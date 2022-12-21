Больше 45 тысяч случаев: почти на 50% за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Новосибирской области за неделю зафиксировали более 45 тысяч новых случаев ОРВИ и 143 заболевших гриппом. Данные приведены с 12 по 18 декабря 2022 года.
— Зарегистрировано
Привито от гриппа сейчас 51% жителей Новосибирской области. В управлении попросили жителей быть внимательными — носить маски, мыть руки и пользоваться антисептиком.
В Новосибирске снова сезон простуды и гриппа, поэтому в аптеке вырос спрос на жаропонижающее. При этом новосибирские родители пожаловались на отсутствие детского «Нурофена» в продаже.