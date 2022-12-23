«Ребенок — как кипяток, а вы бессильны»: медики — о том, как дети переносят тяжелейший свиной грипп

В стране бушует эпидемия гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний, выкашивающая как взрослых, так и детей. В этом году особо опасен свиной грипп, который крайне быстро распространяется и развивается стремительно и тяжело. Наши волгоградские коллеги из V1.RU выясняли, как малыши переносят грипп, как его распознать, лечить и стоит ли паниковать.



Молодая мама из Волгограда, столкнувшаяся с болезнью, рассказала, как грипп проявился у ее ребенка и что она делала, чтобы ему помочь:



— Температура у малыша поднялась под утро, около четырех часов утра, и сразу была около 38,8 градуса . Сбить ее удалось, малыш пропотел. Утром, около 10 часов , она вновь полезла вверх, поднялась до 39,4. Мы начали обтирать ребенка теплой водой и обильно поить. Других симптомов не было. К обеду появился озноб, ребенка трясло, снова температура полезла вверх. В течение дня нам удавалось сбивать температуру, но ниже 38 она не падала. К ночи, когда малыш заснул, снова поднялась высокая, до 39,6. При этом мы уже начали прием противовирусных препаратов. Около полуночи, когда температура вновь поднялась, а лимит разрешенной дозировки жаропонижающих исчерпан, мы поехали в скорую. Там ребенка послушали, посмотрели горлышко, подтвердили правильность приема противовирусных и сразу сказали, что у малыша грипп. Наутро ребенку было уже легче, но температура еще поднималась до 38,7. Начало сильно болеть горло.



По словам волгоградки, еще через сутки у ребенка появились сопли.



— Нам назначили антибиотики, — рассказала мама. — А также таблетки для рассасывания и спреи в нос и рот, помимо этого, мы полоскали горло и нос. Еще через день малыш начал жаловаться на боли в ногах. Доктор при осмотре сказала, что это последствия перенесенного гриппа и обычная боль в мышцах и суставах. Пока еще мы продолжаем лечение, но это ужасно страшно, когда у тебя ребенок — как кипяток, а ты бессильна.





«Температура сразу взлетела до 38,8»