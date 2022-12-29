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Какая ситуация с ковидом перед праздниками? Отвечает министра здравоохранения НСО

Константин Хальзов рассказал о заболеваемости коронавирусом в регионе

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Коечного фонда для заболевших ковидом в Новосибирской области достаточно

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Сегодня, 29 декабря, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал о ситуации с заболеваемостью ковидом в регионе. По его словам, у большинства пациентов проявляются симптомы ОРВИ.

— Ситуация с коронавирусом стабильная, роста заболеваемости никакого нет. Коечный фонд достаточный, свободного — более 50%. Общее количество зарегистрированных за сутки — 95 человек. 99% — это пациенты с признаками ОРВИ. На территории достаточно тестов для проведения исследований на ковид, — сообщил Константин Хальзов во время брифинга.

Министр добавил, что некоторые пациенты, заболевшие гриппом, находятся в реанимации.

Ранее НГС в Новосибирской области на всю зиму продлили режим повышенной готовности по ОРВИ. Мы спросили горожан о том, как они болеют в этом сезоне и чем лечатся. Читайте в нашем материале.

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