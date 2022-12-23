«Ребенок — как кипяток, а вы бессильны»: медики — о том, как дети переносят тяжелейший свиной грипп

В стране бушует эпидемия гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний, выкашивающая как взрослых, так и детей. В этом году особо опасен свиной грипп, который крайне быстро распространяется и развивается стремительно и тяжело. Наши волгоградские коллеги из V1.RU выясняли, как малыши переносят грипп, как его распознать, лечить и стоит ли паниковать.
Молодая мама из Волгограда, столкнувшаяся с болезнью, рассказала, как грипп проявился у ее ребенка и что она делала, чтобы ему помочь:
— Температура у малыша поднялась под утро, около четырех часов утра, и сразу была около
По словам волгоградки, еще через сутки у ребенка появились сопли.
— Нам назначили антибиотики, — рассказала мама. — А также таблетки для рассасывания и спреи в нос и рот, помимо этого, мы полоскали горло и нос. Еще через день малыш начал жаловаться на боли в ногах. Доктор при осмотре сказала, что это последствия перенесенного гриппа и обычная боль в мышцах и суставах. Пока еще мы продолжаем лечение, но это ужасно страшно, когда у тебя ребенок — как кипяток, а ты бессильна.
«Температура сразу взлетела до 38,8»
По словам медиков, грипп — страшное и тяжелое заболевание, которое распознать и отличить от других вирусных заболеваний достаточно сложно.
— Грипп коварен тем, что начинается внезапно и, как правило, сразу с высокой температуры. Температура может достичь высоких цифр в течение 1–2 часов, иногда ее повышение сопровождается ознобом. Поражение респираторной системы — воспаление слизистой оболочки ротоглотки и трахеи — как правило, являются фоновым состоянием, — рассказала журналистам V1.RU заведующая кафедрой детских инфекционных заболеваний ВолгГМУ Любовь Крамарь. — На первом месте наряду с температурой стоят симптомы общей интоксикации: резкая слабость, головная боль, боли в мышцах и суставах.
В начале декабря в Волгоградской области, по предварительным данным, именно от такого фонового состояния — воспаления слизистой оболочки гортани и трахеи — умерла восьмилетняя девочка, попавшая в больницу с диагнозом «ларинготрахеит». Врачи предупреждают, что это заболевание у ребенка чревато прогрессирующим сужением гортани, затрудняющим сначала глотание, а затем и дыхание. Такая разновидность болезни называется обструктивным или стенозирующим ларингитом и требует немедленного медицинского вмешательства.
— Наиболее опасная форма патологии в детском возрасте — подскладочный ларингит (так называемый ложный круп), — уточнила заведующий кафедрой детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ, профессор Наталья Малюжинская. — Воспаление при такой форме болезни развивается в зоне подголосовой полости. Подскладочная форма ларингита чаще всего диагностируется у пациентов до 5 лет — это связано с особенностями анатомического строения гортани в этом возрасте — узкий просвет и большое количество клетчатки. Приступ может вызвать удушье и острый дефицит кислорода в жизненно важных органах, в том числе в головном мозге. В некоторых случаях это приводит к необратимым последствиям или летальному исходу.
По словам профессора Крамарь, при гриппе не стоит ждать «отделяемого из носа», наоборот, нос и рот будет жечь от сухости.
— Грипп — это «сухое воспаление» дыхательных путей, сухой катар. При этом пациентов беспокоит сухой надсадный кашель, сопровождающийся болью за грудиной. Это так называемый классический грипп, — перечислила Любовь Крамарь. — Характерной особенностью свиного гриппа, который вновь в этом году появился в России, является наличие у ряда больных расстройств со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, умеренные боли в животе, жидкий стул.
«Дайте организму защитить себя»
При этом медики уверяют горожан, что паниковать не стоит ни от высокой температуры, ни от того, что она не сбивается на второй и даже третий день.
