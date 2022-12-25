«Температура 39 держалась с воскресенья по четверг». Новосибирцы рассказали, как заболели гриппом и чем лечатся

— Грипп почувствовала достаточно неожиданно. Проснулась, начала собираться на работу, на остановке подумала, что не выспалась (как говорят сейчас, от слова совсем). Благо на работу ходит служебный транспорт, там и уснула. Когда приехала на работу, почувствовала, что очень сильно ломит тело. Померила температуру — 36,8, списала всё на недосып.

Дальше болезнь развивалась стремительно — когда голова начала сильно болеть, я поняла, что пора идти домой. Пока доехала до дома, было уже 38,6. Вызвала врача через телеграм-бота, она приехала через час и сказала, что у меня свиной грипп. Честно признаюсь, ощущение от этой болезни просто ужасное, тело ломит, голова болит, температура от лекарств не снижается, насморк, бесконечное чихание — и так три дня. На четвертый мне стало значительно легче, правда, остался кашель, который не проходит уже неделю.

