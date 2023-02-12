Ты дверь закрыл? Что означают навязчивые мысли и сны и чем они опасны — мы спросили у экспертов

Поговорим о страхах

По словам психотерапевта Игоря Ляха, часть наших фобий и страхов не имеет реалистичной природы и функционирует как переработка наших фантазий. Страхи буквально размешены в этой фантазии и часто сочетаются с тревожной ситуацией, в которой находится человек.

— Человека тревожит то, что происходит у него на работе, тревожит ситуация в стране, поводов для тревоги достаточно. Как итог — у человека увеличиваются страхи, которые выпрыгивают в фантазии. То есть тревожность перерабатывается в страх внутри фантазии. Это связано с тем, что в состоянии тревожности человеку сложно что-либо предпринимать, — говорит Игорь Лях.