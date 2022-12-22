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Свиной грипп и ОРВИ в НСО

Режим повышенной готовности продлили в НСО из-за ОРВИ — он будет действовать всю зиму

Постановление подписал губернатор Андрей Травников

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На смену высокой заболеваемости ковидом пришли ОРВИ и грипп

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В НСО продлили режим повышенной готовности до февраля. Постановление подписал губернатор Андрей Травников вчера, 21 декабря.

Режим повышенной готовности продлен до 28 февраля 2023 года. Он действует в регионе с 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. В этом году его решили продлить из-за значительного превышения эпидпорога по ОРВИ и гриппу. Об этом еще в конце сентября просил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Публикуем документ.

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В Новосибирской области за неделю зафиксировали более 45 тысяч новых случаев ОРВИ и 143 заболевших гриппом. При этом в регионе врачи отрицают начало эпидемии.

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Андрей ТравниковГриппПандемияРежим повышенной готовностиОРВИ
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