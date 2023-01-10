Инфаркт или невралгия: что делать, если колет сердце и как распознать опасный симптом

Боль в груди слева мы автоматически считаем болью в сердце. Но на самом деле это может быть и мышечная боль, проблемы с желудком тоже могут так себя проявлять. Самому в причинах разобраться может быть очень сложно. Наши коллеги из Wday.ru и редакция Городских порталов попытались описать характер сердечных (и не сердечных) болей вместе с экспертами.
— Многие люди испытывали когда-либо боли в области сердца, но не всегда это связано именно с сердцем, — говорит кардиолог Мария Яковлева.
Мария Яковлева — врач функциональной диагностики, кардиолог, Консультативно-диагностический центр в Купчино (подразделение НМИЦ онкологии
Наиболее часто вызывает боль в груди ишемическая болезнь сердца — это заболевание сердца, возникающее при плохом снабжении кровью сердечной мышцы, в результате которого поражается миокард. Это широко распространенная сердечно-сосудистая патология, нередко приводящая к летальному исходу. Виды ишемии сердца:
- стенокардия;
- инфаркт миокарда;
- постинфарктный кардиосклероз;
- сердечная недостаточность;
- внезапная аритмическая смерть.
У ишемической боли сердца есть ряд определенных признаков, отмечает эксперт. Сердце действительно болит, если:
- боли носят определенный характер: давящий, жгучий;
- боли локализуются за грудиной. Могут отдавать в левую руку, левое плечо, нижнюю челюсть. Реже — в правое плечо, правую руку;
- боли могут ощущаться в верхней части живота, иногда сопровождаются рвотой. Это признак, в частности, заболеваний сердечно-сосудистой системы, а именно инфаркта нижней стенки левого желудочка;
- боли возникают после физической, эмоциональной нагрузки;
- длительность боли сравнительно небольшая: от нескольких минут до нескольких часов;
- проходит такая боль в покое или после приема определенных препаратов, расширяющих сосуды сердца, например, нитроглицерина.
— Если все эти критерии сошлись в один «букет», то это типичная боль в сердце ишемического характера, — говорит кардиолог Мария Яковлева. — При этом нет никакой разницы, кто испытывает такую боль — мужчина или женщина, гендерных различий в характере боли — никаких.
Сердечный приступ или невралгия?
— Резкую боль в груди часто принимают за сердечный приступ. Похожие симптомы и у невралгии, не менее опасного для здоровья синдрома. Когда появляется дискомфорт в левой половине груди, пациенты часто обращаются к терапевту или кардиологу, подозревая стенокардию. Но при ишемической болезни сердца боль, как правило, локализована за грудиной, жгучая и невыносимая, отдает или в руку, или в нижнюю челюсть, — говорит врач-невролог Максим Домашенко.
Максим Домашенко — заместитель главного врача по медицинской части ГКБ
Невролог объясняет, при межреберной невралгии боль локализуется только в одной половине груди, но не в центре. Как правило, появляется после физических нагрузок, изменяется при глубоком вдохе или выдохе, усиливается, если дотронуться до ребер. Часто межреберная невралгия возникает как осложнение герпетической инфекции и тогда переходит в хроническую стадию. В этом случае развивается нейропатия — уже совершенно другой характер болевых синдромов и, соответственно, другое лечение.
Кардиалгия
Боль при кардиалгии чаще всего является следствием заболеваний не сердечного происхождения. К ним относятся остеохондроз, неврологические заболевания, нарушения работы желудка, вегетососудистая дистония, климактерический период у женщин.
Кардиалгия — это боль в левой половине грудной клетки, не связанная с поражением артерий сердца. Это не самостоятельное заболевание, а проявление множества различных патологических состояний сердечного и несердечного генеза.
Боль при кардиалгии может быть ноющей, колющей, режущей. Ощущается в течение длительного периода. Приступы часто сопровождаются упадком сил, потливостью, «мурашками в глазах», пониженным давлением. Ощущение усиливается на вдохе и при смене положения тела. При остеохондрозе присоединяются болезненные проявления в шейных позвонках и области между лопатками.
