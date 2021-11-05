Инфаркты и инсульты после ковида: как понять, что из-за болезни пострадало сердце

Многие пациенты даже после выздоровления от ковида жалуются на плохое самочувствие. Различные осложнения после коронавирусной инфекции так распространены, что постковидный синдром даже внесли в Международную классификацию болезней, получил он и собственное название — PASC (post-acute sequelae of C
Наиболее частое нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы в постковидном синдроме — тахикардия — учащенное сердцебиение, которое может сопровождаться одышкой, слабостью, иногда даже обмороками. Кардиолог Екатерина Лещенко говорит, что причины развития аритмий при
— Снижение уровня калия, которое обусловлено влиянием вируса на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, также является причиной развития различных аритмии, — говорит Екатерина Лещенко. — Некоторые препараты, применяемые для лечения коронавирусной инфекции, могут приводить к удлинению определенных интервалов на электрокардиограмме сердца и провоцировать развитие аритмии.
Екатерина Лещенко — врач-кардиолог, старший ординатор кардиологического отделения «Новой больницы».
По словам доктора, чаще постковидная тахикардия неопасна и проходит через
Второе по частоте осложнение — дестабилизация артериального давления. Это может произойти на фоне любой инфекции, но при
— От гипертонии у нас страдает практически каждый второй взрослый человек, — говорит Екатерина Лещенко. — И с возрастом риск получить эту патологию становится выше. Если у пациента есть такое хроническое заболевание, то вирус может вызвать системное воспаление и усугубить его течение. Также под воздействием вируса может происходить обострение «скрытой» гипертонии, которая не проявляла себя ранее. Также выявление повышенного давления, особенно при попадании пациента в стационар, может быть обусловлено более тщательным и регулярным контролем давления, которого не было ранее.
Если вы впервые обнаружили у себя повышенное давление, то за ним придется понаблюдать. Врачи советуют вести дома дневник, чтобы можно было посмотреть давление в динамике. А здесь вы найдете подсказку, как правильно его измерять.
Доктор Елена Гричук также отмечает более редкое, но не менее опасное последствие — развитие вирусного миокардита.
— Чаще всего это происходит через несколько недель после выздоровления, — говорит Елена Гричук. — Специфичных симптомов именно для миокардита нет, но распознать его можно: это нарастающая слабость, тахикардия, слегка повышенная температура до 37,6, появление дискомфорта или болей в области сердца, одышка, отеки на ногах, снижение переносимости физической нагрузки и в затянутой стадии — серьезные нарушения ритма.
Елена Гричук — заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
Помимо перечисленных выше симптомов к врачу следует обратиться, если вы почувствовали жгучую боль в грудной клетке при физической нагрузке или давящую боль. Этот симптом может говорит о развитии ишемической болезни сердца (инфаркт миокарда, стенокардия). Екатерина Лещенко объясняет, что вирус влияет на сердечно-сосудистую систему сразу несколькими способами, поэтому причин для таких осложнений может быть несколько.
— Вирус может вызвать воспаление, и произойдет разрыв атеросклеротической бляшки, которая ранее была у пациента в сосуде и никак себя не проявляла, — перечисляет кардиолог. — Под воздействием воспаления в сосудах может вырасти способность к образованию тромбов, которые приводят к инфарктам и инсультам. Может повлиять тот факт, что повышается проницаемость сосудистой стенки, происходит спазм сосудов, повреждение внутренней оболочки в сердечных сосудах.
Влияет и гипоксия, свойственная коронавирусной инфекции — из-за нехватки кислорода и питания клеток клетки миокарда могут быть повреждены. Подробнее о том, что происходит с организмом при низкой сатурации (а именно этот показатель говорит о степени насыщения крови кислородом), мы писали в этом материале.
Если вы перенесли коронавирусную инфекцию, то стоит несколько месяцев пристальней последить за своим здоровьем. Например, пройти углубленную диспансеризацию, которая полагается всем переболевшим. Подробнее о ней и других льготах и гарантиях для тех, кто столкнулся с инфекцией, читайте в этом материале.