— Явления интоксикации и воспаления в ротоглотке сохраняются в течение 3–4 дней, при этом с 3–
Вирусная инфекция протаптывает дорогу для бактериальных инфекций, в том числе пневмонии, отиту, тонзиллиту, синуситу, именно поэтому нужно уделить внимание своему здоровью в первые дни болезни. А вот если высокую температуру малыш выдерживает стойко, то, по мнению медика, не стоит спешить ее сбивать при малейшем отклонении от нормы.
— Температура — это главная и порой единственная защита организма от вирусов. Именно при температуре
Кроме того, по словам профессора Крамарь, даже лекарства для снижения температуры не так безобидны, как могут показаться на первый взгляд. Каждое из них после приема оказывает негативное влияние на организм заболевшего ребенка.
— В настоящее время только 2 препарата разрешены для лечения гипертермии у детей в домашних условиях — парацетамол и ибупрофен — в сиропах, таблетках или свечах, — уверена профессор. — Надо помнить, что они не так безобидны, как мы привыкли думать, особенно если превышать возрастную дозировку и кратность использования. Я всегда говорю мамам: «Внимательно читайте инструкцию. Не превышайте дозу препарата и частоту его приема». Если после его приема температура остается очень высокой — обратитесь к врачу или, если это происходит ночью, — в скорую помощь. Врач скорой помощи оценит состояние ребенка, убедится в отсутствии «симптомов тревоги» и, либо назначит литическую смесь, либо госпитализирует ребенка.
Помочь малышу справиться с высокой температурой может и обильное питье.
— Помогите больному самому бороться с температурой: не перегревайте чрезмерным укутыванием, обязательно обильно поите, и не только когда он просит, а постоянно настойчиво предлагайте пить, — рассказала Любовь Крамарь. — Найдите напиток, который ребенок будет пить охотно: чай с лимоном, минеральная вода без газа, компот из сухофруктов, просто кипяченая вода.
«Нельзя назначать антибиотики при неосложненном течении заболевания»
Медики уверены, что при идеальных условиях начинать лечение необходимо после лабораторного подтверждения диагноза — грипп.
— Есть специальные противогриппозные препараты, да, они не дешевые, но эффективность их очень хорошая. Назначить такой препарат может только врач, и идеально — когда диагноз «грипп» подтвержден каким-либо лабораторным тестом, например экспресс-тестом на грипп, так как эти лекарства борются только с вирусами гриппа и не эффективны при других ОРВИ. Против других респираторных вирусов, которых сейчас также очень много, эти средства бесполезны. Возможно использование препаратов, активирующих иммунную систему в борьбе против респираторных инфекций, но назначить их также должен врач, — уверена Любовь Крамарь. — И совсем неправильным является назначение антибиотиков для лечения неосложненного гриппа и ОРВИ. Антибиотики не действуют на вирусы. Они не только бесполезны, но и могут вызвать целый ряд побочных эффектов. Самым известным из них является нарушение кишечной микрофлоры, которое многие из нас хорошо знают, — дисбактериоз.
При этом, по словам профессора, в России и Волгограде существует способ защититься от вируса гриппа — это вакцинация. Однако волгоградцы всё чаще ею пренебрегают.
— Когда мы со всех площадок постоянно говорим о прививках против гриппа, нашу информацию часто не воспринимают всерьез. Перенесенное тяжелое заболевание, особенно в осложненной форме, казалось бы, должно настроить родителей на вакцинацию в последующем. Но, к сожалению, это происходит крайне редко и на следующий год всё повторяется. Грипп — тяжелая инфекция, но ее можно эффективно предотвратить вакцинацией. Кроме того, все те мероприятия, которые были рекомендованы при коронавирусной инфекции: ношение масок, регулярное мытье рук, дистанция — эффективно работают как при гриппе, так и при других ОРВИ, — уверена Любовь Крамарь. — Укрепление иммунитета — это не разовый прием каких-либо таблеток, это формирование правильного образа жизни ребенка, правильное питание с достаточным количеством витаминов и микроэлементов, соблюдение режима дня, регулярный свежий воздух и многое другое. То есть всё то, о чем мы все знаем, но редко делаем. Существуют препараты, которые могут помочь иммунной системе эффективней функционировать, но одним их приемом проблему решить трудно. Все эти препараты должны назначаться врачом.