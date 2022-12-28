Ребенок умер после падения с велосипеда. Его мама требует наказать врачей — она записала видеообращение

Состояние сына внушало матери серьезные опасения, она несколько раз обращалась к врачу.



— У Артема были холодные руки, они прямо ледяные были, ледяные ноги. Я такого никогда не видела, как бы он ни болел, — описывает состояние сына Мария. — Я задаю вопрос врачу: «Почему у него холодные руки и ноги?» На что получаю ответ: «Я не знаю. У вас сотрясение мозга, а при сотрясении мозга организм себя ведет по-разному». И на все мои вопросы: «Почему он дергается?», «Почему он стонет?», «Почему у него закатываются глаза?», «Почему он неровно дышит?», «Почему он не может стоять вообще?» — мне говорили: «Я не знаю, так бывает. У вас обычное сотрясение, через два дня вы снова будете прыгать». У сына были другие глаза, взгляд дикий как будто, и он даже пяти минут не мог спокойно лежать — дергался туда-сюда. Я снова пошла к врачу. Он предложил поставить какой-то укол по типу успокаивающего. Я у него раз 20 спросила: «У меня ребенок не умирает?» — он мне говорил: «Нет, всё будет хорошо».