быть другие последствия. Прежде чем устраивать эксперименты над организмом (всё, что выходит за пределы обычного потребления), лучше сдать анализы.
Как сохранить почки
— Если вы хотите сохранить почки, советую внимательно относиться ко всем лекарствам, которые вы принимаете. Обязательно читайте инструкцию. Производитель пишет, опасно ли это лекарство для почек или нет. Если написано, что опасно, то там же будет написано, что нужно сдать кровь на креатинин и рассчитать дозу этого лекарства. Если вы принимаете этот препарат, не зная функционального состояния своих почек, то вы можете ухудшить их работу. Поэтому прежде всего нужно избегать случайных лекарств.
Не надо ориентироваться на рекламу и с легкостью принимать обезболивающее, которое преподносят как средство от любых болей. Как правило, в инструкциях ко всем этим лекарствам написано, что они могут привести к серьезным осложнениям на почки. Это действительно так.
Еще важный момент. Нельзя не контролировать артериальное давление, особенно людям, склонным к повышению. Многие говорят: «Я эмоциональный, неудивительно и нестрашно, что у меня высокое давление». А это страшно, потому что высокое давление повреждает почки. Неважно, по каким причинам поднимается давление, нужно его контролировать, чтобы сохранить свои почки.
И еще одна причина поражения почек — курение. Лучше бросить курить. Что касается алкоголя — в умеренном количестве порядка 50–75 граммов сухого вина благотворно действует на почки, но алкоголь стимулирует их работу. Если пациент думает, что он выпьет и тем самым поможет их работе, ему надо представить почку в виде лошади, которая тянет телегу в виде нашего организма. Каждая рюмка алкоголя — это кнут для нашей лошади, она повезет побыстрее, но ничего хорошего в этом нет. Так вы только стегаете почки.
К группе риска относятся все, у кого есть артериальная гипертония, сахарный диабет и, к сожалению, люди, которые имеют вредные привычки. Также сюда относятся люди, которые были рождены с малым весом, и те, кто принимает много лекарств, в том числе обезболивающих.
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