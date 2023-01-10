Инфаркт или невралгия: что делать, если колет сердце и как распознать опасный симптом

Когда сердце «толкается и кувыркается»

Кардиолог Мария Яковлева напоминает, что о проблемах с сердцем может говорить не только боль в груди.



— Чувство перебоев в работе сердца, толчки и «кувыркания» за грудиной могут быть связаны, например, с аритмией, экстрасистолией или фибрилляцией предсердий, — поясняет эксперт. — Отеки нижних конечностей могут быть проявлением хронической сердечной недостаточности.



Кроме того, одышка, дискомфорт в области грудной клетки во время занятий спортом — очень важный симптом, который также может говорить о проблемах с сердечно-сосудистой системой.