Когда сердце «толкается и кувыркается»
Кардиолог Мария Яковлева напоминает, что о проблемах с сердцем может говорить не только боль в груди.
— Чувство перебоев в работе сердца, толчки и «кувыркания» за грудиной могут быть связаны, например, с аритмией, экстрасистолией или фибрилляцией предсердий, — поясняет эксперт. — Отеки нижних конечностей могут быть проявлением хронической сердечной недостаточности.
Кроме того, одышка, дискомфорт в области грудной клетки во время занятий спортом — очень важный симптом, который также может говорить о проблемах с сердечно-сосудистой системой.
— Если у человека возникают колебания уровня артериального давления, то это определенно говорит о существующих проблемах с сердцем, — говорит Мария Яковлева. — Напомню, что нормой являются цифры давления менее
Как болит сердце после ковида?
Наиболее частое нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы в постковидном синдроме — тахикардия — учащенное сердцебиение, которое может сопровождаться одышкой, слабостью, иногда даже обмороками. Кардиолог Екатерина Лещенко говорит, что причины развития аритмий при
— Снижение уровня калия, которое обусловлено влиянием вируса на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, также является причиной развития различных аритмий, — говорит Екатерина Лещенко. — Некоторые препараты, применяемые для лечения коронавирусной инфекции, могут приводить к удлинению определенных интервалов на электрокардиограмме сердца и провоцировать развитие аритмии.
Екатерина Лещенко — врач-кардиолог, старший ординатор кардиологического отделения «Новой больницы».
По словам доктора, чаще постковидная тахикардия неопасна и проходит через 1–2 месяца после выздоровления, но иногда она может свидетельствовать о развитии осложнений, таких как миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление оболочки, которая окружает сердце). Так что не помешает обратиться к врачу и проверить, всё ли в порядке. Доктор назначит анализы, среди них могут быть ЭКГ, ТТГ, суточный мониторинг ЭКГ (ХМЭКГ), УЗИ сердца, ОАК, сахар крови.
Второе по частоте осложнение — дестабилизация артериального давления. Это может произойти на фоне любой инфекции, но при
— От гипертонии у нас страдает практически каждый второй взрослый человек, — говорит Екатерина Лещенко. — И с возрастом риск получить эту патологию становится выше. Если у пациента есть такое хроническое заболевание, то вирус может вызвать системное воспаление и усугубить его течение. Также под воздействием вируса может происходить обострение «скрытой» гипертонии, которая не проявляла себя ранее. Также выявление повышенного давления, особенно при попадании пациента в стационар, может быть обусловлено более тщательным и регулярным контролем давления, которого не было ранее.
Если вы впервые обнаружили у себя повышенное давление, то за ним придется понаблюдать. Врачи советуют вести дома дневник, чтобы можно было посмотреть давление в динамике. А здесь вы найдете подсказку, как правильно его измерять.
Доктор Елена Гричук также отмечает более редкое, но не менее опасное последствие — развитие вирусного миокардита.
— Чаще всего это происходит через несколько недель после выздоровления, — говорит Елена Гричук. — Специфичных симптомов именно для миокардита нет, но распознать его можно: это нарастающая слабость, тахикардия, слегка повышенная температура — до 37,6, появление дискомфорта или болей в области сердца, одышка, отеки на ногах, снижение переносимости физической нагрузки и в затянутой стадии — серьезные нарушения ритма.
Елена Гричук — заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
Что делать в домашних условиях, если колет сердце?
Для начала успокойте пострадавшего и успокойтесь сами. Нужно открыть окно или форточку, снять тесную одежду, например расстегнуть ворот на рубашке, убрать ремень. Помните, самостоятельный прием лекарств при отсутствии диагноза может усугубить ваше состояние, поэтому обязательно нужно вызвать врача.
Многие не знают, что в отделениях скорой помощи есть бесплатная услуга — консультация врача по телефону. Обязательно воспользуйтесь советом до приезда неотложки. Иногда именно телефонные консультации врача спасают жизнь.
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