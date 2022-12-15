За неделю больше 31 тысячи заболевших: Роспотребнадзор опубликовал свежие данные по ОРВИ и гриппу в НСО

Роспотребнадзор по Новосибирской области сообщил, что за прошедшую неделю в Новосибирской области зафиксировано 31,2 тысячи случаев ОРВИ. Это на 20,4% больше, чем за предыдущую.
— С 5 по 11 декабря в НСО зарегистрировано 31 257 случаев заболевания ОРВИ, что на 5301 случай больше, чем на прошлой неделе. На предыдущей неделе — 25 956. Большая часть заболевших приходится на взрослых, а также детей в возрасте от 7 до 14 лет, — говорится на сайте управления.
За неделю зарегистрировано 72 случая заболевания гриппом. За предыдущую — 34 случая.
Ведомство рекомендовало родителям носить маски на детских мероприятиях.
Случаев ОРВИ и гриппа в Новосибирской области становится всё больше. За последние пять дней нагрузка на врачей выросла в разы. В части больниц отделения начали перепрофилировать, а поликлиники переводят работать с пятидневки на семидневку.