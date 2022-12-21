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Свиной грипп и ОРВИ в НСО

Больше 45 тысяч случаев: почти на 50% за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Прирост новых случаев составил более 14 тысяч

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Зарегистрировано 143 новых случая заболевания гриппом

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В Новосибирской области за неделю зафиксировали более 45 тысяч новых случаев ОРВИ и 143 заболевших гриппом. Данные приведены с 12 по 18 декабря 2022 года.

— Зарегистрировано 45 793 случая заболевания ОРВИ, что на 14 536 случаев больше, чем на прошлой неделе. На предыдущей неделе — 31 257. Большая часть заболевших приходится на взрослых, а также детей в возрасте от 7 до 14 лет. Зарегистрировано 143 случая заболевания гриппом, за предыдущую неделю — 72 случая, — говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора Новосибирской области.

Привито от гриппа сейчас 51% жителей Новосибирской области. В управлении попросили жителей быть внимательными — носить маски, мыть руки и пользоваться антисептиком.

В Новосибирске снова сезон простуды и гриппа, поэтому в аптеке вырос спрос на жаропонижающее. При этом новосибирские родители пожаловались на отсутствие детского «Нурофена» в продаже.

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