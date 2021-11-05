Инфаркты и инсульты после ковида: как понять, что из-за болезни пострадало сердце

По словам доктора, чаще постковидная тахикардия неопасна и проходит через 1-2 месяца после выздоровления, но иногда она может свидетельствовать о развитии осложнений, таких как миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление оболочки, которая окружает сердце). Так что не помешает обратиться к врачу и проверить, всё ли в порядке. Доктор назначит анализы, среди них могут быть ЭКГ, ТТГ, суточный мониторинг ЭКГ (ХМЭКГ), УЗИ сердца, ОАК, сахар крови.



Второе по частоте осложнение — дестабилизация артериального давления. Это может произойти на фоне любой инфекции, но при COVID-19 к тому же происходит нарушение ренин-ангиотензиновой системы, которая участвует в регуляции артериального давления.



— От гипертонии у нас страдает практически каждый второй взрослый человек, — говорит Екатерина Лещенко. — И с возрастом риск получить эту патологию становится выше. Если у пациента есть такое хроническое заболевание, то вирус может вызвать системное воспаление и усугубить его течение. Также под воздействием вируса может происходить обострение «скрытой» гипертонии, которая не проявляла себя ранее. Также выявление повышенного давления, особенно при попадании пациента в стационар, может быть обусловлено более тщательным и регулярным контролем давления, которого не было ранее.

