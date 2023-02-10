Мертвые души: зачем врачи приписывают пациентам визиты в поликлинику и лечение, которого не было

Таких историй на просторах интернета можно встретить великое множество. Люди пишут, что им в их медицинских картах или на «Госуслугах» приписывают несуществующие визиты к врачам, прививки и
«Вот и меня посчитали»
В личном кабинете на «Госуслугах» любой россиянин, имеющий полис ОМС, может узнать обо всех своих визитах в поликлинику. Даже если он их не совершал.
Таких случаев, когда люди с удивлением узнают, что регулярно ходят по врачам, сидя при этом дома и вообще избегая контактов с медициной, становится всё больше. Об одном из них стало известно «Доктору Питеру». Приписки в личном кабинете обнаружила жительница Петербурга Ирина.
— Оказывается, я была чуть ли не завсегдатаем районной поликлиники
Всего за 2022 год Ирине приписали три посещения поликлиники, в 2021-м — еще два визита. Петербурженка не стала молчать и направила претензию в медучреждение.
Виноваты полные тезки
После того как в поликлинику «улетела» жалоба недовольной пациентки, события стали развиваться молниеносно. Ирине позвонили и пригласили лично прийти, чтобы извиниться перед ней, обещали разобраться и прислать отчет о расследовании инцидента.
— Я не поленилась, пошла в поликлинику, — рассказала Ирина. — Мне сказали, что программа сейчас модернизируется, произошел технический сбой… Передо мной лично извинилась главврач, я написала заявление, чтобы мне сообщили о результатах проверки.
Несколько дней спустя Ирине позвонили из поликлиники еще раз, признались, что все ее претензии обоснованы, и даже предложили пройти обследование «от» и «до».
А спустя три недели после обнаружения приписок ей на почту пришел и обещанный отчет о проведенной проверке.
— В нем всё списали на совпадение моих распространенных фамилии, имени и отчества с данными других пациентов, — говорит Ирина. — В принципе, звучит правдоподобно — когда я получала ИНН, в моем районе было два десятка полных тезок такого же года рождения, только с разными датами и местами рождения.
Официально: «Такое бывает раз в два года»
— Появление некорректной записи в личном кабинете на портале «Здоровье петербуржца» явилось следствием полного совпадения имени и фамилии заявительницы с именем и фамилией другой пациентки поликлиники
В администрации района заявили, что никакой выгоды в «приписках» для врачей поликлиники нет.
— Инциденты, связанные с ошибочными данными о посещении врачей-специалистов в личных кабинетах пользователей портала «Здоровье петербуржца», возникают не чаще одного раза в два года, — отметила Елена Гавриленко. — При этом частота обращений за медицинской помощью пациентов учреждений не коррелирует с размером заработной платы сотрудников.
О том, что поликлиника не получает никакой выгоды от приписок, заявили и в поликлинике.
— У нас подушевое финансирование, — отметили в медучреждении. — Сколько человек приписано к поликлинике, за это количество и получаем деньги.
Зачем поликлиникам «приписки» — мнение эксперта ОМС
Эксперт ОМС называет появление несуществующих записей визитов пациентов в поликлиниках экономическим преступлением.
Елена Третьякова — заместитель руководителя рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по организации ОМС.
— Наличие записи на портале «Госуслуг» о медицинской помощи, которую вы не получали, означает, что медицинская помощь была оплачена медицинской организации государством, а оказана по факту не была. И это — экономическое преступление, — поясняет Елена Третьякова, заместитель руководителя рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по организации ОМС. — Ключевой механизм финансирования в системе ОМС — страховое возмещение по факту заболевания, травмы, проведения профилактического мероприятия и
Стоимость конкретной медпомощи пациенту по ОМС устанавливается Тарифным соглашением и зависит от региона.
— Приписки появляются по причине желания медицинской организации получить финансирование по лжефактам оказания медицинской помощи, то есть помощи, которую в реальности пациент не получал. Чем большему количеству пациентов помогли в соответствии с отчетными документами в конкретной медицинской организации, тем больше денег она и получает.
