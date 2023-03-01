Число передозировок наркотиками выросло в Новосибирской области

За последние 2 года в Новосибирской области выросло количество отравлений из-за употребления наркотиков. Об этом сегодня,
— Последние 2 года тенденция серьезная, увеличилось количество отравлений, — сказала Ольга Кормилина.
За 2021 год количество передозировок выросло на 60%, при этом в 2022 году это число уменьшилось. Общее количество передозировок за 2022 год — 841, из них летальных — 462. Это на 4% меньше, чем в 2021 году.
Среди несовершеннолетних в 2022 году зафиксировали 16 передозировок, один подросток умер. В 2021 году 21 несовершеннолетний отравился наркотиками, 2 погибли.
Среди взрослых средний возраст людей с отравлениями — 35–40 лет. В 95% случаев отравления происходят дома или на улице.
Кроме того, в 2022 году Новосибирская область вошла в тройку регионов — лидеров по темпам роста преступлений, связанных с наркотиками. За 11 месяцев 2022 года количество таких правонарушений выросло на 41,6%.