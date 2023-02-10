Мертвые души: зачем врачи приписывают пациентам визиты в поликлинику и лечение, которого не было

«Вот и меня посчитали»

В личном кабинете на «Госуслугах» любой россиянин, имеющий полис ОМС, может узнать обо всех своих визитах в поликлинику. Даже если он их не совершал.



Таких случаев, когда люди с удивлением узнают, что регулярно ходят по врачам, сидя при этом дома и вообще избегая контактов с медициной, становится всё больше. Об одном из них стало известно «Доктору Питеру». Приписки в личном кабинете обнаружила жительница Петербурга Ирина.

