Ты дверь закрыл? Что означают навязчивые мысли и сны и чем они опасны — мы спросили у экспертов

В жизни каждого человека случается это: внезапно накатывающий тихий ужас от мысли: «А выключил ли я утюг, плойку, плиту?» (список продолжайте сами). Навязчивый страх незакрытой двери или забытых в дверях ключей, приступ паники среди ночи, когда мы подрываемся в поисках паспорта, СНИЛС или любого другого документа. Все эти действия в общем и целом являются признаками обсессивно-компульсивного расстройства. Мы решили узнать у психотерапевта, в каких случаях подобные ритуалы считаются нормой, а когда пора бить тревогу. И заодно выяснили, что означают тревожные сны про опоздание на самолет или побег от маньяка.
Поговорим о страхах
По словам психотерапевта Игоря Ляха, часть наших фобий и страхов не имеет реалистичной природы и функционирует как переработка наших фантазий. Страхи буквально размешены в этой фантазии и часто сочетаются с тревожной ситуацией, в которой находится человек.
— Человека тревожит то, что происходит у него на работе, тревожит ситуация в стране, поводов для тревоги достаточно. Как итог — у человека увеличиваются страхи, которые выпрыгивают в фантазии. То есть тревожность перерабатывается в страх внутри фантазии. Это связано с тем, что в состоянии тревожности человеку сложно что-либо предпринимать, — говорит Игорь Лях.
Страх невыключенных электроприборов, незакрытой двери, оставленных в замочной скважине ключей или потери документов, личных вещей — всё это укладывается в список обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). На подобные страхи у человека формируется навязчивое реагирование — ритуал: возвращение домой, проверка для успокоения, включение/выключение света.
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — это заболевание, вызывающее навязчивые мысли, которые могут привести к компульсивным действиям. Если компульсивное поведение занимает не менее одного часа в день или ухудшает качество жизни, возможно, у вас обсессивно-компульсивное расстройство.
— Не стоит переживать, если иногда с вами происходят подобные вещи. Но если подобные ситуации повторяются чаще одного раза в неделю и имеют высокую остроту переживаний, следует обратиться к специалисту, — рекомендует психотерапевт. Для снижения легкой степени тревожности он советует вести активный образ жизни, заниматься спортом, иметь налаженную сеть социальных контактов, большую группу поддержки.
Если человек воспитан бояться незакрытой двери или того, что приборы могут что-то поджечь, то в момент повышенной тревожности эти всплески памяти будут прорываться — это может быть любой страх, связанный с причинением вреда себе или близким. Мы думаем, что забыли выключить утюг тогда, когда сосредоточены на чем-то или ком-то, на полпути куда-либо вспоминаем о двери, потому что собирались впопыхах и опаздывали — базовая тревожность в силу реальных или мнимых причин оказалась повышенной. Сколько раз ваш страх оказывался реальным? Ни разу или крайне редко, это всё ваши фантазии. Мы выполняем привычный набор движений на автомате.
Есть отличный способ помочь себе в подобных ситуациях: проговаривайте про себя фразы: «Я выключаю утюг и ставлю его на место», «Я закрываю дверь и убираю ключи в карман». Еще способ — фотографировать или снимать на видео подтверждающие безопасность действия.
Почему нам снятся навязчивые сны
Сны сами по себе — штука загадочная. С их трактовкой связано множество теорий, идей, включая мистические подоплеки — вещие сны с четверга на пятницу, например. А что делать, если в такой переходный период вам снится, что вы опоздали на самолет? Или пришли на работу, забыв надеть штаны? Всю ночь убегали от маньяка или оказались в центре катастрофы — в чем подвох? Почему психика выдает такие вещи и как на них реагировать?
— Сновидения создаются под влиянием внешних и внутренних триггеров, а также могут предостерегать от различных опасностей, которые на сознательном уровне человек не осознает, находясь в бодрствовании. Поэтому сны стоит рассматривать не только как форму проявления желаний субъекта, но и как реализацию страхов, попытку разрешить конфликт с примесью творческой мысли, — объясняет Юлия Деревяга, клинический психолог и психотерапевт.
По словам специалиста, в содержании сновидений могут быть представлены элементы, угрожающие жизни, например, сны-катастрофы. Это своего рода метафора, созданная бессознательным, в которой отражен предыдущий опыт человека, вероятно, до конца не осознаваемый и не понимаемый.
Очень хорошо запоминаются и эмоционально тяжело переживаются ночные кошмары даже спустя какое-то время после пробуждения.
— Часто люди просыпаются и ощущают импульс, но постепенно просыпается и ощущение реальности, импульс разряжается от взаимодействия с действительностью, — объясняет Игорь Лях чувство дискомфорта и переживаний после увиденного во сне ужаса.
Когда в нашей психике накапливается много тревожности, она нуждается в разрядке, которая ассоциирована с тем, что было в нашем опыте в той или иной форме, причем это может быть даже не наш личный опыт, а что-то увиденное в кино или услышанное по радио, прочитанное в книге. Ассоциативная память начинает работать, и нам снится сон, в котором прорабатывается сюжетная история, но она не имеет отношения к действительности.
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