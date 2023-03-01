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Число передозировок наркотиками выросло в Новосибирской области

Больше всего смертельных случаев за последние 3 года пришлось на 2021 год

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В 2022 году от отравления наркотиками умер один несовершеннолетний житель региона

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За последние 2 года в Новосибирской области выросло количество отравлений из-за употребления наркотиков. Об этом сегодня, 1 марта, на пресс-конференции в ТАСС сообщила главврач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера, главный внештатный психиатр-нарколог регионального Минздрава Ольга Кормилина.

— Последние 2 года тенденция серьезная, увеличилось количество отравлений, — сказала Ольга Кормилина.

За 2021 год количество передозировок выросло на 60%, при этом в 2022 году это число уменьшилось. Общее количество передозировок за 2022 год — 841, из них летальных — 462. Это на 4% меньше, чем в 2021 году.

Среди несовершеннолетних в 2022 году зафиксировали 16 передозировок, один подросток умер. В 2021 году 21 несовершеннолетний отравился наркотиками, 2 погибли.

Среди взрослых средний возраст людей с отравлениями — 35–40 лет. В 95% случаев отравления происходят дома или на улице.

Кроме того, в 2022 году Новосибирская область вошла в тройку регионов — лидеров по темпам роста преступлений, связанных с наркотиками. За 11 месяцев 2022 года количество таких правонарушений выросло на 41,6%.

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