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Свиной грипп и ОРВИ в НСО

За неделю больше 31 тысячи заболевших: Роспотребнадзор опубликовал свежие данные по ОРВИ и гриппу в НСО

Это на 20,4% больше, чем за предыдущую неделю

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Основной прирост происходит из-за болезней взрослых и детей от 7 до 14 лет

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Роспотребнадзор по Новосибирской области сообщил, что за прошедшую неделю в Новосибирской области зафиксировано 31,2 тысячи случаев ОРВИ. Это на 20,4% больше, чем за предыдущую.

— С 5 по 11 декабря в НСО зарегистрировано 31 257 случаев заболевания ОРВИ, что на 5301 случай больше, чем на прошлой неделе. На предыдущей неделе — 25 956. Большая часть заболевших приходится на взрослых, а также детей в возрасте от 7 до 14 лет, — говорится на сайте управления.

За неделю зарегистрировано 72 случая заболевания гриппом. За предыдущую — 34 случая.

Ведомство рекомендовало родителям носить маски на детских мероприятиях.

Случаев ОРВИ и гриппа в Новосибирской области становится всё больше. За последние пять дней нагрузка на врачей выросла в разы. В части больниц отделения начали перепрофилировать, а поликлиники переводят работать с пятидневки на семидневку.

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