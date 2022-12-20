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Как вылечить грипп и когда он закончится — отвечает инфекционист в трехминутном видео

Эксперт назвал сроки окончания эпидемии

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Новосибирская область попала в эпидемию гриппа, но ограничительных мер в регионе пока не вводят, в отличие от других регионов — например, в Ярославской области вернули масочный режим. Роспотребнадзор рекомендовал переводить школы на дистанционное обучение, если на занятия пришла лишь пятая часть класса.

В этом видео эксперт — инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков — отвечает на главные вопросы о гриппе и ковиде: что произойдет, если поймать оба вируса, как лечить свиной грипп и когда заболеваемость пойдет на спад.

Пока в новосибирских поликлиниках огромные очереди, можно сделать тест, чтобы понять, чем именно вы заболели, и выбрать нужное лечение. Кстати, в этом же видео эксперт говорит, чем можно заменить лекарства от гриппа, если они закончились в аптеках.

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