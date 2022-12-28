Ребенок умер после падения с велосипеда. Его мама требует наказать врачей — она записала видеообращение

История 9-летнего Артема Грачева, который скончался после падения с велосипеда, потрясла весь Челябинск. Скорая ехала к пострадавшему ребенку 40 минут, а позже в больнице врач просмотрел ушиб сердца. Мальчик скончался на руках у матери. Сейчас Мария Грачева, мама Артема, требует наказать лечащего врача. По заключению экспертизы, именно травма грудной клетки стала причиной смерти девятилетнего мальчика.
Мария Грачева рассказала, что происходило в тот день, и записала видеообращение к Следственному комитету России. Подробнее смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
— Когда приехали в больницу, сын даже стоять не мог. Пришел нейрохирург, начал смотреть ребенка, ставить его на ноги. Я сказала, что он не может стоять, врач говорит: «Что значит, не может стоять? У вас обычное сотрясение». И поднимает его. Я его держу, а он обмякает на мне, ему прямо плохо, у него всё тело трясется. Врач говорит: «Артем, не придуривайся, вставай». Я ему: «Вы не видите, он не может стоять!» — со слезами вспоминает женщина. — Нам сделали УЗИ головы, рентген головы и рентген скелета. Пришел врач-травматолог, который диагностировал ушиб грудной клетки (у сына была достаточно большая царапина, видно было, что удар был), но он сказал, что кости целые... И нас подняли в палату, в отделение нейрохирургии.
Состояние сына внушало матери серьезные опасения, она несколько раз обращалась к врачу.
— У Артема были холодные руки, они прямо ледяные были, ледяные ноги. Я такого никогда не видела, как бы он ни болел, — описывает состояние сына Мария. — Я задаю вопрос врачу: «Почему у него холодные руки и ноги?» На что получаю ответ: «Я не знаю. У вас сотрясение мозга, а при сотрясении мозга организм себя ведет по-разному». И на все мои вопросы: «Почему он дергается?», «Почему он стонет?», «Почему у него закатываются глаза?», «Почему он неровно дышит?», «Почему он не может стоять вообще?» — мне говорили: «Я не знаю, так бывает. У вас обычное сотрясение, через два дня вы снова будете прыгать». У сына были другие глаза, взгляд дикий как будто, и он даже пяти минут не мог спокойно лежать — дергался туда-сюда. Я снова пошла к врачу. Он предложил поставить какой-то укол по типу успокаивающего. Я у него раз 20 спросила: «У меня ребенок не умирает?» — он мне говорил: «Нет, всё будет хорошо».
Спустя несколько часов Артем скончался на руках у матери.
В заключении экспертизы, которую после смерти ребенка назначил Следственный комитет, говорится, что смерть Артема связана не с черепно-мозговой травмой, от которой начали лечить ребенка, а с травмой грудной клетки и ушибом сердца.
После смерти Артема Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ). Сейчас идет следствие, назначена экспертиза, которая должна дать оценку действиям медицинских работников, участвовавших в оказании помощи ребенку на разных этапах.
После результатов этой экспертизы пострадавшая сторона намерена настаивать на более тяжкой статье.