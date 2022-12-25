«Температура 39 держалась с воскресенья по четверг». Новосибирцы рассказали, как заболели гриппом и чем лечатся

Режим повышенной готовности по ОРВИ в Новосибирской области продлили на всю зиму. В то же время инфекционисты говорят, что после праздников заболеваемость пойдет на спад. Сегодня многие болеют, так что новогоднюю суету придется заменить таблетками и очередями в поликлиниках. Мы спросили у сибиряков про симптомы и лекарства, которыми они лечатся.
Анна, сначала думала, что не выспалась:
— Грипп почувствовала достаточно неожиданно. Проснулась, начала собираться на работу, на остановке подумала, что не выспалась (как говорят сейчас, от слова совсем). Благо на работу ходит служебный транспорт, там и уснула. Когда приехала на работу, почувствовала, что очень сильно ломит тело. Померила температуру — 36,8, списала всё на недосып.
Дальше болезнь развивалась стремительно — когда голова начала сильно болеть, я поняла, что пора идти домой. Пока доехала до дома, было уже 38,6. Вызвала врача через телеграм-бота, она приехала через час и сказала, что у меня свиной грипп. Честно признаюсь, ощущение от этой болезни просто ужасное, тело ломит, голова болит, температура от лекарств не снижается, насморк, бесконечное чихание — и так три дня. На четвертый мне стало значительно легче, правда, остался кашель, который не проходит уже неделю.
Наталья, заболел ее
6-летний ребенок
— Начинается внезапно. Вечером укладываешь абсолютно здорового ребенка, а ночью у него температура 39,7, плюс сопли и кашель, жалобы на головные боли, боли в мышцах. Сбить температуру очень сложно. Даешь лекарства, но температура почти сразу снова ползет вверх. Была рвота, лихорадка, болел живот. Ребенок не спит почти всё время. Отказывается от привычного уклада — ни играть не хочет, ни мультики смотреть. На следующий день мы поняли, что все болеем: ощущение, будто по тебе проехал трактор.
Врач выписал жаропонижающее, обильное питье и «Нормомед», которого уже давно нет в аптеках. Антибиотики, я думаю, грипп не лечат, по факту лекарств нет, только снимаем симптомы. И ждем — в нашем случае пока осложнений не было.
Олеся, кроме температуры, были рвота и светобоязнь:
— У меня началось всё с кашля, было очень больно. Потом резко поднялась температура до 39,8–40 — так продолжалось три дня, потом температура пошла на спад. Рвота, ломота в суставах, светобоязнь и сильные головные боли. Чувствовала насморк, немного болело горло. Прошло дней 5–6, но кашель еще остался. Лечилась парацетамолом, принимала «АЦЦ», «Терафлю». От насморка использовала обычные капли, рассасывала леденцы с шалфеем, использовала солевой раствор от боли в горле.
Андрей, ставил прививку:
— Заболел в среду на прошлой неделе. Болел всего три дня — в первые два дня температура была 38,2. Горло прошло за сутки. В субботу уже пьянствовал на событии у друга. Кашель оставался еще неделю. Я вакцинировался от гриппа еще в сентябре, и слава богу. И слава вакцине, благодаря которой было легкое и быстрое течение болезни.
Светлана, неделю чувствовала сильную слабость:
— В ночь с пятницы на субботу поднялась температура — сутки держалась 37,5–38,7. Вторые сутки температуры не было — я пила противовирусные, «АЦЦ» 2 раза в день. На вторые сутки была жуткая слабость, субботу-воскресенье просто провалялась на диване. Больше ни одного симптома не было, в понедельник я пошла на работу. В среду или в четверг у меня начался кашель, и вот кашель до сих пор. В офисе болеют многие, кто-то даже лежит в больнице. Кто переболел первым, нервничают, думают, что могут заболеть второй раз.
Думаю, что это грипп, потому что не было симптоматики простуды. У меня хронический гайморит, если я просто простываю, сразу сопли, а тут их вообще не было. Неделю после болезни у меня еще была жуткая слабость, приходила и лежала пластом.
Алена, пила противовирусные, а потом антибиотики:
— Первый симптом — легкое першение в горле — я почувствовала на прошлой неделе, в четверг. Сразу же пошла в аптеку за противовирусным, решила ради профилактики пропить, потому что все вокруг меня заболевали, а мне не хотелось.
Начала пить «Ингавирин» и брызгать в горло. В пятницу и субботу всё еще было хорошо, мы встретились с друзьями, обсудили страшный грипп и разошлись. В воскресенье меня накрыло: заложило уши, начался озноб, болело горло, к вечеру температура поднялась до 38,6.
Я сразу поняла: плакал мой корпоратив и пайеточный костюм, да и вообще накрылись все мои планы. В понедельник выяснилось, что четверо друзей тоже болеют и у всех примерно одинаковые симптомы: высокая температура, кашель, насморк. В моем случае температура 39 держалась с воскресенья по четверг, пик был ночью и утром.
Днем удавалось сбить до 37–37,3, но хватало лишь на пару часов, к вечеру стабильно поднималась до 37,5, ночью я просыпалась в полубреду и обнаруживала 39. Выпивала ибупрофен, засыпала, утром — та же история. И это самое обидное: ты думаешь, что она отступает, невысокая же, что такое 37,5 по сравнению с 39? Но нет.
Голова не соображала, болели глаза — прикладывала холодную гелиевую повязку, чтобы легче было, — кстати, помогало. Была сильная слабость, сознание как будто спутывалось. В среду заложило нос, был кашель, правда, не сказать, что сильный. Боли в горле — не такие сильные, как при ангине, но всё же неприятно.
Приходила врач, выписала лекарство, сказала продолжать пить противовирусные. Если температура продержится дольше трех дней, переходить на антибиотики. Я перешла, с ними гораздо легче. Сегодня первый день, когда у меня относительно нормальная температура — всего 37,1. По сравнению с тем, что было, кажется, что я почти здорова.
Дети свиной грипп переносят гораздо тяжелее — вот несколько историй от родителей.