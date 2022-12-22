Режим повышенной готовности продлили в НСО из-за ОРВИ — он будет действовать всю зиму

В НСО продлили режим повышенной готовности до февраля. Постановление подписал губернатор Андрей Травников вчера, 21 декабря.



Режим повышенной готовности продлен до 28 февраля 2023 года. Он действует в регионе с 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. В этом году его решили продлить из-за значительного превышения эпидпорога по ОРВИ и гриппу. Об этом еще в конце сентября просил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.