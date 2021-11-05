5 ноября пятница
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 2/10
usd 71.49
eur 82.81
Тема дняКак коллекторы превращают жизнь в ад
Все новости
Все новости

Инфаркты и инсульты после ковида: как понять, что из-за болезни пострадало сердце

И когда точно не стоит медлить с обращением к врачу

474
5Обсудить

Поделиться

Тахикардия после коронавируса может пройти сама, но может быть и грозным симптомом, так что не откладывайте визит к врачу

Тахикардия после коронавируса может пройти сама, но может быть и грозным симптомом, так что не откладывайте визит к врачу

Поделиться

Многие пациенты даже после выздоровления от ковида жалуются на плохое самочувствие. Различные осложнения после коронавирусной инфекции так распространены, что постковидный синдром даже внесли в Международную классификацию болезней, получил он и собственное название — PASC (post-acute sequelae of COVID-19). Вместе с врачами мы теперь разбираемся в том, к каким последствиям приводит коронавирусная инфекция. Мы уже рассказывали о том, почему после ковида образуются тромбы и как их избежать, успели поговорить о проблемах с желудочно-кишечным трактом после перенесенной инфекции и о том, почему после болезни стоит проверить печень. Сегодня речь пойдет о сердце: оно от COVID-19 тоже может пострадать, причем существенно.

Наиболее частое нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы в постковидном синдроме — тахикардия — учащенное сердцебиение, которое может сопровождаться одышкой, слабостью, иногда даже обмороками. Кардиолог Екатерина Лещенко говорит, что причины развития аритмий при COVID-19 могут быть обусловлены нарушениями метаболизма, гипоксией, нейрогормональными или воспалительными изменениями в условиях вирусной инфекции. При этом развиваться как у пациентов, которые ранее имели сердечно-сосудистые заболевания, так и у здоровых прежде людей.

— Снижение уровня калия, которое обусловлено влиянием вируса на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, также является причиной развития различных аритмии, — говорит Екатерина Лещенко. — Некоторые препараты, применяемые для лечения коронавирусной инфекции, могут приводить к удлинению определенных интервалов на электрокардиограмме сердца и провоцировать развитие аритмии.

Екатерина Лещенко — врач-кардиолог, старший ординатор кардиологического отделения «Новой больницы».

По словам доктора, чаще постковидная тахикардия неопасна и проходит через 1-2 месяца после выздоровления, но иногда она может свидетельствовать о развитии осложнений, таких как миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление оболочки, которая окружает сердце). Так что не помешает обратиться к врачу и проверить, всё ли в порядке. Доктор назначит анализы, среди них могут быть ЭКГ, ТТГ, суточный мониторинг ЭКГ (ХМЭКГ), УЗИ сердца, ОАК, сахар крови.

Второе по частоте осложнение — дестабилизация артериального давления. Это может произойти на фоне любой инфекции, но при COVID-19 к тому же происходит нарушение ренин-ангиотензиновой системы, которая участвует в регуляции артериального давления.

— От гипертонии у нас страдает практически каждый второй взрослый человек, — говорит Екатерина Лещенко. — И с возрастом риск получить эту патологию становится выше. Если у пациента есть такое хроническое заболевание, то вирус может вызвать системное воспаление и усугубить его течение. Также под воздействием вируса может происходить обострение «скрытой» гипертонии, которая не проявляла себя ранее. Также выявление повышенного давления, особенно при попадании пациента в стационар, может быть обусловлено более тщательным и регулярным контролем давления, которого не было ранее.

Если вы впервые обнаружили у себя повышенное давление, то за ним придется понаблюдать. Врачи советуют вести дома дневник, чтобы можно было посмотреть давление в динамике. А здесь вы найдете подсказку, как правильно его измерять.

Доктор Елена Гричук также отмечает более редкое, но не менее опасное последствие — развитие вирусного миокардита.

— Чаще всего это происходит через несколько недель после выздоровления, — говорит Елена Гричук. — Специфичных симптомов именно для миокардита нет, но распознать его можно: это нарастающая слабость, тахикардия, слегка повышенная температура до 37,6, появление дискомфорта или болей в области сердца, одышка, отеки на ногах, снижение переносимости физической нагрузки и в затянутой стадии — серьезные нарушения ритма.

Елена Гричук — заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы», кандидат медицинских наук.

Помимо перечисленных выше симптомов к врачу следует обратиться, если вы почувствовали жгучую боль в грудной клетке при физической нагрузке или давящую боль. Этот симптом может говорит о развитии ишемической болезни сердца (инфаркт миокарда, стенокардия). Екатерина Лещенко объясняет, что вирус влияет на сердечно-сосудистую систему сразу несколькими способами, поэтому причин для таких осложнений может быть несколько.

— Вирус может вызвать воспаление, и произойдет разрыв атеросклеротической бляшки, которая ранее была у пациента в сосуде и никак себя не проявляла, — перечисляет кардиолог. — Под воздействием воспаления в сосудах может вырасти способность к образованию тромбов, которые приводят к инфарктам и инсультам. Может повлиять тот факт, что повышается проницаемость сосудистой стенки, происходит спазм сосудов, повреждение внутренней оболочки в сердечных сосудах.

Влияет и гипоксия, свойственная коронавирусной инфекции — из-за нехватки кислорода и питания клеток клетки миокарда могут быть повреждены. Подробнее о том, что происходит с организмом при низкой сатурации (а именно этот показатель говорит о степени насыщения крови кислородом), мы писали в этом материале.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Если вы перенесли коронавирусную инфекцию, то стоит несколько месяцев пристальней последить за своим здоровьем. Например, пройти углубленную диспансеризацию, которая полагается всем переболевшим. Подробнее о ней и других льготах и гарантиях для тех, кто столкнулся с инфекцией, читайте в этом материале.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

инсультинфаркт миокардасердцеартериальное давлениепостковидный синдром
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...