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Заболевание проходит тяжело: больше 600 человек привили от кори в Новосибирской области

Инфекционные очаги локализованы

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Случаи кори зарегистрировали в ноябре этого года

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Из-за регистрации заболевания корью в Новосибирской области Роспотребнадзором начат комплекс противоэпидемических мероприятий. В рамках этих мер было привито около 650 человек.

— На сегодняшний день инфекционные очаги локализованы. Определен круг контактных лиц по месту работы, учебы, проживания. Организовано медицинское наблюдение и иммунизация по эпидемическим показаниям контактных лиц. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В Новосибирской области, как отмечают специалисты, достаточно вакцины от кори, и для проведения иммунизации можно обратиться в амбулаторно-поликлинические учреждения по месту жительства, учебы или работы.

— Напоминаем, что корь — заразное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем. Если у вас нет противокоревого иммунитета, то вероятность заболеть после встречи с человеком, болеющим корью, равняется почти 100%, — рассказали в Роспотребнадзоре.

Заболевание корью сопровождается пневмонией, отитом, ларингитом, трахеобронхитом, стоматитом. Процесс проходит тяжело. Особенно опасно заболевание для беременных женщин.

Пять случаев заболевания корью в Новосибирской области зарегистрировали в ноябре.

При этом в Новосибирской области случаев ОРВИ и гриппа становится всё больше. Заболеваемость за последнюю неделю выросла на 20%.

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