При этом, отмечает эксперт, медицинские работники знают, что в
— Страховая организация не сможет уточнить у каждого пациента факт оказания медицинской помощи, — поясняет Елена Третьякова.
А вот эта история произошла в Новосибирске. О ней рассказали наши коллеги из NGS.RU.
Сибирячка Елена Бердникова неоднократно вызывала врачей, когда тяжело болела COVID-19. К ней никто не приехал. При закрытии больничного листа в новосибирской больнице
Химиотерапия лишь на бумаге
В начале ноября 2020 года Елена Бердникова заболела ковидом. Вызвала врача на дом в воскресенье, ей перезвонили в пятницу из городской клинической больницы
— Через два дня никто не пришел. Звонят через неделю, спрашивают: «У вас взяли мазки?» Отвечаю, что нет. Мне сказали, что мой больничный открыт, врач прибудет через пару дней. Опять никто не приехал. В итоге сама вылечилась дома за пару недель с начала болезни, это был непростой период: температурила сильно, тяжело дышать было, в обморок падала. Когда всё было позади, отправилась закрывать больничный, — рассказала Елена.
Когда женщина посмотрела свою амбулаторную карточку, ее удивлению не было предела. Из документов следовало, что к ней на дом трижды приходил терапевт (2, 13 и 17 ноября), проводил осмотр, выписывал лекарства, назначал лечение. Согласно выводам терапевта, у Бердниковой было выявлено сопутствующее коронавирусу заболевание: онкология левой молочной железы. В карточке также указано, что пациентке было проведено 16 курсов полихимиотерапии.
— В ноябре ко мне ни разу не приходил терапевт, никакой химиотерапии я не проходила. О том, что у меня онкология, я узнала из своей медицинской карточки. На самом деле нет у меня онкологии никакой. Я, конечно, в шоке была: лечить меня не лечили, а столько всего понаписали! — возмущается Бердникова.
Елена Николаевна не стала никуда жаловаться, считает, что толку от этого нет: медики всегда своих прикроют. Эта история никогда бы не предалась огласке, если бы не зять Бердниковой Камиль Джафаров. Он связался с редакцией и познакомил журналиста с тещей.
Виноват ковид?
NGS.RU обратился за комментарием в больницу и областное Министерство здравоохранения. В своем обращении редакция попросила провести проверку качества оказания медицинской помощи Бердниковой и корректность оформления документов.
— В указанные вами даты, 2 и 13 ноября, осуществлялся аудиоконтроль пациентки Бердниковой по телефону. В тот момент интерфейс единой медицинской информационной системы не предусматривал варианта записи такой формы работы лечащего врача, как «аудиоконтроль», поэтому вместо него использовался наиболее подходящий вариант — на дому, — так объяснили в больнице оформленные документально визиты терапевта, которых не было.
Внесение в амбулаторную карточку информации о злокачественной опухоли молочной железы Бердниковой объяснили «технической ошибкой».
— В указанный период времени отмечался крайне высокий уровень заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, медики
Юрист в сфере медицины Владимир Захаров изучил представленные документы и ответы больницы и министерства.
— Вам пояснили, что визит терапевта был заменен аудиоконтролем, просто из-за несовершенства системы был оформлен неверно. Аудиоконтроль — это опрос терапевтом пациентов по телефону. Сразу же возникает вопрос, каким образом дистанционно 2 ноября была проведена пальпация (ощупывание живота) и диагностирован симптом Пастернацкого? Это невозможно сделать без тактильного контакта врача и пациента! — убежден Захаров.
Что делать, если обнаружили приписку
Эксперты ОМС, как пишет «Доктор Питер», рекомендуют сообщать о несуществующих визитах в поликлинику не только в саму медицинскую организацию, но и в Территориальный фонд ОМС или страховую медицинскую организацию, которая выдала вам полис.
— При подтверждении факта приписок медицинская организация обязана будет возместить незаконно полученные средства в страховую компанию, ранее оплатившую счета, — говорит эксперт.