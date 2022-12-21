Больше 45 тысяч случаев: почти на 50% за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Новосибирской области за неделю зафиксировали более 45 тысяч новых случаев ОРВИ и 143 заболевших гриппом. Данные приведены с 12 по 18 декабря 2022 года.



— Зарегистрировано 45 793 случая заболевания ОРВИ, что на 14 536 случаев больше, чем на прошлой неделе. На предыдущей неделе — 31 257 . Большая часть заболевших приходится на взрослых, а также детей в возрасте от 7 до 14 лет. Зарегистрировано 143 случая заболевания гриппом, за предыдущую неделю — 72 случая, — говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора Новосибирской области.